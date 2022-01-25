Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! 25 Ocak Salı Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin son bölümünde; Konya'da evinin önünden kaybolan ve 2016 yılından bu yana haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı. Şüpheli gözü ile bakılan gri arabanın sahibi Aydın, "Yasin'i öldürüp, bahçeye gömmüş olabilirler" dedi. Suçlanan Bakkal Mehmet, katıldı. Eski gelininin iddialarına yanıt verdi.

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 İstanbul doğumlu, Türk haber spikeri ve muhabir.

1992 yılında Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Didem Arslan Yılmaz daha sonra yine Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi.

Didem Arslan Yılmaz doğum tarihi : 12 Ocak 1974

Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında : 46 yaşında

Didem Arslan Yılmaz nereli : İstanbul

Didem Arslan Yılmaz mesleği ne : Haber spikeri

Didem Arslan Yılmaz burcu ne : Oğlak

Didem Arslan Yılmaz boyu : 1,74 metre

Didem Arslan Yılmaz kilosu : 64 kg

DİDEM ARSLAN YILMAZ HAYATI VE KARİYERİ

Didem Arslan Yılmaz İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Profesyonel meslek hayatına Kanal D Haber Merkezi ile başladı. Kanal D'de muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı. Daha sonra bir süre Show Tv, Kanal 6 ve Star televizyonlarında yine muhabir ve spiker olarak çalıştı.

2004 yılında CNN TÜRK'teydi. Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Haber Türk'te Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2005 yılı : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü. [Kaçak ambulanslar]

2013 yılı : Yılın En İyi Tartışma Programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü. [Türkiye'nin Nabzı]

2014 yılı : Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü. [Türkiye'nin Nabzı]

2015 yılı : Magazin Gazetecileri Derneği'nin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü. [Türkiye'nin Nabzı]