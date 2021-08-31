DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit olduklarını belirten Prof. Dr. Erbaş "Söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler, paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı. İslam'ın kitap ve bilgi medeniyeti olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, okuyup anlamayı, aklı kullanmayı ve bilgiye sahip olmayı emreden pek çok ayetin bulunduğunu söyledi. Erbaş, şöyle devam etti:

"Medeniyetimizdeki ilk örneğimiz; aydınlanmış şehir Medine'dir. Yesrib'i, 10 sene içinde nasıl Medine-i Münevvere, aydınlanmış bir şehir yaptıysa Allah Resulü efendimiz, onun ümmeti olarak, onun varisi olarak bizler de şehirlerimizi münevver şehirler yapmak zorundayız. O'nun yolundan gidenler olarak. İşte burada Münevver olduğunu bildiğimiz Bursa'ya katkı sağlamak, aydınlanma yolundaki ilerleyişine katkı sağlamak için bugün bir tuğla daha eklemiş oluyoruz."

'KİTAP OKUMA ORANLARININ ARTMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

Müslüman alimlerin asırlarca ilmin bütün alanlarında insanlığın gelişimine öncülük ettiğini hatırlatan Erbaş, "Bizler Endülüs'ten Maveraünnehir'e, devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış, bilgiye kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir tarihin mensuplarıyız. Bugün Müslüman dünyanın, okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman, nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi; ilimden, irfandan, bilimden ve hikmetten uzak kalmaktır. İlmi, bilgiyi kaybedince cehalet karanlığı çökmüştür. Fitne ve tefrikanın sebebinin cehalet olduğunu her vesileyle söylüyoruz. 'Cehalet kötülüklerin anasıdır' diyoruz. Kitap, Müslümanlar için ihtiyaç listesinin sonlarında yer almaya başlamıştı ama şimdi hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ülkemizde fuarların açılması, kitapların fazla basılması ve kitap okuma oranlarının artması bizi heyecanlandırmakta, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin mensupları olarak umutlandırmaktadır" diye konuştu.

'BATI MERKEZLİ BİLGİNİN İNSANI VE HAYATI DİZAYN ETTİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanlarında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden birinin kitap okuma oranları olduğu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmemiz zorunluluğumuz vardır. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Bunun için bizim İslam dünyası olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır."

Erbaş'ın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Müftüsü İzani Turan da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa bazı milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli de katıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BATI MERKEZLİ BİLGİ İNSANI VE HAYATI DİZAYN EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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