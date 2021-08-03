Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden yardım çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Almanya, Fransa ve Yunanistan'ın yardım teklifini daha sonra geri çektiğini belirterek, "Fransa ve Yunanistan yardım tekliflerini geri çekti. Yunanistan, "Bizde de yangın var" diyerek uçak desteğinde bulunamayacaklarını aktardı" dedi.

Türkiye, doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerinde art arda çıkan orman yangınlarına üzülürken, yangının bir an önce söndürülmesi için sosyal medyada başlatılan Help Turkey kampanyasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

YARDIMLARA İLİŞKİN KONUŞTU

Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de süregelen yangınlara diğer ülkelerden gelen yardımlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"YARDIM ETTİĞİMİZ GİBİ BİZ DE YARDIM BEKLERİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yabancı ülkelere yaptığı yardımları hatırlatarak, "Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz. Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar" dedi.

"4 ÜLKEDEN DÖNÜŞ OLDU"

AB'ye yaptıkları yardım talebine 4 ülkeden dönüş olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ"

Daha sonra iki ülkenin yardım teklifini geri çektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Yangının durdurulması için bugün ve yarın kritik gün. Fransa ve Yunanistan yardım tekliflerini geri çekti. Yunanistan, "Bizde de yangın var" diyerek uçak desteğinde bulunamayacaklarını belirtti.