Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı Vali Karaloğlu: "Düğünlerde topluca çekilen halaylar ile sonrası yapılan araç konvoylarını kısıtladık" "Düğün ve etkinlikler, akşam 19.30 ile 22.30 ve gündüz, 12.00'da başlayıp 15.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı

Vali Karaloğlu:

"Düğünlerde topluca çekilen halaylar ile sonrası yapılan araç konvoylarını kısıtladık"

"Düğün ve etkinlikler, akşam 19.30 ile 22.30 ve gündüz, 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs ile ilgili olarak yeni alınan tedbirleri sıraladı. Karaloğlu, "Düğünlerde halay çekmek ve düğün sonrası araçlarla konvoy yapmayı bugünden itibaren kısıtlama kararı aldık. Akşam düğünler 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve benzeri etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde karar aldık. Lokanta ve benzeri işletmeler ise yapılan uyarıları dikkate almazlar ise haklarında alınan kararlar iş yerlerinin önlerine asılacak" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıha kurulunun koronavirüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıkladı. Düğünlerde halay çekmenin bugünkü kararla yasaklandığını aktaran Vali Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" diye konuştu.

"Kafe ve restoran gibi yerlerde düğün nişan gibi eğlenceler yapılması yasak"

Son günlerde gündem olan korsan düğünlerin önüne geçilebilmek için de yeni kararlar aldıklarını açıklayan Vali Karaloğlu, "1 Temmuz sonrası ruhsatı olmayan kafe ve restoran gibi yerlerde de düğün nişan gibi eğlenceler yapılıyordu. Bugünden itibaren ruhsatı olmayan bu ve benzeri mekanlarda düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi toplantılar yapılamayacak yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Restoran ve kafelerde aldığımız kararlar ve genelgeler var kafelerde maalesef kurallara uyulmadığını biliyoruz ve denetlemelerde de bunu tespit ettik. İlk denetimde ihtar ikincide 3 bin 150 lira üçüncüsünde ise kapatma cezasında veriyoruz. Bundan böyle o iş yeri hakkında alınan tedbirler ve o iş yerinin kapısına yaptığınız ceza bildirimi ilanda aşacağız ki vatandaşta bunu bilip kendi sağlığını dikkate alsın" şeklinde konuştu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara çağrı

Açıklamanın sonunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Karaloğlu, korona virüs hastalığında en büyük risk grubu 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Hasta profiline baktığımızda en çok hastamızın 65 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Akşam 16.00'dan sonra pazar yerleri ve toplu taşımalar gibi yerlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulunmamasını rica ediyoruz. Büyüklerimiz bize yardımcı olsunlar ve herkes lütfen sokağa çıkarken maskesini taksın. Lütfen herkes temizliğine dikkat etsin hep birlikte el birliği ile virüsü yeneriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA