Diken Kelebeğinin Göçü İle İlgili Gülümseten Sorular

ANIL KURU - Türkiye'de son günlerde yoğun olarak gözlenen diken kelebeği göçü, Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile ilgili sosyal medyada ilginç diyaloglara ve yetkililere esprili soruların sorulmasına yol açtı.

Dünya genelinde yaygın olarak görülen, bilimsel adı "Vanessa Cardui" olan diken kelebeğinin kilometrelerce süren göçü, Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'dan da yeniden Afrika'ya oldukça uzun bir rotada gerçekleşiyor.

Kuzey Amerika'da yaşayan kral kelebeklerinin katettiğinin iki katı mesafeyi geçen diken kelebekleri, gerçekleştirdikleri bu turu ancak 6. nesil ile tamamlayabiliyor. Diken kelebekleri, genellikle izledikleri rota üzerinde bulunmasa da zaman zaman Türkiye üzerinden de geçiyor.

En son 2001 yılının mayıs ayında Fethiye'de göçleri gözlenen diken kelebeğinin, 15 Mart'ta Kıbrıs'ta tutulan yoğun göç kayıtları, 22 Mart'ta Antalya, 14 Nisan'da ise Ankara, Konya ve Kayseri'de tutuldu.

"Bahçenin kapısı açık mı kaldı?"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diken kelebeğinin dünyada da en yaygın kelebek türleri arasında yer aldığını söyledi.

Kelebeklerin son günlerde göç halinde yoğun olarak görülmelerinin dikkati çektiğini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Biz bu süreçte çok mutlu olduk. Halkımızın, etrafındaki olaylara bu kadar duyarlı olması bizi çok mutlu etti. İş telefonlarımızda, şahsi telefonlarımızda ve maillerimizde yoğunluk yaşadık. Birçok mesaj geliyor. Bize sürekli sorular soruluyor. 'Bu gördüklerimiz bahçenizin kelebekleri mi, sizden mi kaçtılar?' diye soruyorlar. Sosyal medyada, 'Bahçenin kapısı açık mı kaldı?' diye yazanlar oldu. Farkındalık oluşturduğu için tüm bu espriler ve sorular bizi çok mutlu etti. Şu ana kadar bir şekilde farkındalık oluşturabildiğimizi görmüş olduk."

Göç sürecinin Konya Tropikal Kelebek Bahçesi için de özel bir durum oluşturduğunu anlatan Selvi, "Tüm ülkede şu an için bolca kelebek gözlemlenebiliyor. Ülkemizde kelebekler gündeme gelmiş oluyor. Bu, çok güzel bir durum. Göç kısa sürecek ve bu sürecin sonunda biz yine insanları bahçemize bekliyoruz." diye konuştu.

Selvi, kendilerine en çok "Bu bir doğal afet mi?" sorusunun da sorulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bir doğal afet değil. Nasıl ki kuşlar göç ediyorsa, kelebekler de göç ediyor. Biz ülkemizde ve ilimizde kuşların göçünü çok rahat izleyebiliyorduk. Şimdi ilk defa şahit olduğumuz bir kelebek güçü söz konusu. Bunun hiçbir zararı yok. Bu hayvanların doğaya zararı yok. Herhangi bir yere hastalık bulaştırma riski yok. Son derece steril canlılar hatta doğaya katkıları var. Tozlaşmada, polen taşınmasında büyük katkıları var. Bu kelebek türü dikenlerle beslendiği için hiçbir şekilde tarım ürünlerine zararı yok. Bu kelebekler, eşek dikeni, kangal, deve dikeni ve köygöçüren bitkileri ile besleniyor."

"En önemli özelliği tozlaşmaya yardımcı olmasıdır"

Bahçede görev yapan biyolog Yağmur Duran, diken kelebeğinin dünya üzerinde toplu göç yapan kelebek türlerinden olduğu için önemli bir yeri bulunduğunu aktardı.

Biyolojik açıdan kelebeklerin çok önemli böcekler olduğunu vurgulayan Duran, "En önemli özelliği tozlaşmaya yardımcı olmasıdır. Tozlaşma ise bitki popülasyonunda artış anlamına geliyor. İnsanlar için de bu durum çok önemli. Kelebekler doğaya bu şekilde yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA