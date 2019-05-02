Dha Yurt Bülteni - 8

Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı

Iğdır'da, Bülent P. (52), tartıştığı eşi Ayşe Zeynep P.'yi (48) tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bülent P., 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep P.'yi tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep P., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent P. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından Ayşe Zeynep P.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KIZLARI EVDE, OĞULLARI YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan çiftin üniversite mezunu kızları Tutku P.'nin, olay sırasında evde olduğu ve şok yaşaması nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Oğul Murat Can P.'nin ise eğitimi nedeniyle Nahçıvan'da bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın meydana geldiği apartmanın görüntüsü

-Ambulans ve polis ekibinin görüntüsü

-Hayatını kaybeden kadının fotoğrafı

Haber-Kamera: Suat DENİZ - Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Taciz şüphelisini yolcular yakaladı

Adana'da belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

Kent merkezinde Belediyeevleri hattında çalışan 125 numaralı belediye otobüsünde bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çığlık atması üzerine diğer yolcular, şüpheli olarak bir kişiyi yakaladı. Ellerini arkadan tuttukları şüpheliyi bırakmayan yolcular, polis çağırdı. Bu arada bazı yolcular şüpheliyi tartakladı. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntülerini çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi. Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" dedi. Bu arada gelen polis görevlisi, 'ne yaptın sen' deyince şüpheli, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi. Şüpheli daha sonra gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların zanlıyı tutması

-Zanlının tartaklanması

-Polisin gelmesi

-Aralarındaki diyalog

-Detaylar

ADANA, -

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Yamaç paraşütçüleri, denize çakılmaktan son anda kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz'de kurs hazırlığı öncesi ikili uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları Sinan Tuncer ve Yılmaz Özkaya, deniz üzerinde yaklaşık 500 metrede wingover (hızlı çöküş) olarak adlandırılan hareket sırasında kanadın 'dinamik stol'e girmesi sonucu, savrularak düşüşe geçti. İki pilot bir süre kontrolsüz düştükten sonra tecrübeleri sayesinde denize çakılmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar pilotların kamera görüntülerine yansıdı.

Edirne Keşanlı Yamaç Paraşütü Pilotu Yılmaz Özkaya ve Fethiyeli Yamaç Paraşütü Pilotu Sinan Tuncer, Fethiye'de Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen Yamaç paraşüt Ticari Tandem (T2) pilotluk kursu öncesi idman amaçlı ikili uçuş yaptı. Sinan Tuncer pilotluğunda Babadağ'ın 1700 rakımlı pistinden havalanan paraşütçüler, deniz üzerinde yaklaşık 500 metrede, wingover (hızlı çöküş) olarak adlandırılan akrobasi hareketini denedi. Bu sırada kontrolden çıkarak 'dinamik stol'e giren kanat, paraşütün savrularak irtifa kaybetmesine sebep oldu.

Pilot Sinan Tuncer, yedek paraşütü açmak istedi ancak son anda vazgeçti. Tuncer, tecrübesi sayesinde kanada hakim olarak yeniden uçar hale gelmesini sağladı. İki pilot, denize çakılmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar pilotların kamera görüntülerine yansıdı. Düşüş sırasında iki pilotun da soğuk kanlılığını korumaları, Özkaya'nın Tuncer'e, "Yedek açacak mısın?" diye sorması ve sorun sonrasında konuşup değerlendirme yapmaları dikkat çekti. Sorun çözüldükten sonra Sinan Tuncer, Yılmaz Özkaya'dan helallik istemeyi de ihmal etmedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fethiye'de geçen Nisan ayında meydana gelen kazada, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve yolcu Pakistan uyruklu Zarak Zaheer, iddiaya göre bulut içinde yön kaybederek yaklaşık 1100 metre yükseklikte kayalıklara çarparak yaşamlarını yitirmişti.

Görüntü Dökümü

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-İki pilotun yamaç paraşütü uçuşu

-Kanadın katlanması ve düşüşe geçmeleri

-Pilotun yedek paraşütü açmak istemesi

-Pilotun kanadı düzeltmesi

-Uçuşun normale dönmesi

-Pilotlar arası diyaloglar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Denizli'de, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak geçen salı günü operasyon yaptı. Operasyon kapsamında örgütün Denizli'deki yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştıkları iddia edilen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, örgüte ait dijital materyaller ile 6 bin 500 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek için para desteği yaptıkları, yer temin ettikleri ve yaşamsal destek sağladıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden detay

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber -Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Denizli'deki organize suç örgütüne yönelik operasyona 13 tutuklama

Denizli'de, 'zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama ve adam kaçırma' ile 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen organize suç örgütü üyelerine polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 13'ü tutuklandı. Yapılan operasyonda örgüt liderinin ByLock kullanıcısı olduğu, bazı çete üyelerinin FETÖ'yle ilgili yayınlar bulundurduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde organize suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenledi. 'Yaralama ve adam kaçırma', 'zorla çek ve senet tahsilatı', 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği, 177 mermi, 5 kurusıkı tabanca, FETÖ/PDY'ye ait döküman ve kitaplar ele geçirildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi ekipleri ile birlikte suç örgütü üyelerine ait olduğu belirtilen gece kulübüne de baskın yaptı. Gece kulübünün yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca baskının her anı kaydedildi. Görüntülerde gece kulübü baskınından sonra bazı şüphelilerin tabancayla yakalanmamak için silahları bahçeye attığı görüldü. Polis, gece kulübünün bahçesinde bulunan 3 tabancaya, incelenmek üzere el koydu. Organize suç örgütünce işlenen suçlar kapsamında 53 kişinin mağdur olduğu, bazılarının savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.

FETÖ BAĞLANTILARI ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişinin emniyetteki sorgusu, dün (çarşamba) tamamlandı. Yapılan incelemede 31 ayrı suça karıştıkları belirlenen örgüt üyelerinin 'kasten adam öldürme', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'yağma', 'sahtecilik', 'dolandırıcılık' suçlarından birçok suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca yakalanan örgüt lideri şüpheli A.K.'nin, daha önce ByLock kullanıcısı olduğu ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevinde kaldığı, sonradan tahliye edildiği ve yargılanma sürecinin halen devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 29 kişiden 7'si emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye esvk edilen 22 zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan zanlılardan 3'ü hakkında FETÖ/PDY'yle bağlantılı doküman ve yayınlarla ilgili olarak adli işlem yapıldığı belirtidi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk edilişi

Operasyondaki güvenlik kamerası

Genel ve Detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Balıkçılar çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbet tutuyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda, yüzlerce sazanın yumurta bırakması objektiflere yansıdı. İlçedeki balıkçılarda, sazanların yumurta bırakırken avlanmaması için çayda nöbet tutmaya başladı.

Alaplı Çayı'nda yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan sazanların yumurtlama dönemi başladı. Balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın yukarı kesimleri yerine, daha sıcak suların olduğu ilçe merkezine yakın bölgelere geliyor. Alaplı ilçesi eski köprü ile yeni köprü altındaki suya yumurtalarını bırakmak için gelen sazanlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

BALIKLAR İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

25 yıllık balıkçı Tahsin Turan, Alaplı Çayı'nda ilk defa bu kadar fazla sazan balığını yumurta bırakırken gördüğünü söyledi. Balıkların yumurta bırakırken avlanmaması için çayda nöbet tuttuklarını söyleyen Tahsin Turan, "Alaplı'da 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ömrümde ilk defa sazan balıklarını çayın kenarında havyar bırakmasına şahit oldum. Bu beni çok duygulandırdı. Yüzlerce sazan çayın daha yukarıdaki soğuk sulardan sıcak sulara kadar gelerek yumurtalarını bırakıyorlar. Bu bölge sıcak olduğu için sazan çok az olurdu. Biz balıkçılar olarak sazanların yumurtlama döneminde burada vatandaşların serpme ağ ile balık avlamalarına izin vermeyeceğiz. Onun için burada nöbet bekliyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çaydan detay

-Balıkçı Tahsin Turan ile röp.

-Yumurta bırakan balıklar

Süre: (1: 41) Boyut: (147 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun başlangıcı Mardin'den yapıldı.

Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'ten oluşan 4 etaplı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Türkiye'den 6, 6 ülkeden ise 7 takımın katılımıyla Mardin'den başladı. Bisiklet Turu'nda Mardin-Midyat-Beyazsu-Nusaybin-Dara-Mardin arasındaki 177 kilometrelik alan parkur olarak kullanılacak. Mardin'den başlayan 620 kilometrelik tur, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te sürecek.

Yarışmanın startını veren Vali Mustafa Yaman, Mardin'in artık spor şehri de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"13 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Uluslararası Mezopotamya Bisiklet yarışlarına başlıyoruz. Bundan sonra Mardin'de bisiklet federasyonuyla beraber bu yarışları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığı turlarının bir ayağı olur. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 senedir sağlanan huzur ve huzurun sürmesiyle uluslararası yarışlar artık ilimizde yapılıyor. İnşallah parkurumuz bitecek, artık pist yarışlarına başlayacağımızı düşünüyorum. Üniversite alanı içerisinde Mardin Valiliği ve kayyum döneminde yapmış olduğumuz bisiklet parkuru bitmek üzere. İnşallah orada güzel yarışlar yapabileceğiz."

Yarışmanın ikinci etabı yarın Şanlıurfa'da üçüncü etabı 4 Mayıs'ta Kilis'te dördüncü etabı ise 5 Mayıs'ta Gaziantep'te yapılacak.

Görüntü Dökümü

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Turnuvadan görüntü

Toplanan sporcular

Yapılan açıklamalar

Startın verilmesi,

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 500 MB

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kaynak: DHA