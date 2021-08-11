Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
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Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanıyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanıyor.

Mobil ekipler, belirlenen fabrikalarda önce kayıtlarını aldıkları çalışanlardan kimisinin ilk kimisinin de ikinci doz aşısını yapıyor.

OSB Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Orak, AA muhabirine, OSB'lerin üretim alanları olmasından dolayı önemli yerler olduğunu söyledi.

Bölgede birçok alanda üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Orak, yönetim kurullarının aldığı karar doğrultusunda fabrikalardaki çalışanların aşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

OSB'de 10 bin çalışanın bulunduğunu ifade eden Orak, "İl Sağlık Müdürlüğü ile organize bir şekilde yapılan çalışmalar kapsamında çalışanların yüzde 40'ı aşılandı. İşçilerin bireysel olarak ve sanayicilerin duyarlılığıyla yaklaşık yüzde 35'lik bir oranı aşılandı. OSB'de aşılamanın yüzde 70-75 oranında olduğunu düşünüyoruz. Bunun daha da artması gerekiyor. Umarım hep birlikte salgından kurtuluruz." diye konuştu.

Orak, sağlık çalışanlarına yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çalışanları aşılanan fabrikanın yetkilisi Eyüp Can Fidan da yurt içi ve yurt dışına yönelik seramik üretimi yaptıklarını ve yoğun bir çalışma tempoları olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle çalışma tempolarında sıkıntılar yaşayabildiklerini ve bu sıkıntıları giderebilmek için aşı talebinde bulunduklarını ifade eden Fidan, şöyle dedi:

"Sağ olsunlar bizi kırmadılar, İl Sağlık Müdürlüğü ekip gönderdi. Çalışanların aşıları yapılıyor. Yaklaşık 95 personelimiz var. Genelde aynı ortamda çalışıyorlar, aynı servisleri kullanıyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar yetkililerimiz de bu konuda bize destek oldu. Aşı ekipleri fabrikalarımıza geldi. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin aşı yapması lazım."

Fidan, personellerinin tümünün aşılandığını, bunlardan bir kısmının ilk doz, bir kısmının da ikinci doz olduğunu aktardı.

"Aşı yapanlar hastalığı ayakta geçiriyor"

Fabrikanın sevkiyat ve stok bölümünde çalışan Burhan İlter ise ilk etapta aşıya karşı olduğunu belirterek, "Çevreme baktım aşı yapmayanlar virüse yakalanıyor ve hastalığı ağır geçiriyor. Aşı yapanlar ise hastalığı ayakta geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Yoğunluktan dolayı aşı yaptırmaya gidemediklerini dile getiren İlter, sağlık ekiplerinin fabrikada aşılama yaptığını ve bundan dolayı ekiplere teşekkür ettiğini bildirdi.

Çalışanlardan Mahsum Aslan, daha önce ilk doz aşısını olduğunu ve şu anda ikinci doz aşısını yapacağını söyledi.

Sağlık ekiplerine teşekkür eden Aslan, "Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hepsi birer kahramandır. Salgın döneminde verdikleri hizmetten dolayı hepsini tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele verdiler." diye konuştu.

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Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Diyarbakır'da OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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