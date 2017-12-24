Dha Yurt - Fay Hattı Üzerinde Deprem Dersi

SAMSUN'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 11' inci sınıf öğrencileri deprem, heyelan ve çığ ile ilgili sahada eğitim görüyor. Öğrenciler 1943 yılında yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 7.2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik depreminin yaşandığı bölgedeki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın izlerini sürüyor. Ana fay hattı ve tali fay hattının geçtiği bölgelere götürülerek kayaçlardaki kılcal fay damarlarını gözlemliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü vekili Yusuf Aysu, Kuzey Anadolu Fay hattının dünyanın sayılı diri fay hatlarından olduğunu belirterek öğrencilerin Ladik ve Havza İlçeleri'ndeki fay izlerini birebir tecrübe ederek öğrendiklerini söyledi.



Samsun'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Konumuz AFET Rehberimiz AFAD Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında liselerin 11'inci sınıf öğrencileri bir coğrafya derslerinde fay izi, çığ patikası ve heyelan alanında yerinde eğitim görmeye başladı. Öğrenciler AFAD'a ait midibüsle okullarından alınarak 1943 yılında meydana gelen yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 5 bin kişinin yaralandığı 7.2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik deprenin yaşandığı bölgeye götürüldü. Havza ve Ladik ilçelerinde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bulunduğu güzergahta sahada bilgi aldı. Ladik ilçesindeki Hamamayağı bölgesinde kayaçlardaki fay kertiği olarak ifade edilen kılcal fay damarlarını gören öğrenciler, depremin yıkım etkisi ve bölgedeki risk hakkında bilgi sahibi oldu. Dünyanın en tehlikeli fay hatlarından biri olarak belirtilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Ladik İlçesi 1'inci derece deprem bölgesi içinde yer aldığı ifade edildi. Proje kapsamında Ladik ilçesinde bulunan Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nin 25, 11'inci sınıf öğrencisi coğrafya dersini AFAD ekibinin katılımıyla sahada işledi. Öğrencilere AFAD'da görevli jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, şehir plahcısı, inşaat mühendisi ve sosyal çalışmacı tarafından çeşitli bilgiler verildi.



'BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK'



Proje ile ilgili bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu, şunları söyledi:



"Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ladik ilçemizde bundan tam 74 yıl önce yıkıcı bir deprem yaşanmıştı. Tosya-Ladik hattı üzerinde toplam 3 bin civarında vatandaşımızı kaybetmiştik. 1400 civarında vatandaşımız ilimizde hayatını kaybetmişti. Bu depremi yaşayan kişilerin torunlarına geçmişte yaşanan afetin yıkıcı etkileri ile ilgili bilgi veriyoruz. Gelecekte yaşanacak afetlere nesillerimizin daha iyi hazırlanması için yıkıcı özelliği olana Kuzey Anadolu Fayı yerinde gösterme üzerine proje hazırladık. Bu kapsamda lise öğrencilerimizi coğrafya derslerinde sahaya çıkarıyoruz. Ladik ve Havza ilçelerimizde belirlediğimiz lokasyonlarda Kuzey Anodolu Fay Hattının izlerini gençlerimize gösteriyoruz. Bu bölgelerde öğrencilerimiz kayaç tiplerini, levha hareketlerini bizzat görebiliyorlar. Yine ilimizin en çok karşılaştığı afet türlerinden biri olan heyelan bölgelerinde insan ve mekan üzerine etkilerini gösteren alanlarda da eğitim görüyorlar. Çığ patikamıza götürüp çığ hangi bölgelerde olur, nelere dikkat etmeleri gerekir diye bilgi veriyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar 500 öğrencimize bu eğitimi verdik."



'DÜNYANIN SAYILI DİRİ FAY HATLARINDAN BİRİ'



İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu, öğrencilerin coğrafya derslerinde sınıfta gördükleri görsellerin mutlaka etkili olduğunu ancak, sahaya çıkmaları, kayaç tiplerine dokunarak farklılıklarını anlamaları, bu bilgileri pekiştirmeleri bire bir deneyimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Aysu, şöyle konuştu: "Çocuklarımız gelecekte bu bölgede yaşayacak. Buradaki afet farkındalığının çeşitliliğinin farkına varsınlar. Doğaya bakarken aynı zamanda doğadan kaynaklı afetlerin olabileceğini, hangi belirtilerin olduğunu bilerek zarar azaltma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak adına öğrenicilerimizin bunu tecrübe etmelerini özellikle istiyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyanın sayılı diri fay hatlarından. Yine bölgemizde buna bağlı tali fay hatları da var. Öğrencilerimiz ana fay hattı ve tali fay hatlarının izlerini birebir tecrübe etmiş oluyorlar."



Ladik'te yaşayan 16 yaşındaki öğrenci Ezgi Boyer, "Bizim yaşadığımız ilçenin deprem bölgesi olduğunu biliyorduk ama, fay hattını ve nasıl bir depremin olabileceği tam olarak bilmiyorduk. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın olduğu bir bölgedeyiz. Fay hattının geçtiği alanda bilgi alarak birebir gözlemleme şansımız oldu" diye konuştu.



Eğitim çalışmasına katılarak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili kitap okuma yerinde alanda görüp bilgi aldıklarını dile getiren 16 yaşındaki Süleyman Topsakal, şöyle dedi: "AFAD görevlileri bize kayaçların yapısını, kırılmalarını, karstik olanları, fay hattının geçtiği yapılar ile ilgili bilgiler verdiler. Birebir sahada fay izlerini gördük. Nereden fayın geçtiğini nasıl meydana geldiğini öğrendik. 1943 yılında meydana gelen büyük depremde benim ailemin yaşadığı köyde 35 kişi ölmüş. Yaşlılarımız depremle ilgili yaşananları anlatıyorlar. Çok büyük bir afet olmuş. Biz de bu ilçede yaşıyoruz. O anlamda bu eğitim bizim için çok önemli."



Görüntü dökümü



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-Okuldan detay



-Öğrencilerin okuldan çıkıp otobüse binmesi



-Otobüs içinden detay



-Otobüsün gitmesi



-Öğrencilerin otobüsten inmesi



-Öğrencilerin yetkililerden bilgi almalaları



-Öğrencilerle röportaj



-İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu ile röportaj



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/LADİK (Samsun),



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