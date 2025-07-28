İbrahim Tatlıses'in kızı ve müzisyen kimliğiyle tanınan Dilan Çıtak, son günlerde gündeme damgasını vuran olaylar nedeniyle hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ismin yalnızca yaşadığı tartışmalı anlar ile değil, özel hayatıyla da merak konusu haline geldi. Özellikle Dilan Çıtak'ın evlilik durumu ve hayatındaki kişiyle ilgili sorular, internet kullanıcılarının gündeminde üst sıralarda yer aldı. Peki, Dilan Çıtak evli mi, eşi kim? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kiminle evli? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DİLAN ÇITAK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son günlerde adının karıştığı olaylarla kamuoyunun gündeminden düşmezken, özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Dilan Çıtak, müzisyen Levent Dörter ile 11 Ekim 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğünlerine sanat camiasından pek çok tanınmış isim katıldı.

Dilan Çıtak evli mi, eşi kim

Ancak son dönemde çiftin sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar, kamuoyunda "evlilikte kriz" iddialarını gündeme getirdi. Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi ve yapılan karşılıklı göndermeler dikkat çekerken, bu durum ayrılık söylentilerini de beraberinde getirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kiminle evli

Öte yandan, çiftin evliliğine dair herhangi bir resmî boşanma başvurusu bulunmuyor. Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in evliliği resmî olarak devam ediyor. Evliliklerinde yaşanan son durumun netleşmesi ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalara bağlı olacak.