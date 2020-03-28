DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı, koronavirüs korkusu nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalıştı.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı, koronavirüs korkusu nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalıştı. Rektör Çomaklı'nın cep telefonu kamerasına alıp sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü. Çocuklara koronavirüsü panik yapılmadan anlatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "Çocuğun virüsün sabunla, suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs korkusuyla yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun video görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' diye yazarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafında paylaşıldı.

Çocuklara koronavirüsün panik olmadan anlatılması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomak, "Oğlum sosyal medyada bu alanda fenomen olmuş ama çok masumane bir şekilde bu videoyu internete yükledim biraz espri olsun diye. Olay şu, eşim 'bir su sesi geliyor, haberin var mı?' dedi. Hayır su sesi duymadım dedim. Bir müddet sonra 'eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki banyoda bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içerisine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'neden yapıyorsun?' dedik. Virüslerden temizliyorum dedi. Aslında virüs de diyemiyor, 'vikürler' diye söylüyor. İyi etmişsin dedim ama başka türlü temizleyelim, gel ayıklayalım dedim. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı. Tabii kimisi yarım ıslanmış, kimisi tamamen ıslanmış. Yeni çorabı etiketi ile getirmiş ıslatmış. Oyuncaklarını basmış, benim ceketimi getirmiş, abisinin ayakkabılarını getirmiş yığmış. Sadece o banyo değil diğer banyolara da eşyaları yığıp yıkamışö dedi.

Oğlunun bu davranışı karşısında psikologlardan görüş aldığını anlatan Çomaklı, "Teknik olarak yanlış, ruh itibarı ile doğru bir iş yapıyor ama tekniğini bilmiyor. Virüslerden temizleyecek. Ben bunu psikolog arkadaşlarıma gösterdim, böyle bir şey yapmış dedim. 'Acaba çocukta bir sıkıntı meydan geldi mi? Bunalım olur, her tarafta virüs, ölüm duyuyor. Panik hali var mı?' Videoyu inceledi, Poyraz'ı oturdu konuştu. Dedi ki 'Hocam yok. Güzel bir sonuç çıkarmış. Bundan herhangi bir şey olmaz' dedilerö şeklinde konuştu.

SABUNLA SUYLA TEMİZLENECEĞİNİ ÖĞRENDİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, çocuklarına bilinçli olarak koronavirüs hakkında bilgi verdiğini söyledi. Evde bir panik havası olmadığı için çocuklarında sakin bir şekilde evde zaman geçirdiğini ifade eden Çomaklı, "Çocuğa biz bilinçli olarak anlattık ama etkilerinin bu denli olumlu olacağını düşünmemiştik. Çünkü çocuk virüsten temizlenilmesi gerektiğini, sabunla suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruzö dedi.

ÖDÜLÜ OYUNCAK OLDU

Koronavirüse karşı kıyafetleri yıkayan Poyraz Çomaklı'nın ilk ödülü bir oyuncak oldu. Baba Çomaklı, duyarlı davrandığı için oğluna bir oyuncak hediye aldığını belirterek şunları söyledi:

"Köpeğimizi aldık gezdirdik. 'babacığım dışarıdan geldik' dedi. Bütün üstümüzü çıkarttık, çamaşır makinesine attık. Sonra girdik duşumuzu aldık. Biz normal bir şekilde davrandığımız için çocuk panik havasına girmiyor. Şu anda da temizlik yapıyor. Ben bir video çektim, ona da bir ödül aldım temizlik yaptığı için. Geçen gün sordum temizlik yapalım mı diye, yapalım dedi. 'Ama bu kez size sorarak yapacağım' dedi. Tamam, ne yapalım dedim 'yerleri temizleyelim' dedi ama ne ile temizleyelim? Çamaşır suyu ile temizleyelim diyor. 'Nereden duydun?' dedim televizyonda söylediler dedi. Tamam temizleyelim dedim ama bir test de yapmış olduk çocuklar üzerindeö

Kaynak: DHA