DİYARBAKIR'DA OTURAK KÜLTÜRÜ SÜRDÜRÜLÜYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR'DA OTURAK KÜLTÜRÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

DİYARBAKIR'da geçmişi yüzyıllara dayanan ve yöre halk tarafından 'kürsü' olarak adlandırılan iplere bağlı oturak kültüründen vazgeçilmiyor.

15.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:34

DİYARBAKIR'da geçmişi yüzyıllara dayanan ve yöre halk tarafından 'kürsü' olarak adlandırılan iplere bağlı oturak kültüründen vazgeçilmiyor. Oturma bölümü iplerle bağlı kürsüler, kentte hala rağbet görüyor. Lüks kafeterya ve çay bahçeleri sayısı artsa da birçok Diyarbakırlı, dinlenmek ve çay içmek için kürsülerin olduğu mekanları tercih ediyor.

Türkiye'de çayın en çok tüketildiği illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, çayı, kürsü diye tabir edilen oturakta içmeyi tercih ediyor. Sur içindeki tarihi marangozcular çarşısında üretilen ve geçmişi yüzyıllara dayanan bu kürsüler, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerine siparişlerle gönderiliyor. Lüks kafeterya ve çay bahçeleri sayısındaki artışa rağmen birçok Diyarbakırlı, dinlenmek ve çay içmek için kürsülerin olduğu mekanlardan vazgeçmiyor. Çay ocağında elinde gazetesiyle oturduğu kürsüde çay içen Mehmet Erdoğan, İstanbul'a yerleşmiş bir Diyarbakırlı. Diyarbakır'a her geldiğinde kürsü ve çayın lezzetinden dolayı oturduğu bu mekanı tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul'da oturuyorum, Diyarbakır'a her gelişimde buraya uğruyorum ve buranın çayını içiyorum. Koltuğu sevmiyorum, kürsü rahattır. Kürsüler bizim kültürümüzdür, ta Osmanlı'dan bu zamana var olan bir kültür. Eskilerden beri herkes kürsü sohbeti ederdi, çayını içerdi, eski kültürümüz olan bu kürsü kültürü çok güzel" dedi.

'DİYARBAKIR'IN FABRİKALARI ÇAY OCALARI VE KAHVEHANELERDİR'

Bu mekanların bir başka müdavimi Bedran Kan ise kürsünün Diyarbakır kültürünün bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Genelde sevdiğim bir mekandır, çayı lezzetlidir, kürsü bizim kültürümüzdür. Kürsüde oturmayı seviyorum, o yüzden bu çay ocağına gelip oturuyorum" diye konuştu.

Çay ocağı işletmecisi Saim Altun ise, çay kültürünün Diyarbakır'ın olmazsa olmazları arasında olduğunu belirterek, gelen müşterilerin kürsülerde rahat ettiğini belirtip, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da çay kültürü olmazsa olmazlarımızdan biridir. Çay ocaklarımıza geliyorlar, oturuyorlar rahat ediyorlar. Diyarbakır'ın fabrikaları çay ocakları ve kahvehaneleridir. İnsanlarımız geliyor dinleniyor. Rahat ettikleri yerlerdir. Çay ocaklarındaki bu kürsülerde insanlar rahat ediyor. Diyarbakır'ın kürsü kültürü olmazsa olmazlarımızdandır. Bizim çayımız farklıdır. Barut çay veriyoruz. Kaçak çayımızdır tercih ediliyor. İnsanlarımız gelip içiyorlar, memnun kalıyorlar."

DİYARBAKIR'DA OTURAK KÜLTÜRÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı Ekonomi
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Nihat Doğan Yeşim Salkım Orlando Bloom
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Genç Antalya Ağustos
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR'DA OTURAK KÜLTÜRÜ SÜRDÜRÜLÜYOR - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 10:36:12. #1.14#
title