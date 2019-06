DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KOCAELİ GEÇİŞİNDE KARAYOLLARINDA AKICI TRAFİK VAR

RAMAZAN Bayramını İstanbul dışında memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı bir trafik var. Ramazan Bayramı tatilinden dönenler dün gece, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk azalırken, İstanbul istikametinde akıcı bir trafik oluştu. TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-TEM Otoyolu akıcı trafik

-Yakın plan ve genel yol çekimleri

Haber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT,

=================================================

2)BAYRAM DÖNÜŞÜNDE TEM'İN BOLU GEÇİŞİ RAHAT

RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından tatilciler trafiğe takılmamak için yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor. Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Yoğunluk gece boyu da sürdü. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yollardan görüntüler

Süre. 01.32-Boyut: 173.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

================================================

3)GÖLÜ BESLEYEN ÇAYDA CAN PAZARI

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde otomobille Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçan 3 kişi yürekleri ağıza getirdi. Büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin içerisinden çıkan sürücü ve arkadaşları, yüzerek kıyıya ulaştı. Can pazaranın yaşandığı kazada kazazedeler kısa süreli şok yaşadı. Kaza dün saat 21.30 sıralarında Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Artvin istikametine giden Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı otomobil iddiaya göre, aniden önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa doğru çevirdi. Yol kenarındaki mıcıra kapılan araç sürücünün direksiyon hakimeyetini kayetmesi sonucu Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçtu. Giderek suya batan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran 3 kişi yüzerek karşı kıyıya ulaştı. Hızla akan çaya kapılmamak için büyük bir mücüdele veren 3 kişi görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun karşı tarafında uzun bir süre mahsur kalan kazazedeler traktörle yanlarına gidilerek kurtarıldı. Yaklaşık 8 metre havalanarak suya uçan otomobil kazadan 2 saat sonra Uzundere Belediyesine ait iş makinesi ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurtarma çalışmalarını izleyip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kaza yerinden detay

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinden detay

-Çaya uçan araçtan detay

-Aracı kurtarma çalışmasından detay

-Hilmi Aktoprak'ın vatandaşları uyarması

Haber-Kamera: Erzurum,

SÜRE: 04.23 BOYUT: 491 MB

================================================

4)BÜFEDE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S.,(40) Hasan D.(42) ve Serkan Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Olay yerinden detaylar

(SURE: 01.45 DK) (BOYUT: 196 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA-SAMSUN-DHA

==================================================

5)YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜNE HAVADA ŞAHİN SALDIRDI

BURDUR'da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın (43), gökyüzünde şahinin saldırısına uğradı. Burdur'da 2011 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu yapan iş insanı Uğur Sayın, 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden atlayış yaptı. Aynı tepede yuvası bulunan şahin, atlayışında kısa süre sonra Sayın'a saldırdı. Uğur Sayın, bağırarak şahini uzaklaştırmaya çalıştı. Şahin kısa süre sonra uzaklaşırken, saldırı anı Uğur Sayın'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Şahinin Avşar Tepesi'nde yuvası olduğunu belirten Uğur Sayın, saldırıdan yara almadığını söyledi. Pek çok kez tepeden atlayış yapmasına rağmen şahinin ilk defa saldırdığını kaydeden Sayın, "Bu sene biraz hırçın ama bize yavaş yavaş alışıyor, birlikte uçmaya alışıyor. Sanırım yavrusunu korumak için saldırdı" dedi.

Şahinin başka paraşütçülere de saldırdığını anlatan Uğur Sayın, "Bazı arkadaşlarımızın paraşütçülerinin kanatları yırtıldı. Şimdiye kadar böyle sert bir saldırısı olmamıştı. Bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bademağacı bölgesinde uçarken bu tür saldırılara maruz kalmıştık ama burada hiç olmamıştı. Biraz heyecan oluyor aslında, biz bağırıyoruz, o bağırıyor, birlikte uçuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

-Uğur Sayın'ın uçuşu

-Şahin'in saldırısı

-Uğur Sayın'ın bağırması

-Şahin'in saldırısı

-Uğur Sayın'la röp.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

=========================================

6)BOTANİK PARKTAKİ YAVRU KARACA İLGİ ODAĞI OLUYOR

TRABZON'da vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bitkin halde bulunup koruma altına alınan 1 aylık karaca yavrusu, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından hayvanlar için oluşturulan özel alana konulduğu Trabzon Botanik Park'ta, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 'Ömrüm' adı verilen sevimli karacanın bakımını üstlenen Botanik Park görevlisi Derya Saka, özenle baktığı karacaya çok alıştığını söyledi. Ortahisar ilçesinde fındık bahçesinde aç ve bitkin halde karaca yavrusunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, annesini kaybettiği için kaybolduğu belirlenen 1 aylık yavru karacayı ilk müdahalesinin ardından korumaya aldı. Sevimli karaca, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı Trabzon Botanik Park'ta hayvanlar için oluşturulan özel alana konuldu. Bakım ve adaptasyon sürecinde kendisiyle özel olarak ilgilenilen ve doğal yaşamıyla buluşturulana kadar botanik parkın misafiri olacak yavru karaca, ziyaretçilerin yanı sıra hayvan sever turistlerin de ilgi odağı oldu.

'ONU BIRAKMAK ÇOK ZOR OLACAK'

Botanik Park görevlisi Derya Saka, özel olarak bakımını üstlendiği ve 'Ömrüm' adı verilen yavru karacaya çok alıştığını söyledi. Saka, "Bu küçük yavrumuzu ben bakıp büyüteceğim. Bakalım başarabileceğim mi. Çok güzel, çok seviliyor. İnsanın çocuğu gibi hemen alışıyor. Şu an ılık sütle besliyorum onu. 1 ay sonra ot ve samanla beslemeye başlayacağım. Bana alışmaya başladı. Ona alışıp bırakmak çok zor olacak. Parkı ziyarete gelenler de karacaya hayli ilgi gösteriyor. Görenler sık sık hatıra fotoğrafı çekiniliyorö dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri de Karadeniz'deki karaca popülasyonuna ilişkin uyarılarda bulundu. DKMP görevlileri, karacaların hassas hayvanlar olduğunu belirterek, bölgede görülmesi halinde vatandaşların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Yavru karacanın kutuda göirüntüsü

-Karacaya süt içirilirken görüntü

-Karacadan yürürken detaylar

-Karacayı kucaklarında sevmeleri

-Botanik parktan detay

-Detaylar

HABER KAMERA : SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON

===============================================

7)AYŞE HATUN ÖNAL: ÇOCUK YAPMA VAKTİM GELMİŞ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, "Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş" dedi.

Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Ayşe Hatun Önal sahneye çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Ayşe Hatun Önal, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

'ADIM ÇOCUK HIRSIZINA ÇIKACAK'

Şarkı aralarında sahne önündeki tatilcilerin çocuklarıyla konuşan Ayşe Hatun Önal, çocukların çok güzel olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Ayşe Hatun Önal, "Bu nasıl güzellik. Ben sizi kaçırsam mı acaba? Adım çocuk hırsızına çıkacak. Çocuklara bu kadar ilgi gösterdiğime göre benim çocuk yapma vaktim gelmiş herhalde" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Konser alanında görüntü

Ayşe Hatun Önal'ın sahneye çıkması ve şarkı söylemesi

Ayşe Hatun Önal'ın çocuklara takılması

Konserden detay görüntüler

04: 42 - 520 MB

==================================================

8)55 YILDIR BİRİKTİRDİĞİ PLAKLARI ÖZENLE SAKLIYOR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan yerel gazete sahibi Özkan Doğan(61), 55 yılda biriktirdiği yaklaşık 15 bin plağı özenle saklıyor.

Özkan Doğan, plak koleksiyonuna 6 yaşında ablasının kendisine hediye ettiği Ajda Pekkan'ın 'Her yerde kar var' plağı ile başladı. O günden bu yana aldığı her plağı itina ile arşivleyen Doğan'ın plak sayısı 55 yılda 15 bini buldu. Yerli, yabancı, pop arabesk, sanat müziği, arajman müzik olmak üzere değişik çeşitlerde plakları bulunan Doğan'ın plak arşivi koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor. Özel günlerde arkadaşlarına plak dinletisi gerçekleştiren Doğan, plak biriktirmeye devam ettiğini belirterek, "6 yaşından bu yana her aldığım plağı itina ile bir köşeye koyarak böyle dev bir koleksiyon oluştu. Koleksiyonerler dikkat ediyorum tür koleksiyonu yapıyor. Mesela rock yapıyor, hard rock koleksiyonu yapıyor, Türk sanat müziği koleksiyonu yapıyor. Ama benim plaklarımın arasında Beethoven'den tutun Orhan Gencebay'a kadar birçok yerli ve yabancı sanatçıya ait plaklar var. Benim sanatçı ve tür seçimim yok. Ben zamanla Türk hafif müziği de dinlerim. Arajman müzikleri de biriktirdim, arabeskleri biriktirdim. Elvis Presley'i de çok severim. Elvis Presley'in 150 den fazla albümü var." dedi.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Zaman zaman kafelerde ve değişik mekanlarda plak dinletisi yaptığını ifade eden Doğan, özellikle gençlerin plak dinletilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Plak dinletilerinde sadece plak çalmadıklarını, şarkıların ve şarkıları seslendiren sanatçıların hikayelerini de paylaştığını anlatan Doğan, şöyle dedi:

"Gençler özellikle plakların birçoğunun coverları yapıldığı için birçoğunu yakinen tanıyorlar. Bir de müziğin güzel olanını dinlemek herkesin hoşuna gidiyor. Plak günlerinde gerçek müzik severlerle buluşuyoruz. O yüzden de yoğun bir ilgi var. İlgi ve alaka artarak devam ediyor. Bizim plak günlerimizde sadece plak çalmıyoruz. O günlerde şarklıların hikayeleri, şarkıcıların hikayeleri ya da o günlerde o plağın çıktığı zamana ait bir hikayeyi anlatarak çalıyoruz. O yüzden aslında bir kültür programı gibi sadece plak çalmıyoruz orada. Söyleşiler yapıyoruz. O katılan arkadaşlarla beraber bir ortam oluşturuyoruz. Aldığım bütün plakların üzerinde aldığım tarih yazar. Hatta bazılarında ufak tefek anılarda görebilirsiniz."

Görüntü Dökümü

---------------

-Plakları çalmak için kullanılan pikaplar

-Özkan Doğan'ın odaya girmesi

-Plağı pikaba yerleştirip çalması

-Özkan Doğan ile röportaj

-Özkan Doğan'ın plakları göstermesi

-Ablasının kendisine ilk hediye ettiği plak

Süre: (8.13) Boyut: (921 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA