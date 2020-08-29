DİYARBAKIR İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısı

İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısıKORONAVİRÜS vaka sayısındaki artışla Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da, 1 Haziran'dan bu yana koronavirüs teşhisi konulan bin 539 kişinin karantina ve izolasyon kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

29.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:52

İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısı

KORONAVİRÜS vaka sayısındaki artışla Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da, 1 Haziran'dan bu yana koronavirüs teşhisi konulan bin 539 kişinin karantina ve izolasyon kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, pozitif olan veya temaslı olan kişilerin evde 14 gün boyunca karantinada kalması gerekirken sosyal alanlara, kafeteryaya, markete ve benzeri yerlere giderek hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları sonucu hastalık sayısında artışın yaşandığını, bulaşla birlikte yoğun bakım ihtiyacının da arttığına dikkat çekti. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun ise karantinadaki kişinin, izolasyon bölgesinden çıkıp başkalarının hastalanmalarına sebebiyet veriyorsa, hakkında yasal işlem başlatılabileceğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonra Diyarbakır'da vaka sayısında artış oldu. Vaka sayısındaki artış nedeniyle kent gelinde birçok yerleşim alanı karantinaya alındı. Enfekte olup, yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalar evlerinde izole edilerek, tedavileri sağlanıyor. Diyarbakır'da koronavirüs teşhisi konulan hastaların izolasyona alındıkları evlerinden çıktıkları tespit edildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan buyana kent genelinde izolasyonu ihlal eden bin 539 kişiye 1 milyon 780 bin TL'lik ceza yazıldığını açıklamıştı. İdari para cezası, izolasyon ihlalini engellemesi yetersiz kalınca, Diyarbakır Valiliği bünyesinde 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu. Polis ve jandarma ekiplerinin yer aldığı birim, hem telefonla arayarak, hem de ev ziyareti yaparak izolasyondakilerin kendisini izole edip etmediğini, evinde kalıp kalmadığını takip edecek.

'HEM VAKA SAYISINI, HEM DE YOĞUN BAKIM İHTİYACINI ARTTIRIYORLAR'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, özellikle pozitif olan veya temaslı olan kişilerin evde 14 gün boyunca karantinada kalması gerekirken dışarıya çıkıp sosyal alanlara gittiğini ve dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi davranıp gezdikleri için hastalık sayısında artışın yaşandığına dikkat çekti. Bu durumun bulaşla birlikte yoğun bakım ihtiyacını da arttırdığını anlatan Tekin, "Özellikle pozitif olan veya temaslı olan kişilerin evde 14 gün boyunca karantinada kalması gerekirken, dışarıda sosyal alanlara gittiği, kafelere gittiği, marketlere gittiği yada dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi davranıp gezdiklerini görüyoruz. Bu da hastalık sayısında artışı çok artırıyor. Bulaş artıyor, bulaş ile birlikte sayılar artıyor ve yoğun bakım ihtiyacımız bu gidişle artmaya başlıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra bakanlıkta bu konuda daha katı uygulamalar getirecektir. Çünkü sayılar giderek artıyor. Bunların büyük çoğunluğunda pozitif olan ya da karantinada olması gereken kişilerin dışarı çıkıp halk arasında dolaşması, sosyal ortamlara girmeleri, marketlere, kafelere gidip hiçbir şey olmamış gibi davranmalarından dolayı sayı artıyor. O yüzden bu bizim açımızdan maalesef ülkemizdeki sayı artışına çok ciddi bir oranda neden oluyor dedi.

'BENCİLLİK, MERHAMETSİZLİK VE İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞTIR'

Bu kişilerin, izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkarak başkalarına hastalık bulaştırmalarını bencillik ve merhametsizlik olarak değerlendiren Tekin, bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunu tamamen bencillik, merhametsizlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün siz pozitifsiniz, tamam genç olabilirsiniz, siz de hastalık yapmıyor olabilir ama bir yaşlı insanın 65 yaşında bir diyabet hastasına bulaştığını düşünün ve o kişi sizin yüzünüzden yoğun bakıma gidiyor ve vefat ediyor. Bu tamamen kul hakkıdır ve bencilliktir. Bir kişi sırf evde oturup sıkılmasın diye dışarı çıkıyor ve bunu tüm toplumu riske atarak yapıyor. Bu gerçekten kabul edilemeyecek merhametsizce bir davranıştır. Kişinin evde oturması gerekirken, çıkıp dışarıda hastalığı bulaştırması ve birçok insanın ölümüne sebep olması tamamen insanlık dışı davranıştır. Halkımızdan şunu istiyoruz; lütfen sadece hasta olmanız yetmiyor, temaslı iseniz bile 14 gün lütfen evden çıkmayın. Toplum sağlığı için, kendi sevdikleriniz için, özellikle ileri yaşta ki hastalarımız için lütfen evden çıkmayın ve bu izolasyona mümkün olduğu kadar dikkat edelim."

'TÜR CEZA KANUNUNDA CEZALANDIRILMALARINA DAİR HÜKÜMLER VAR'

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun ise karantinadan kaçan ve izolasyon kuralını ihlal edenler için Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinde bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davrananların cezalandırılacağına dair hükümlerin olduğunu kaydetti. Bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulana bileceğini belirten Coşkun, "Mevzuatımızda buna ilişkin hükümlerimiz bulunuyor. Örneğin, ceza kanunumuzun 195'inci maddesinde bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davrananların cezalandırılacağına dair hükümler var. Bir kimse karantina altındayken, karantina bölgesinden çıkıp başkalarının hastalanmalarına sebebiyet veriyorsa o zaman bu kanundan muhalefet etmiş olur ve onun hakkında gerekli yasal işlemler uygulanır. Diğer taraftan yine hasta olan bir kimse, hasta olduğunu bilen bir kimse bir başkasının yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verirse buna ilişkin de yine ceza kanunumuzda hükümler var. Ancak burada bu kişinin hakkında herhangi bir cezai işlem yapılabilmesi için kişinin kasıtlı hareket etmiş olması lazım. ve o sonucu biliyor olması, o sonucu istiyor olması gerekiyor. Birisine eğer kasti bir şekilde virüsü bulaştırır ve onun sağlığını tehlikeye atarsanız buna ilişkin olarak da ceza kanununda gerekli hükümler söz konusu" diye konuştu.

'BU ÇOK CİDDİ BİR SOSYOLOJİK PROBLEM'

Bu sorunun salt hukuki tedbirlerle çözülemeyeceğini söyleyen Coşkun, bunun karşılıklı bir sorumluluk anlayışıyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Buradaki sorunun hukuki olmaktan ziyade, sosyolojik bir problem olduğuna vurgu yapan Coşkun, şöyle konuştu:

"Ancak burada şunu açık bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bu karşı karşıya olduğumuz sorun salt hukuki tedbirlerle ve hukuki enstrümanlarla çözülebilecek bir sorun değil. Burada asıl temel olan sorun, bunu karşılıklı bir sorumluluk anlayışıyla çözmek. Çünkü bu bir pandemi, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Hiç kimse bunun dışında değil. Bizim bir sorumluluk anlayışıyla hareket ederek buna karşı durmamız gerekiyor. Yani hastalığın salt kendimizle ilgili olmadığını, bir başkasının hayatına da çok ciddi manada olumsuz etki edeceğini düşünüp ona göre davranmamız gerekiyor. Yoksa hukuki tedbirleri çok fazla arttırdığınız da bile veya cezaların oranlarını çok daha fazla yükselttiğinizde bile bu gerçek manada bir çözüm oluşturmuyor. Bilindiği gibi idari para cezaları uygulanıyor, çok fazla sayıda insan bu idari para cezalarına maruz kalıyorlar. Ama buna rağmen yine de tedbirlere uymaktan imtina ettiklerini görüyoruz. Dolasıyla burada sorun hukuki olmaktan ziyade, çok daha ciddi olarak sosyolojik bir problem. Yani karşılıklı sorumluluk anlayışıyla hareket etmememizden kaynaklanan bir problem olduğu kanısındayım."

Vatandaşlar ise koronavirüs teşhisi konulan izolasyonu ihlal edenlere yönelik katı kuralların getirilmesini talep ederken, bazıları da elektronik kelepçe takılması gerektiği ifade etti.

DİYARBAKIR İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti Spor
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Ozan Güven Fatma Girik
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR İzolasyonu ihlal edenlere hapis uyarısı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 09:52:42. #1.15#
title