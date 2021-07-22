Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
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Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kendisinden dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bay'la yollarını ayıran Dilara Aksüyek, tenis kortunda paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, yazdığı mesajla gönderme yaptı.

Onur Bay'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Dilara Aksüyek, tatile çıktı. Bir haftadır tatilden karelerini yayınlayan oyuncu, tenis kortuna gitti. Aksüyek, mayosuyla verdiği pozlarla olay yarattı.

SİYAH MAYO VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Siyah mayo ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken oyuncu, pozlara, "Kalbini takip et, iç sesini dinle, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırak" diye yazdı.

Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar

"O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM"

Bay'la ilişkilerine ikinci defa şans veren Aksüyek, barışmayla ilgili sorulara "Ben o sayfayı çoktan kapattım" diye cevap vermişti.

Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar

Kaynak: Snob Magazin

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