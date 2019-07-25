DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÖSO GÜÇLERİ, FIRAT'IN DOĞUSUNA HAZIR

Türkiye'nin terör örgütlerinin kontrolünü sona erdirmek için Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalini vermesi ve sınır hattına bu yönde yığına yapmasının ardından Özgür Suriye Ordusu gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Milli Ordu da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Milli Ordu bünyesine yeni katılan askerler zorlu eğitimden geçirilerek cephede savaşmaya ve Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hazır hale getiriliyor. Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı'nın eğitim kampında da 250 yeni asker eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir ay süren eğitime tabi tutulan askerler, zorlu koşullardaki eğitimlerini tamamlayarak mezun olabiliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören askerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtilaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor. Bünyelerinde 35 bin asker bulunduğunu anlatan Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

SURİYE/DHA

==================================================

2)İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 12 GÖZALTI

İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asarlık Mahallesi'nde HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

Şüphelilerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR,

=================================================

3)DEREDEKİ AĞAÇTA MAHSUR KALAN KARABATAĞI İTFAİYE KURTARDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, deredeki bir ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İnegöl ilçesindeki Karburt Deresi'nden balık tutanlar, dere içindeki ağaçta bir karabatakın misinaya takılıp, mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kuşu kurtaramayan vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma botuyla dereye açılarak, susuz ve aç kaldığı için bitkin düşen karabatağı takıldığı misinadan kurtardı. Yaralı karabatak, tedavi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Genel görüntü

-Kurtarma anı

-Detaylar

Süre: 3.37 Boyut: 405 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

===================================================

4)ÇALILIKLARA TAKILAN BİTKİN HALDEKİ PEÇELİ BAYKUŞU KURTARIP, DOĞAYA SALDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalılıklara takıldığı için beslenemeyip, bitkin düştüğü belirlenen bir peçeli baykuş, bir çiftçi tarafından kurtarıldı. Karnı doyurulup, su verilince kendine gelen baykuş, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki kırsal Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi 55 yaşındaki İlker Demirel, geçen 23 Temmuz'da tarlasında karpuz toplarken çalılıklara takılmış bitkin halde peçeli baykuş olduğunu fark etti. Demirel, nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan baykuşu bulunduğu yerden kurtardı. Su ve yiyecek vererek beslediği yırtıcı bir tür olan baykuşu daha sonra mahalle kahvehanesine getiren Demirel, arkadaşlarına da gösterdi. Demirel, daha sonra sağlık durumu iyi olan kuşu, doğal ortamına bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan baykuş, uçarak gözden kayboldu. Bir hayvanı kurtarıp yeniden doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İlker Demirel, "Baykuşu bulduğumda çalılıklara takılmış, hareketsiz haldeydi. Vücudunda yara ve saçma izi yoktu. Aç kaldığı için bitkin düşmüştü. Ellerimle besledim, kendine geldi. Ardından da ait olduğu yere, doğaya saldım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------:

-İlker Demirel'in çalılıklardar kurtarıp, eliyle beslediği peçeli baykuşu kahvehanede arkadaşladrına göstermesi

-Başkuşu kurtaran İlker Demirel ile röp.

-Demirel'in baykuşu doğaya bırakması

-Baykuşun uçarak gözden kaybolması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============================================

5)İŞ MAKİNESİ İLE ŞİŞE KAPAĞI AÇTI, BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

GAZİANTEP'te, iş makinesi üreten bir şirket, tüm dünyada sosyal medya trend olan 'Bottle Cap Challenge' (Şişe kapağı açma yarışmasına), 22 tonluk ekskavatör ile dahil oldu. Fabrikanın test operatörleri dev makineye bağlı 'pabuç' adı verilen kepçe ile çelik variller üzerine konulan su bidonunun kapağını açtı. İlk olarak yurt dışında başlayan 'Bottle Cap Challenge' akımı, birçok ünlü ismin de katılımı ile Türkiye'de de trend oldu. Akımın en dikkat çekici videosu ise Gaziantep'ten geldi. SANKO Holding bünyesinde kentte iş makinesi üreten bir firmanın test operatörü, fabrikadan yeni çıkan 22 ton ağırlığındaki ekskavatör ile su dolu şişenin kapağını açtı. Çelik variller üzerine konulan su dolu bidona dev makineye bağlı kepçe ile büyük bir hızla vuran operatör kapağı tek hamlede açmayı başardı.

Firma tarafından sosyal medya da paylaşılan görüntüler, ise kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

İş makinesi

Çelik variller üzerindeki su dolu bidon

İş makinesinin hızla dönerek bidonun kapağını açması

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

==================================================

6)MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE MOBESE'DEN KASK DENETİMİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını MOBESE'den denetlemeye başladı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aralıksız devam ettikleri denetimlerine MOBESE kontrolünü de ekledi. MOBESE izleme Merkezi'nde görevli polisler, zorunlu olmasına rağmen kask takmayan motosiklet sürücülerinin plakalarını tespit ediyor.Sürücülere 108 TL ceza kesilerek, adreslerine gönderiyor.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce motosiklet sürücülerinin kask takmalarının can güvenlikleri açısından zorunlu olduğu ve MOBESE üzerinden de kask denetimi yapılacağı belediye hoparlöründen anons edildi. Ayrıca bilboardlara kask kullanımıyla ilgili uyarı afişleri asıldı.

Polis ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü uygulamalarda ise kask takan sürücülere duyarlı davranışları için teşekkür ederken, takmayanları da uyarıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Kask kontrolü yapılması

-Kask takanlara teşekkür edilmesi

-Mobese kamerası

-Detaylar

SÜRE: 54" BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

===================================================



Kaynak: DHA