Dicle Elektrik 'İşletme Birimleri Çalıştayı' Düzenliyor

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, işletme kalitesini artırmak amacıyla 2 gün sürecek "İşletme Birimleri Çalıştayı" düzenliyor.



6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "İşletme Birimleri Çalıştayı"nda İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk ile Sistem Yönetimi ve Otomasyon Müdürü Mehmet Türk, Dicle Elektrik Dağıtım'ın mevzuatsal yükümlülükleri, şebekelerin durumu, arıza istatistikleri, bakım onarımlar, koruma sistemlerinin önemi, teknik kalitenin arttırılması, kompanzasyon ve fider açma sistemlerinde yapılan çalışmalarda mevcut durum, birimler arası koordinasyon ve ana hedefler ile beklentiler konusunda sunumlar yapacaklar.



Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, yapılacak bu çalıştayın enerji şirketinin işletme çalışmalarında bir dönüm noktası oluşturmasını temennisi ettiklerini bildirdi. Özelleştirme sürecinde geride kalan 4 yıllık sürçte önemli çalışmalara imza attıklarını, kurumsallaşan ve gün, gün hizmet kalitesini arttırarak, kendine güvenen bir şirket olmaya doğru kararlı adımlar ile ilerlediklerini kaydeden Tüzün, şöyle dedi:



"Şirketimizin en önemli sorunlarından biri yüksek kayıp kaçak oranı. Bu durum tüm çalışma koşullarımız olumsuz etkilemektedir. Ancak kayıp kaçak oranı yüksek bahanesine sığınmadan, işletme kalitesinden ödün vermeyecek bir anlayışı esas alacağız. 2017 yılı içerisinde işletme kalitesini arttırmaya dönük tüm hususları yakın takibe alarak iyileştirme çalışmalarını yürüteceğiz."



"Çok önemli çalışmalar yapıldı, yapılacak"



Dicle Elektrik tarafından özelleştirme sonrasında çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü ancak önlerinde yapılacak daha çok iş olduğunu da kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, "Enerji kalitesini iyileştirmek ve Dicle Elektrik kurumsal yapısını daha güçlendirmek için önümüze kısa ve uzun vadeli hedefler koyduk. Çalıştayımızda bu hedefleri muhatapları ile konuşup tartışarak ilgili konuları bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak şekilde masaya yatıracağız, içselleştireceğiz, birlikte ortak kararlar alacağız. Önceki çalışma anlayışlarından daha ileri ve kurumsal bir yapı ile hemen her ilçede mühendis çalıştıracak şekilde nerdeyse mühendis sayısını 2 katına çıkartarak teknik bir çalışma anlayışı başlattık. Yine Saha çalışmalarında teknolojik imkanları öne çıkarılarak, fiziksel mekanları iyileştiren, can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışı esas aldık" dedi.



Halfeti'den Uludere'ye, Pervari'den Harran'a



Sorumluluk bölgelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Bakanlığı'nın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerinin altını da çizen Tüzün, "Halfeti'den Uludere'ye, Pervari'den Harran'a kadar Dicle Elektrik çalışma, hizmet anlayışını ortaklaştırma ve en üst seviyeye çıkarmak için her birinizin katacağı çok şey vardır. Ortak bir amaca hizmet ettiğimiz bilinci ile yeni süreçte Birimlerimiz arası koordinasyonu yükselttiğimiz tek bir ekip ruhuyla ve illerimizin bu konuda yarıştığı anlayış temel hedefimiz olacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR