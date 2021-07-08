15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | 3. Sayfa

Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Vali Münir Karaloğlu başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Vali Münir Karaloğlu başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Milli iradeye kastedilen, milli birlik ve dayanışmanın sembolü olan 15 Temmuz günü öncesinde ilimizde yapılacak etkinliklerin ele alındığı hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Karaoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Çetinkaya, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Kaymakamları ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ilgililer katıldı.

Toplantıda 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 196 vatandaşımızın gazi olduğu 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü için hazırlanan program masaya yatırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehit kabir ve ailelerini ziyaret, Ulu camide şehitlerimiz için Hatm-i Şerif, Keçi Burcunda sergi açılışı ve Keçi Burcundan Kurşunlu Camiine kadar anma yürüyüşü ile çeşitli etkinlikler planlanıyor.

15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Kaynak: Habermetre

Korku filmi gibi! Çakmak gazı patladı, konteynerdeki 3 genç böyle yandı
Korku filmi gibi! Çakmak gazı patladı, konteynerdeki 3 genç böyle yandı
Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Erol Bulut Salih Uçan Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:15:02. #1.14#

title