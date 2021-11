Çavuşoğlu: "Bizim politikalarımızda Kürt düşmanlığı yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve ABD ile ilişkilerine dair, "Biz Rusya'yla ABD arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalama, ikisinin arasında sıkışma değildir. İşimize nasıl geliyorsa karşılıklı çıkarlar temelinde öyle yaparız." dedi.

Çavuşoğlu, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Türk dış ve iç politikalarında "Kürt düşmanlığı" diye bir kavramın olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de işgalci olarak nitelendirilmesini reddettiğini söyledi.

HDP milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun sözünü keserek eleştirilerde bulunması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın milletvekillerine yönelik "Sayın Bakan gün boyu dinledi. Siz iki dakika dinlemeye sabretmiyorsunuz. Böyle bir demokratik anlayış olur mu?" sözleri üzerine Çavuşoğlu, "Pkk demokrasisi Sayın Başkan. PKK'dan öğrenirlerse böyle olur." dedi.

Çavuşoğlu, sözünü kesmeye devam eden HDP'li milletvekillerine, "Siz kabul etmeseniz de gerçek bu, siz PKK'nın güdümündesiniz." diye seslendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen benim devletime 'İşgalci' diyeceksin, buna da Çin'den (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda Çin'in Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçlaması) örnek göstereceksin! Uluslararası hukuk ne diyor ona bakarsın. Uluslararası hukukta bir ülkeye yönelik tehdit için oraya girme imkanı veriyor mu, BM Şartı'nın 51. maddesi? Veriyor. Çin neden bana işgalci dedi? Çünkü en son BM'de Uygur Türkleriyle ilgili ortak bir deklarasyon yayınladık, ondan sonra dedi Çin. Çin'in demesiyle mi oluyor bu? ya da sizin, bir kişinin, benim dememle mi oluyor bu? Uluslararası hukuk geçerli. Değerli arkadaşlar, bizde Kürt düşmanlığı yoktur."

Muhalefet milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun sözünü kesmesi üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, sık sık müdahale ederek milletvekillerini Çavuşoğlu'nu dinlemeleri ve Komisyonun çalışma düzenini bozmamaları yönünde uyardı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir söz söylerken karşıdakinin vereceği cevabı düşünerek konuşacaksınız ki bir söz söyleme hakkınız varsa o cevaba da sabır göstereceksiniz. Ben düşüncelerimi açıkça konuşuyorum. Ülkeme 'İşgalci' diyene ben gerekeni söylerim, yaparım. Ülkeme iftira atanın yüzüne gerçekleri söylerim. Bizim politikalarımızda Kürt düşmanlığı yoktur. Kürtler Türkiye'de de Irak'ta da, İran'da da Suriye'de de bizim kardeşimizdir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim mücadelemiz PKK'yla. Siz kendinizi eşit bir tarafta görüyorsanız bir şey diyemem ama Kürt kardeşlerimizi, 'Kürtler eşittir PKK' olarak göremezsiniz. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan neler çektiğini gayet iyi biliyorsunuz."

Doğu Akdeniz

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarından vazgeçip vazgeçmediği yönündeki sorular üzerine, Türkiye'nin kıta sahanlığını BM'ye bildirdiğini ve kayıt altına aldırdığını, Libya ile de konuya ilişkin anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Kıta sahanlığı belirlendikten sonra her an, her dakika sismik araştırma ya da sondaj yapma zorunluluğu olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Orası sizindir. Ne zaman ihtiyaç duyar, ne zaman burada bir bulgu varsa doğal gaz konusunda, petrol konusunda gereğini yaparsınız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin kıta sahanlığına girme denemelerinin engellendiğini hatırlatarak "Hakkımızı koruyoruz. Karadeniz'de ihtiyaç varsa, Karadeniz'de gaz potansiyeli daha fazlaysa, çıkarımız orada daha fazlaysa oraya gideriz. Sonra döneriz, sismik gemilerimizin bulgularına göre istediğimiz yerde sondaj çalışması yaparız. Buraya da kimseyi sokmayız, bu bir. İkincisi, gemilerimizin hiçbirini satmadığımız gibi, Enerji Bakanı'mız da size söyler, bu konudaki filomuzu artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve ABD ile ilişkiler

Milletvekillerinin, Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkilerine yöneltilen eleştirilere ise Çavuşoğlu, "Biz Rusya'yla ABD arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalama, ikisinin arasında sıkışma değildir. İşimize nasıl geliyorsa karşılıklı çıkarlar temelinde öyle yaparız." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, bir soru üzerine, "Kanal İstanbul'un Montrö'ye, Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi yok." dedi.

"Bakanlığa adalet getirdim"

Dışişleri Bakanlığının işleyişine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakanlık içinde de fitne oldu ama bu Bakanlık fitnelere gelmez." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, önemli olanın, dış politikada sergilenen başarı olduğunun altını çizerek muhalefetin bir anket yaptırması halinde, özellikle yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerden duyulan memnuniyeti kendi gözleriyle göreceğini belirtti. En önemli ölçütün vatandaşların memnuniyeti olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türk diplomasisinin ve diplomatların dünyadaki itibarı önemlidir. Hamdolsun, bu konuda da dünyanın en saygın diplomatlarına sahibiz. Şu anda da Türk dış politikası dünyadaki en aktif, en saygın dış politikalardan bir tanesidir. Gururla söylüyorum ki bu Bakanlığa adalet getirdim, adalet. Herkes her yere gidebiliyor, herkes her yere gelebiliyor. Afrika'ya giden de dönüşte genel müdür oluyor, en iyi diplomatımızı da Afrika'ya, Asya'ya gönderiyorum. Benden önceki zamanlarda belli diplomatlar sadece Batı'ya gidiyordu. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreter Yardımcılığını paylaşıyorlar, rantı paylaşıyorlar, diğer diplomat arkadaşlara bir şey yok. Benim dönemimde ise adalet geldi. Yanlışımız, eksiğimiz vardır. Ama her kararımızı adalet içinde, tüm arkadaşlarımızı gözeterek alıyoruz."

"Bölücü zihniyetinizi yansıtıyorsunuz"

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde altyapı ve okulların olduğunu, Kürtlerin buraya dönmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bilin bakalım kim engelliyor? PKK/YPG engelliyor. Dönen Kürtleri de katlediyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, salondaki milletvekillerinin laf atmaları üzerine, "'Şengal' değil, 'Sincar' kardeşim! Hep bölücü zihniyetinizi yansıtıyorsunuz. Irak'ın resmi dilinde de Sincar'dır ve Sincar'daki PKK'ya yönelik, Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat birlikte anlaşma imzaladı PKK'yı buradan temizlemek için. Kaldı, Haşdi Şabi grupları geldi PKK'yı vuruyor komşu ülkenin desteğiyle, o ayrı bir konu. İkisi de rahatsız." bilgisini verdi.

Irak'taki Kürtlerin PKK'dan çok rahatsız olduğunu, KDP ve diğer partililerin, PKK'nın çok sayıda köyü işgal ettiğini söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Dağlarda barınamıyorlar şimdi. Artık içerlerde de barınamıyorlar da... Ayrıca, burada BM kampını da, Mahmur kampını da Türkiye vurdu diyorlar. Mahmur kampı, BM de açıklama yaptı, PKK'nın elinde. Girişler çıkışlar PKK'nın kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, PKK ile sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Siz orada barış, burada barış diyorsunuz. Siyasi çözüm tüketildi. PKK tüketti, yanaşmadı." dedi.

Batılıların PKK'ya baskı yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "'Bırakmayın' diyor. İşin içinde uyuşturucu var, insan kaçakçılığı var, başka şeyler var. Gidin Kürt anneleri dinleyin Diyarbakır'da, onlar size anlatsın işin içinde neler var." diye konuştu.

"10 büyükelçinin geri adım atmasını hazmedememişsiniz"

Çavuşoğlu, Osman Kavala açıklaması yapan 10 büyükelçi konusuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sorunu bu şekilde çözdük ama büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu sayesinde biz tüm hazırlıklarımızı yaptık, 10 büyükelçi geri adım attı. Şimdi büyükelçiler haklıdır, haksızdır ona girmiyorum ama yüzde yüz haksızlar. Sizden şunu beklerdim, bir arkadaş söyledi sadece, diğerleriniz 'Neden bu noktaya getirdi?' dedi. 'Ne kadar haklı olursa olsun bu büyükelçiler ülkemize ültimatom veremez.' demenizi beklerdim. İnsan hakları konusunda ya da başka konularda herkes konuşabilir. Ama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bellidir. Bu büyükelçiler Türkiye'ye karışamaz. Haklı da olsa haksız da olsa yapamaz."

Büyükelçilerin yetkisinin belli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu eleştirilerini sürdüren milletvekillerine, "Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz maalesef. Ama Türkiye düşmanlarına bakın. Bu 10 büyükelçiye ve ülkelerine, 'Madem arkasında duramayacaktınız niye çıktınız Türkiye'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz?' dediler." ifadelerini kullandı.

