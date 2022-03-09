Dikkat çeken araştırma! İşte AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en çok sevilen isim

Gezici, her yıl olduğu gibigeleneksel anketini bu sefer farklı bir soruyla gerçekleştirdi. 2 bin 368 katılımcı ile yapılan ankette 4 siyasi partide genel başkanlarının yer almadığı partililerden en çok kimi beğeniyorsunuz sorusu yönlendirildi.

Meclis'te bulunan 4 parti arasında AK Parti'den Süleyman Soylu, CHP'den Mansur Yavaş, MHP'den Semih Yalçın ve İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu partilerinde en beğenilen isimler oldu.

AK PARTİ'DE EN ÇOK BEĞENİLEN İSİMLER

Araştırmaya katılanlardan yüzde 28.5'i Süleyman Soylu'yu beğendiğini ifade ederken yüze 21.4'ü Hulusi Akar'ı, yüzde 14.3'ü Ömer Çelik'i, yüzde 10'u Fuat Oktay'ı, yüzde 9.6'sı Murat Kurum'u, yüzde 5.3'ü de Mustafa Şentop'u beğendiğini ifade etti.

CHP'DE EN ÇOK BEĞENİLEN İSİMLER

CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında beğenilen isimlerin kim olduğuna ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 21,2'si Mansur Yavaş cevabını verdi. Katılımcılardan yüzde 18,1'i Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 13,4'ü ise Özgül Özel'i beğendiğini belirtti.

MHP'DE EN ÇOK BEĞENİLEN İSİMLER

MHP içinde ise katılımcılardan yüzde 15,2'si Edip Semih Şahin, yüzde 12,9'u Mevlüt Karakaya cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 10,4'ü Sadir Durmaz cevabını verirken, aynı zamanda İzzet Ulvi Yönter, Muharrem Varlı, Erkan Haberal da beğenilen isimler arasında yer aldı.

İYİ PARTİ'DE EN ÇOK BEĞENİLEN İSİMLER

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ardından en beğenilen ismin Yavuz Ağıralioğlu olduğu belirlendi. Ağıralioğlu'nu Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray izlerken, Bahadır Erdem dördüncü sırada yer aldı.