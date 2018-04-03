Dilovası Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısı öncesi açılış konuşması yapan Başkan Toltar, "Ülkemizin geleceğini tehdit eden terör unsurlarının sınırımızda konuşlanmasını engellemek adına yapılan Afrin operasyonu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. İki ay önce başlayan ve çok stratejik planlarla birlikte devam eden operasyon sonrası en az zayiatla sınır güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları ortadan kaldırılmıştır. Bu bizim için önemli ve güzel bir haberdir. Yine ülkemiz ve ilçemizde merakla beklenen taşeron yasası hayata geçerek kadro almak için büyük umutlarla bekleyen vatandaşımızı sevindiren gelişme yaşandı. Kamuda çalışan binlerce vatandaşımız kadro alarak bundan sonraki çalışmalarına devam edecekler. Belediyelerde de kadro alan arkadaşlarımız belediye bünyesinde faaliyet gösteren belediye şirketlerine geçiş yaptılar" dedi.

Başkan Toltar'ın konuşmasının ardından toplantı, gündem maddelerinin konuşulması ile devam etti. Meclisin 1. maddesi kapsamında encümen seçimi yapıldı. Seçimde Belediye Meclis encümenliğine Hatice Tuzcu ve Kahraman Umuç seçildi. Gündemin 2. maddesi olan Bayındırlık ve İmar Komisyonu seçiminde ise AK Parti'den Cafer Avşar, Hamit Topçi ve Halit Ekici seçilirken; CHP'den Ferdi Erdoğan seçildi. Meclisin 3. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu seçimlerinde ise komisyon üyeliğine AK Parti'den Cemil Daşdemir, Fatih Meral, Recep Laç, Kadir Teke seçilirken; CHP'den Mustafa Ak seçildi. Nisan ayı meclis toplantısı gündemin 4. maddesi olan Hukuk ve Dilekçe Komisyonu üye seçimlerinde AK Parti'den Enver Aydemir, Halit Ekici, Hamit Topçi, Cafer Avşar seçilirken CHP'den; Mustafa Ak seçildi. Gündemin beşinci 5. maddesinde 2017 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra meclisi gündemin 6. maddesinde yer alan denetim komisyonunun raporu görüşülerek kabul edildi. Gündem maddelerinin 7.'si olan Selahattin Eyyübi Semt Konağı'nın üst katının İlçe müftülüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 8. maddesinde yer alan mülkiyeti belediyeye ait olan Bağdat caddesi üzerinde Adnan Kahveci Parkı üstünde bulunan alanın Dilovası PTT'si tarafından kullanılmak üzere kiraya verilmesi oy birliği ile geçti.

Gündemin 11. maddesinde yer alan Görkem Çiler'in adının semt konağına verilmesi maddesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Toltar, "Gebze'nin sevilen isimlerinden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in ilçemize ve bölgemize kattığı değeri hep birlikte görüyoruz. Özellikle ilçemize kazandırdığı Aile Sağlığı ve Halk Eğitim Merkezi projesi ilçemize büyük değer katmıştır. Bizde halkımızın gönlünde taht kuran bölgemizin önemli bir değeri olan Nail Çiler'e vefamızı göstermek adına 2012 yılında gencecik yaşında hayatını kaybeden oğlu Görkem Çiler'in adını yaşatmak için ilçemizde bulunan bir semt konağına adının verilmesini istedik"dedi.

Başkan Toltar'ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. - KOCAELİ