Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
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Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ile Havalimanı Yonca Kavşağında çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen karpuzun içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.

- Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ile Havalimanı Yonca Kavşağında çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen karpuzun içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağında kentle özdeşleşmiş olan karpuz içindeki bebek, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu maketler yapıldı. Maketlerin alana yerleştirilmesinin ardından sosyal medyada ürünlerin özensiz yapıldığı gerekçesi ile tartışma başladı. Yaşanan tartışmaların üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ile alana yerleştirilen karpuz içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağında yapılan çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir" denildi.

Eleştiri için Diyarbakır halkına teşekkür edildi

Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının, açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen, maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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