Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Diyarbakır lise puanları 2021 sayfasından Diyarbakır LGS taban puanları 2021, Diyarbakır lise yüzdelik dilimleri ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri

Diyarbakır liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Diyarbakır'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

DİYARBAKIR LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

Diyarbakır liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204462,32650,970,02
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204448,39091,870,14
DİYARBAKIR/ SUR/ Vali Aydın Arslan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204439,95292,581,02
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Rekabet Kurumu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240431,27773,461,88
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238421,53834,63,19
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204413,13295,753,57
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Selahaddini Eyyubi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238399,30537,984,65
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Sezai Karakoç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238397,55818,33,72
DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Ergani Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170387,476610,252,18
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce476383,705911,055,87
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Güler Şevki Özbek Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102381,316111,568,3
DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180374,190713,212,86
DİYARBAKIR/ ÇERMİK/ Çermik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170369,672614,312,11
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120360,58916,673,95
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34358,218817,3111,84
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102353,719518,5711,2
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136351,441719,224,97
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60337,019623,611,71
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30323,847528,0119,61
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60314,678531,3618,15
DİYARBAKIR/ ÇINAR/ Çınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30310,149133,0912,24
DİYARBAKIR/ SİLVAN/ Silvan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102307,352634,1811,71
DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Molla Gürani Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136305,510334,911,98
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34304,842735,1814,07
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,610237,7511,81
DİYARBAKIR/ SİLVAN/ Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120297,39938,275,54
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136281,850945,4220,06
DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60281,330145,6713,92
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34277,728247,4923,54
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,245453,5929,9
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,121754,823,41
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,257560,630,82
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60252,726261,5115,18
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,171462,4618,9
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34247,814864,5739,39
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Fatih Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60246,574465,3722,16
DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90245,192166,259,19
DİYARBAKIR/ ERGANİ/ Ergani Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60243,353567,4324,99
DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34239,824869,7418,29
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34238,263970,7723,21
DİYARBAKIR/ BAĞLAR/ Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34237,580871,2224,61
DİYARBAKIR/ DİCLE/ Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60229,488176,6216,78
DİYARBAKIR/ BİSMİL/ Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34221,027982,1530,5
DİYARBAKIR/ SUR/ Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60179,84798,721,91
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Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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