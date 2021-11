Doğal kolajen deposu harika besinler! Düzenli yediğinizde hemen cilde yansıyor

Dünya genelinde gıda çeşitliliğinin artmasıyla birlikte, hangi gıdada da hangi protein olduğu da bir hayli merak edilmeye başlandı. Birçok insanın adını duyduğu ancak içeriğinin ne olduğunu bilmediği kolajen ise doğal yollardan takviye edilebiliyor. Cilde olan etkisiyle bilinen kolajen, günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinde mevcut.

"VÜCUTTA GİDEREK KAYBOLUYOR"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdağan, kendi sitesi üzerinde kolajenle ilgili hazırladığı dikkat çeken bilgileri vatandaşların kullanımına sundu. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun kolajen kaybı yaşadığını belirten Özdağan, "Vücuttaki kolajen kaybı 18-29 yaşlarında başlar. 40 yaşından sonra yılda yaklaşık yüzde 1'i kaybedebilir. 80 yaşına gelindiğinde ise kolajen kaybı genel olarak yüzde 75'lere ulaşır. Yaşlanma pek çok değişiklik içeren doğal bir süreçtir. Aynı zamanda çoğu kişi tarafından ertelenmek istenen bir süreçtir. Bu nedenle kolajen takviyeleri hakkında pek çok reklam karşımıza çıkmaktadır. Ancak vücudun kolajen üretimini doğal yollarla desteklemek mümkün" dedi.

DOĞAL YOLDAN ARTIRILABİLİYOR

Vücudun kaybettiği kolajen, doğal yoldan geri kazanılabiliyor. Bazı besinler, içerisindeki kolajen miktarlarıyla cilde ve yaşlanmaya karşı da iyi geliyor. İşte kolajen deposu olarak gösterilen besinler:

Kemik suyu

Bu seçenek en popüler olanıdır. Kemik suyu, kemik ve bağ dokusu içerdiğinden kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin öğesini bulundurur. Bununla birlikte her kemik suyu kullanılan kemiğin kalitesi nedeniyle farklıdır. Aşağıda adımlarla kemik suyu nasıl elde edilir yer almaktadır.

Tavuk

Pek çok kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Eğer daha önce tavuk kestiyseniz muhtemelen ne kadar bağ dokusu içerdiğini fark etmişsinizdir. Birçok çalışma tavuk boynu ve kıkırdağını artrit tedavisi için bir kolajen kaynağı olarak belirledi.

Balık ve kabuklu deniz ürünleri

Diğer hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu deniz hayvanları da kolajenden yapılmış kemikler ve bağlar içerir. Balığın pek tüketilmeyen başı, gözbebekleri ve pulları kolajen bakımından en yüksek kısımlarıdır. Ancak öğle yemeğinde yediğiniz ton balıklı sandviç veya akşam yemeğinde tüketilen bir somon kolajen alımınızı kesinlikle artırır.

Yumurta akı

Yumurta diğer hayvansal ürünler gibi bağ dokusu içermez. Yumurta beyazının büyük miktarda içerdiği prolin kolajen üretimi için gerekli aminoasitlerden biridir.

Ginseng

Ginseng geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. 2012'de yayınlanan bir araştırma ginsengin kan dolaşımındaki kolajen miktarını artırdığını buldu. Araştırmalar ayrıca ginsengin cildin yaşlanmasını durdurma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor. Ginseng genellikle çay, bitki özleri (ekstrakt) veya takviye şeklinde bulunur.

Turunçgiller

C vitamini vücudun kolajen üretiminde öncü olarak önemli bir rol oynar. Bu nedenle yeterli C vitamini almak çok önemlidir. Portakal, greyfurt, mandalina, limon gibi turunçgiller C vitaminiyle doludur.

Kabuksuz meyveler

Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler C vitamininden oldukça zengindir. Aynı zamanda cildi hasardan koruyan antioksidan bakımından yüksektirler.

Tropikal meyveler

Mango, ananas, kivi, guava gibi tropikal meyveler C vitamininden zengin meyvelerin listesini tamamlıyor. Guava ayrıca kolajen üretimi için bir başka yardımcı faktör olan az miktarda çinkoya sahiptir.

Sarımsak

Sarımsakla yemeklerinize lezzetten fazlasını katabilir. Sarımsak kükürt bakımından yüksektir. Kükürt kolajenin sentezlenmesine ve parçalanmasını önlemeye yardımcı eser bir mineraldir. Sarımsak tüketerek kolajen üretimini artırabilirsiniz.

Yapraklı yeşillikler

Hepimiz yeşilliklerin sağlıklı beslenmede anahtar rol oynadığını biliyoruz. Yeşillikler renklerini antioksidan özellikleriyle bilinen klorofilden alırlar. Bazı çalışmalar klorofil tüketmenin ciltteki kolajen öncüsünü artırdığını göstermiştir.

Fasulyeler

Kuru fasulye, barbunya gibi baklagiller kolajen sentezi için gerekli amino asitleri içeren yüksek proteinli besinlerdir. Ayrıca birçoğu kolajen üretimi için gerekli, başka bir besin öğesi olan bakırdan zengindir.

Kuruyemişler

Ayçiçeği, kabak çekirdeği, kaju, ceviz gibi enerji deposu olan kuruyemişler vücudun kolajen oluşturma yeteneğini artıran çinko ve bakır içerir. Kolajen artıran gıdalar listenize kuruyemişleri de eklemek isteyebilirsiniz.

Domates

Bir başka C vitamini kaynağı domatestir. Domatesler ayrıca cilt sağlığını destekleyici bir antioksidan olan likopeni içerir.

Dolmalık biber

Salatalara veya sandviçlere dolmalık biber ekleyin. Bu yüksek C vitamini kaynağı olan sebze, yaşlanma belirtileriyle mücadele edebilen kapsaisin içerir.

Brüksel lahanası

Brüksel lahanası sağlıklı bir cilt için önemli olan iyi bir provitamin A kaynağıdır. İçerdiği C vitamini ayrıca serbest radikal hasarıyla savaşabilir. Aynı zamanda kolajen üretimini desteklediği için cildin elastikiyetini korumaya yardımcıdır.

Tatlı patates

Tatlı patatesin turuncu rengi A vitaminine dönüştürülen beta-karoten adlı bir antioksidanda gelir. A vitamini cildin elastikiyetine, hücre yenilenmesine ve sonuçta ciildin genç görünümüne katkıda bulunabilir. Bu lezzetli sebze aynı zamanda cildi zararlı serbest radikallerden koruyan harika bir C ve E vitamini kaynağıdır.

