Doğa'dan kameralara yansıyanlar…

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Sırada yurdun çeşitli yerlerinden yansıyan doğal yaşama ilişkin haberler var. Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ve yavrusu tedavi edildi. Geyiklerle ilgilenen ekipler için bir de sürpriz vardı. Rize'dense kameralara nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen iki su samuru yansıdı. Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ile 2 yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne kızıl geyik ve yavrusu, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi.

Burada başlanan tedavisi sırasında anne geyiğin hamile olduğu tespit edildi. Tedavisi devam ettiği sırada anne geyik, yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ve iki yavrusunun, merkezde 15 ay boyunca tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra doğal hayatta yaşama şansları olmadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesine karar verildi.

AKÜREM ve Ormanya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, 3 kızıl geyik, bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner hekim gözetiminde sürdürecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan 2 leylek de Ormanya'da yaşamlarını devam ettirecek.

"Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Rize'de ise amatör balıkçı tarafından, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuru görüntülendi. Çayeli'nde amatör balıkçılık yapan Necati Yazıcı, zıpkın ile avlanmak için Karadeniz sahilinde dalış gerçekleştirdi.

Dalış esnasında kafa kamerası kullanan Yazıcı, iki su samuru görüntüledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Özdemir, yaptığı açıklamada, Çayeli ilçesinde görüntülenen su samurunun, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı envanterinde yer aldığını bildirdi.

Özdemir, "su samurlarının son yıllarda sayısının hızla azaldığı" görüşlerinin ortaya atıldığına işaret ederek "Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılır. Bu demektir ki yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir türdür. " dedi. Uşak'ın Ulubey ilçesi Adıgüzeller Barajı su havzasında, gri balıkçıl ve karabatakların yuva yaptığı çok sayıdaki çam ağacının kuş dışkısı ve hastalık nedeniyle kurumasının ardından kış şartlarının da etkisiyle yıkılması üzerine, alanın korunması için çalışma başlatıldı.

Kurudere köyü yakınlarında bulunan ve "saklı cennet" olarak adlandırılan Adıgüzeller Barajı su havzası, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Havzanın ev sahibi konumuna gelen gri balıkçıl ve karabataklar, ilkbaharda üreme için, sarp arazinin gölete bakan dik yamaçlarındaki çam ağaçlarında yuva yapıyor. Yüzlerce kuş yuvasında yumurtadan çıkan yavrular ise özellikle ilkbaharda bölgeyi canlandırıyor. Geçen yıl yapılan aktif yuva sayımına göre, alanda 150'nin üzerinde gri balıkçıl, 600'ü aşkın ise karabatak yaşadığı tahmin ediliyor.

Son dönemde sayıları artmaya başlayan kuşlar ise bu üreme döneminde ciddi bir sorunla karşı karşıya bulunuyor. Havzada kuş dışkısı ve hastalık nedeniyle kuruyan çok sayıda çam ağacı, ağır kış koşullarının da etkisiyle yıkıldı.

Su havzasındaki kontrollerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların bölgeyi terk etmemesi için bilim adamlarından destek alacak.

"Kuş popülasyonu açısından tehdit"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, alanda yaşanan durumun, bölgedeki kuş popülasyonu açısından tehdit oluşturacağını söyledi.

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Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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