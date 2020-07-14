Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 15 Temmuz mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm şehitlere rahmet, gazilere afiyet dileyerek, Başkanlığın dini değerler üzerinden toplumu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik faaliyetlerle mücadele ettiğini, milletin...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:04

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm şehitlere rahmet, gazilere afiyet dileyerek, Başkanlığın dini değerler üzerinden toplumu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik faaliyetlerle mücadele ettiğini, milletin manevi hayatına nebevi bir yöntemle rehberlik ettiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında 15 Temmuz'un, asrın en büyük ihaneti karşısında aziz milletin asil bir direnişle yazdığı onurlu bir destanın adı olduğunu bildiren Erbaş, "Küresel güç odaklarının İslam coğrafyasında fitne ve tefrika için kurgulayıp kullandıkları suç ve terör şebekeleri Müslümanların birliği, dirliği ve terakkisi önünde daima hep ayak bağı olmuştur. Bu tür örgütlerden biri olduğu hususunda kuşku bulunmayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yıllarca kendisini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerleri ardına gizleyerek küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapmıştır. Eğitim ve hizmet kisvesi altında kavramlarımızı ve değerlerimizi suiistimal etmiş; gizli emelleri uğruna gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını ifsat etmiştir. Dini, şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi, 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikastla varlığımızı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi ve geleceğimizi hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen aziz Türk milletinin, maruz kaldığı bu ihanet kalkışmasına karşı da yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla direndiğini, dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine canı pahasına sahip çıktığını söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve idarecilerimizin dirayetiyle büyük bir cesaret örneği sergileyen aziz milletimiz, şanlı bir direnişle hain darbe girişimini bertaraf etmiştir. 15 Temmuz direnişi, sadece bir darbe girişimini boşa çıkartmakla kalmamış, aynı zamanda dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ'nün itikadi, ameli ve ahlaki sapkınlığını da bütün yönleriyle ifşa etmiştir. Bütün bu hadiseler bize göstermektedir ki, yüce dinimiz İslam'ın ve onun evrensel değerlerinin en doğru şekilde bilinmesi, milletimiz, nesillerimiz ve geleceğimiz için son derece hayati öneme sahiptir. Zira İslam'ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, insanları istismara açık hale getirmekte; özellikle gençleri terör ve istismar yapılanmalarının ağına düşürmektedir. Bu durum ise bireysel ve toplumsal birçok probleme zemin oluşturarak ciddi felaket ve musibetlere sebep olabilmektedir."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün mensuplarıyla azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çağın ihtiyaçları doğrultusunda sahih dini bilgi ve doğru din hizmeti üreterek nesilleri İslam'ın hakikatleriyle buluşturmakta olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu anlamda bir taraftan dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik her türlü söylem ve faaliyetlerle mücadele ederken diğer yandan da milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle rehberlik etmeyi büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelede feday-ı can edenler olmak üzere bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor; gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten muhafaza etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" aktarımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı Magazin
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, ülkesi Portekiz'de saldırıya uğradı
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Özgür Özel Fatih Sultan Halife Hafter
Magazin Filiz Akın Ozan Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 15 Temmuz mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:05:42. #1.14#
title