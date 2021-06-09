Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Diyarbakır lise puanları 2021 sayfasından Diyarbakır LGS taban puanları 2021, Diyarbakır lise yüzdelik dilimleri ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri

Diyarbakır liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Diyarbakır'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... DİYARBAKIR LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB Diyarbakır liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,02 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,3909 1,87 0,14 DİYARBAKIR/ SUR/ Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 439,9529 2,58 1,02 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 431,2777 3,46 1,88 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 421,5383 4,6 3,19 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,1329 5,75 3,57 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 399,3053 7,98 4,65 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 397,5581 8,3 3,72 DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 387,4766 10,25 2,18 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 476 383,7059 11,05 5,87 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 381,3161 11,56 8,3 DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 374,1907 13,21 2,86 DİYARBAKIR/ ÇERMİK/ Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 369,6726 14,31 2,11 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 360,589 16,67 3,95 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 358,2188 17,31 11,84 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 353,7195 18,57 11,2 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 351,4417 19,22 4,97 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 337,0196 23,6 11,71 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 323,8475 28,01 19,61 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 314,6785 31,36 18,15 DİYARBAKIR/ ÇINAR/ Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 310,1491 33,09 12,24 DİYARBAKIR/ SİLVAN/ Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 307,3526 34,18 11,71 DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 305,5103 34,9 11,98 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 304,8427 35,18 14,07 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 298,6102 37,75 11,81 DİYARBAKIR/ SİLVAN/ Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 297,399 38,27 5,54 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 281,8509 45,42 20,06 DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 281,3301 45,67 13,92 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 277,7282 47,49 23,54 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,2454 53,59 29,9 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 264,1217 54,8 23,41 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,2575 60,6 30,82 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 252,7262 61,51 15,18 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 251,1714 62,46 18,9 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 247,8148 64,57 39,39 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 246,5744 65,37 22,16 DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 245,1921 66,25 9,19 DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 243,3535 67,43 24,99 DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 239,8248 69,74 18,29 DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 238,2639 70,77 23,21 DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 237,5808 71,22 24,61 DİYARBAKIR/ DİCLE/ Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 229,4881 76,62 16,78 DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,0279 82,15 30,5 DİYARBAKIR/ SUR/ Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 179,847 98,7 21,91