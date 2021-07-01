Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu
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Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu

Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ırmağa atlayan sürüdeki 500 koyundan 36'u telef oldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ırmağa atlayan sürüdeki 500 koyundan 36'u telef oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Uğurlu Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 500 koyun ile çobanlar otlatmaya çıktı. Su bölgesinde otlayan sürüdeki bir koyun bir buçuk metrelik ırmağa atlayınca sürüdeki 499 koyun da peşinden gitti. Peş peşe bir buçuk metre yükseklikteki atlayan koyunlar birbirini ezdi, 36 koyun telef oldu.

Koyun sahiplerinden Kutbettin Çorapçı, bu yıl yaşanan kuraklık nedekiyle bölgede birçok su kaynağının kuruduğunu, bundan kaynaklı hayvanları suyun olduğu bölgeye götürdüklerini su içmek isteyen koyunların birbirini ezdiğini hayvanların kurtarmak isteyen Çorapçı, 500 hayvandan 36 tanesinin ezilerek telef olduğunu gerisini kurtardığını kaydetti. Çorapçı, "Olay esnasında ben çoban ve bir arkadaşla biz 3 kişi o esnada tüm hayvanlar telef olmasın diye geriden gelen hayvanlarının önünü kestik böylelikle hayvanların büyük bir kısmını sürünün peşine gitmesini engelledik. Hayvanları durduktan sonra kanalda üs üste binmiş hayvanları tek tek yukarıya çıkartarak hayata kalanları kurtarmaya çalıştık. Yaptığımız tüm müdahaleye rağmen 36 hayvanımız telef oldu. Hayvanlar için ise çok az akan küçük akıntı su kaynaklarının için yetkililerden talebimiz o küçük akan su kaynaklarının kepçeyle önünü kesip suyun birikilmesi ve hayvanlarımızın suya kavuşmasını istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

(Hasan Gündüz/İHA)

Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu
Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu
Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu
Diyarbakır'da dereye atlayan koyunu 500 koyun takip etti: 36 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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