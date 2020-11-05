Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz

05.11.2020 08:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:28
Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kuşadası Körfezi'ne dikkat çekti.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kuşadası Körfezi'ne dikkat çekti. Doç. Dr. Toker, "Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orda bu stresin boşalmadığını, orda gerilimin artığını görüyoruz" dedi.

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi'nin 6.9 olarak geçtiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda kafasının karıştığını anlatan Doç. Dr. Toker, "Vatandaşların hangi bilginin doğru olup olmadığı konusunda kafası karıştı. Şunu söylemek istiyorum orda bulunan istasyonlar deprem çok büyük olduğu için depremi doğru ölçemedi. Kayıtçıların ölçüm aralığının üzerinde çıktı deprem. Fakat Kandillinin ölçümlerine baktığımızda depremin 6,94 ya da 7 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz" dedi.

'ARTÇI ŞOKLAR FAY HATTININ BATI VE DOĞU UCUNA YOĞUNLAŞTI'Depremin ardından birçok artçı sarsıntının olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Toker, "Bu artçı şoklar, Sisam Adası'nın kayalıklarının hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultulu bir normal fay olduğunu gösteriyor. Bu artçı şoklar ilk günden şimdiye kadar Sisam kayalıklarının hemen önündeki fayın batı ve doğu ucunda yoğunlaştı. Göze çarpan yığışmalar fayın doğu ucu, yani ciddi bir artçı şok kümelenmesinin olduğu Sisam Adası'nın doğuda bittiği yer Kuşadası Körfezi'ne doğru. Bir de batı ucunda yoğunlaşmalar oldu. Batı ucu da Ege Denizi açıklarına doğru Sisam Adası'nın batıya doğru olan kısmı" diye konuştu.

'KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN ORADA GERİLİM ARTTI'Bu artçı şokları jeofizikte coulomb stres transferi denilen bir yöntemle analiz ettiklerini belirten Doç. Dr. Toker, şöyle konuştu:

"Sonuçta ise şunu gördük doğu-batı uzanımlı fayın batı ucunda gerilimin yükseldiğini ve fayın batıya doğru 2-3 metrelik atımla ilerlediğini gördük. Fayın doğu ucuna Kuşadası Körfezi'ne doğru olan kısma baktığımızda orada bir gerilim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu depremin olduktan sonra streslerini hem doğuya hem batıya transfer ettiğini gördük. Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orda bu stresin yırtılmadığını, gerilimin artığını görüyoruz. Fayın eğimi kuzeye doğru yani İzmir'e doğru. Kuzeyde ise stres transferi bize gerilimin azaldığını gösteriyor" dedi. 


Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz
Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz
Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz
Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz
Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

İlgili Haberler

Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünden deprem
Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünden deprem
Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi
Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi
Doç. Dr. Kömür: Tırnak yiyenler enfekte olabilir
Doç. Dr. Kömür: Tırnak yiyenler enfekte olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mesut Yılmaz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burak Özçivit İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin artığını görüyoruz - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 08:34:00. #1.14#
title