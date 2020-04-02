Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye giren kim olursa olsun ister bizim vatandaşımız, ister yabancı ülke vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir.

02.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye giren kim olursa olsun ister bizim vatandaşımız, ister yabancı ülke vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin, "Kovid 19 salgını sebebiyle NATO Dışişleri Bakanları toplantısını video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu NATO tarihinde bir ilk oldu ve bizde Milli Savunma Bakanlığımızdan toplantıya katıldık. İçinden geçtiğimiz bu süreçte NATO'nun müttefiklerle faaliyetlerini sürdürmesi ve dayanışma göstermesi bu toplantıda öne çıkan unsurlardı. Bu dayanışmanın Türkiye tarafından samimi bir şekilde gösterildiğini birçok NATO üyesi ülke dile getirdi. İtalya ve İspanya'ya yardım gösterdik. Genel Sekreter ve birçok ülkenin Dışişleri Bakanları Türkiye'ye taktirlerini iletti. Pek çok müttefik Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini vurguladılar. Tabi beklendiği gibi Yunanistan ve bazı ülkelerde bize verilecek desteği Ege'deki faaliyetlere bağlamaya çalıştırlar ya da AB ile olan göç mutabakatımıza vurgu yaparak adeta bir ön şart koşarak bir yardım edilmesi gerektiğini söylediler. Bizde gerekli cevabı kendilerine verdik. 18 Mart mutabakatını dikkatlice okumaları gerektiğini tavsiye ettik. Burada gerçekleri görmek için de objektif ve dürüst olmalarına gerek olmadığını, sadece (metni) okumaları gerektiğini söyledik. Yunanistan'ın gerçek dışı iddialarına da güçlü bir şekilde cevabımızı verdik. NATO'nun siyasi rolünün ve gücünün de önümüzde süreçte şekillendirilmesi gerekiyor. O amaçla yeni bir yapı oluşturuldu. 10 kişilik bir uzmanlar grubu oluşturuldu. Ülkemizden de bu güne kadar NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Tacan İldem bu 10 kişilik uzmanlara grubunda yer aldı" diye konuştu.

"Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"

Bakan Çavuşoğlu dünya genelinde yayılan Kovid-19 virüsüne karşı yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmelerine ilişkin, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu süreçte destek olabilmek için koordinasyon ve destek birimi oluşturulmuştur. Başında da Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bey vardır. Tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor ve bu merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. İlki 17 Mart'ta olmak üzere yine ikincisi de 23-24 Mart tarihleri arasında olmak üzere 17 ülkeden toplam 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. En son öğrencilerimizi getirmiştik. Bu karantina olmazsa olmazımız, şu anda Türkiye'ye giren kim olursa olsun ister bizim vatandaşımız, ister yabancı ülke vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz" dedi.

"7 milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil"

Sadece bu 17 ülkeden değil öncesinde ve sonrası tahliyeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız bizim yurt dışındaki misyonlarımız, büyükelçiliklerimiz ile başkonsolosluklarımıza veya ağrı merkezimize başvuruyorlar ve tek tek listelerimizi alıyorlar. Bu süreçte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olmasından dolayı ülkeye gelmek istiyor. Yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil. O vatandaşlarımıza da evden çıkmamaları konusunda duyurularımızı yapıyoruz. Talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Cezayir'e tahliye başlıyor

Türkiye'de bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını 3 Nisan'dan itibaren ülkelerine gönderilmeye başlanacağının bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, "Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı da yine Cezayirlileri götürmek için giden uçaklarımızla beraber ülkemize getirerek karantinaya tabi tutacağız. Irak'ta bin 450 civarında vatandaşımız var. Irak'taki katı sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu vatandaşlarımızı getirememiştik. Gerekli izinleri de büyükelçilerimiz ve bizlerin temaslarıyla aldık. Bu vatandaşlarımızı da getireceğiz. Suudi Arabistan'da bin civarında vatandaşımız var. Bazıları Umreci bazıları da orada çalışan vatandaşlarımız. O vatandaşlarımızı karantina şartı ile ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında 124 vatandaş vefat etti"

Sadece bağış konusunda talepte bulunan ülkeler değil Türkiye'den malzeme satın alma talebinde bulunan 94 ülkenin de yer aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilirdik. Gönül isterdi her ülkeye yardım edelim. Ama önce kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayalım. Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlar doğrultusunda, bizim ihtiyacımızın fazlası olursa, kapasitemizi aştığımız vakit o ülkelere yardım gönderebilir veya ihracat yapabiliriz. Ama önce kendi ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti. Bu sayı 124'e çıktı. Bu güne kadar birçok vatandaşlarımızın ailelerini bizzat aradım taziye dileklerimizi ilettik. Bazı vatandaşlarımız cenazelerinin Türkiye'ye göndermek istedi. Her türlü desteği sağlıyoruz. Yerel yönetimlerimizle birlikte cenazelerin gelip defnedilmesi görevlerini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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