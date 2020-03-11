Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Makine İkmal Müdürlüğünde düzenlenen, "2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, uzlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sözleşmeyle ilgili olumlu bir sürecin yaşandığını aktaran Güzeloğlu, "İşçinin alnının teri kurumadan hakkını vereceksin ve o hakkı teslim ederken, o emeğin karşılığını vererek onu mutlu edeceksin. Şüphesiz ki mutlu olan işçi de işinin hakkını verecek. İşin hakkını verince de hak yerini bulacak. Bizim felsefemiz, anlayışımız, amacımız ve çabamız bu, Diyarbakır'a hizmet etmek. " dedi.

"Daha önceki toplu iş sözleşmelerinde yer almayan, düşünülmeyen ama benim için önemli olan eğitim alanında yeni ekonomik haklar verdik. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, çalışanların güçlü, mutlu ve huzurlu olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Güzeloğlu, "Siz mutlu, huzurlu ve güçlü olacaksınız ki yapılan iş sonuca taşınacak." diye konuştu.

Diyarbakır'da terör örgütünün ihanetinin kaybettirdiği zamanı kapatmak istediklerine işaret eden Güzeloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hafta yaklaşık 400 muhtarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlar dertleri, sıkıntılarıyla geliyor. 50 yılın birikmiş temel meseleleri yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı sıkıntısıyla geliyorlar. Bunları 2020 yılında değil konuşmak, düşünmek bile Diyarbakır için bana zor geliyor. Bugün Diyarbakır'da, bunları çoktan geride bırakmak, çok daha farklı ve güzel hizmetleri konuşmamız lazımdı. Üst yapıyı, Diyarbakır'ın marka yolculuğunu konuşmamız lazımdı ama ne yazık ki yıllar boyu emanet edilen kaynakları ve imkanları millete değil ihanete aktaranlar bu milletin öz evlatlarını bu hizmetlerden mahrum bıraktılar."

"Lafta değil, özde ve hizmet ederek seveceksin"

Kentin çöpünün Karacadağ'ın eteğinde vahşi bir şekilde depolandığını dile getiren Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Keşiş Tepe'de 7 milyon tonu aşkın çöp var. 1990'lardan bu yana açığa dökülüyor. Bütün şehirler, hatta büyük ölçekteki ilçeler bu meseleyi aştı. Diyarbakır'a bunu reva görüp, bugüne kadar bu haliyle getirdiler. Kent merkezinde günde 1300, ilin genelinde 1800 ton çöp var. Bu çöpler açığa savruluyor. Her esen rüzgarda oraya konan, buraya gelen her kuşta hastalık var. Çocuklarımız için sağlıksız bir yapı var. Soluduğunuz havada oradan kaynaklı zehir var. Hani insana saygı, hani Diyarbakır sevgisi? Lafta değil, özde ve hizmet ederek seveceksin. Şov yaparak değil, hizmet yaparak milletin gönlüne gireceksin. Millete hizmete mecburum diyerek millete hizmet edeceksin. Bizim yaptığımız budur."

İlde hala su ve ulaşım sorunları yaşandığına dikkati çeken Güzeloğlu, iki yıl içerisinde Diyarbakır'ın yol sorununu gündemden çıkaracaklarını aktardı.

Güzeloğlu, 2 bin 500 kilometrelik bir yapım programıyla Diyarbakır'ı bu meselenin dışına çıkartacaklarını dile getirerek, "Yapacağımız yollar 1-5 yıllık değil, ömürlük olacak. Bu meseleyi bir daha yapboz şeklinde sürdürmeye tahammülümüz yok. Çünkü boşa harcayacak ne bir kuruş yetim hakkı ne de zamanımız var. Bizim insanımız artık hizmet istiyor. Hakkıdır ve o hakkı Allah'ın izniyle Diyarbakır'a hizmet olarak vereceğiz inşallah." diye konuştu.

Araç ve makine parklarını yenileyeceklerini belirten Güzeloğlu, "Türkiye'nin en yeni araç ve makine parkını Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tesis ediyoruz. Yaklaşık 40 milyon lirayı aşan bir harcamayla eski, verimsiz, ekonomik ömrünü doldurmuş, iş yapıyor görünürken aslında ona çalıştığınız makineleri tasfiye ettik." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş da bir konuşma yaptı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ile Sendika Başkanı Taş arasında sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA