Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin ve büyükelçilik görevlilerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, tahliye zamanında görevlilerin havalimanında çalışmalarını yürüttüğünü, şu anda ise büyükelçilik binasına döndüklerini kaydetti.

Afganistan'da insani krizin endişe verici boyuta ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin yarısından fazlasının acil insani yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki 10 milyona yakın çocuğun hayatının kuraklık, açlık ve salgın nedeniyle tehlikede olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Afganistan'a insani yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Afganistan'da 3,5 milyon kişinin yerinden edildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Afganistan kaynaklı göç akını, kriz boyutuna ulaşırsa sadece bölge ülkeleri değil Avrupa dahil herkes etkilenir. Suriye krizinden dersler çıkartılmalı. Birlikte bu konuda çözümler üretmeliyiz. Bu konuyu da biraz önce ele aldık. Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." diye konuştu.

Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha detaylı incelemelerde bulunulacak. Özellikle sivil uçuşlara." diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Afganların Türkiye'de tutulacağı iddialarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef dezenformasyon böyle durumlarda çok daha yaygın oluyor, hatta bazen de etkili olabiliyor. Özellikle ABD ve İngiltere'nin Afganları ülkeden çıkardıktan sonra Türkiye'de belli bir süre tutacağına dair iddialar ortaya atıldı. O ülkeler bunu yalanladı. Gerçekten de hiçbir ülkeden bugüne kadar 'Göçmenleri Afganistan'dan çıkardıktan sonra daha doğrusu tahliye edilen kişileri Türkiye'de belli bir süre tutalım' teklifi hiç olmadı. En başta vize konusunda ABD'nin bir açıklaması oldu, biz de zaten net bir şekilde ona karşı çıktık. Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi."

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 19:52:08. #1.16#

title