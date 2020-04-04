DHA YURT BÜLTENİ - 3 Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldıKONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı

KONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Bu karar kapsamında polis ve jandarma ekipleri saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Isparta, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ve Konya-Afyonkarahisar karayolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Karayollarında alınan önlemlerPolisin uygulama noktasından detaylarAraçların geri çevrilmesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA

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Kamyonet otomobile çarptı: 3 yaralı

Antalya'da kamyonet, otomobile çarptı, kazada sürücüler ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaralandı. Kazada araçlarında sıkışan yaralı sürücüler itfaiye, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Kaza, saat 08.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi üzerindeki İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi'nden Karacaoğlan Caddesi yönüne giden Soner Gök idaresindeki 07 AH 422 plakalı kamyonet, Zehra Özyamaner'in otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Serap Adalı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrilerek yan yatarken, otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. 2 sürücü de araçlarında sıkıştı.Kaza yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler Gök ve Özyamaner, sıkıştıkları araçlarından itfaiye ile polis ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere götürüldü.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kaza yeri detayYaralılar detayPolis, itfaiye ve 112 ekipleri detayYaralıların ambulansa bindirilmesi detayVatandaş röpGenel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ ANTALYA,

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Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı

Antalya'da bir grup genç, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarına rağmen cadde de biraraya gelip 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde göbek attı. Gençlerin caddeyi türkülü mekana çevirdiği eğlencesi polisin müdahalesi ile son buldu.Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uyarıları, 'Maskesiz çıkmayın' çağrılarına rağmen Antalya'da bir grup genç dün akşam Muratpaşa ilçesinin Dokuma Semti'nde ve cadde ortasında biraraya gelip göbek attı. Araçlarının tüm kapılarını açıp 'Erik Dalı' türküsünü yüksek seste açan bir grup genç, caddede türkü eşliğinde oynamaya başladı. Antalyalı gençlerin bu görüntüsünü çevre sakinleri balkonlardan izledi. Görenlerin, "Koronavirüs salgınına rağmen bu da yapılır mı?" dediği ilginç görüntüler ardından bölgeye polis ekibi geldi.Antalyalı gençler, polisin uyarısından sonra müziği kapatırken, bazılarının "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleri ise kamera kayıtlarına yansıdı. Gençler bu ilginç görüntüleri Antalya'daki bir sosyal medya sitesinde yayınlanınca tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Caddeden genel görüntüAracın kapılarının açık halde görüntüsüErik Dalı türküsü eşliğinde caddede oynayan gençlerBalkonlardan bu görüntüleri Polis aracının gelmesiDetaylar

HABER - KAMERA: ANTALYA

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Derik'te, yağmura rağmen kapı kapı dolaşıp, yardımları ulaştırdılar

MARDİN'in Derik ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 liralık destek, yağmura rağmen ekipler tarafından evlere gidilerek, teslim edildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilen 1000 TL'lik destek, PTT şubelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle evlere götürülüyor. Derik İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 5 bin 584 ihtiyaç sahibine nakdi yardımları ulaştırmak için Vefa Sosyal Grubu, jandarma ve PTT personelinden oluşan ekip, dün çalışmalara başladı. Ekipler, yağmura rağmen ihtiyaç sahibi ailelere, 1000 liralık desteği kapı kapı dolaşarak, ulaştırdı.Tulum giyip, eldiven ve maske takarak dağıtımı yapan ekipler kimlik tespiti ile parayı teslim edip, "Devletin verdiği yardımı güle güle harcayın" temennisinde bulundu.Destek alan Esra Yılmaz, "Biz Derik'e gidemedik. Allah devletimizden razı olsun paralarımızı evimize kadar getirdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------PTT ve ATM'de vatandaş kuyruğuEkiplerin yardım dağıtımı Yağmur altında araçta para dağıtımıRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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İncirliova'da bin liralık yardım vatandaşa evde teslim edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yapılacak bin liralık yardımlar vatandaşlara yetkililerce evlerinde teslim edildi.Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere, 1000'er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detaylarını paylaştığı yardımdan İncirliova'da, bin 400 kişi yararlandı. İlk gün PTT önlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı evlerde dağıtılmasına karar verilince, ekipler harekete geçti. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine jandarma, polis ve PTT görevlisi gitti. Mahalle muhtarlarının da desteğiyle adresler bulundu. İmza karşılığı yardımlar, vatandaşa teslim edildi. Ayrıca yardım almak için PTT Şubesi önüne gelen bazı vatandaşları, PTT şube müdürü İhsan Atalay bilgi vererek, evlerine gönderdi. Gerenkova Mahalle Muhtarı Ayhan Bilici, "Devletimiz paraları polis ve PTT görevlisi ile köyümüze yollamış. Bizde onlara adresler konusunda yardımcı oluyoruz. Evlerine kadar paraları götürerek kendilerine teslim ediyoruz" dedi. Yardım alan vatandaşlardan Hatice Köseoğlu (64) ise, "Paramızı eve kadar getirdiler çok sağ olsunlar. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Jandarma ve Polislerin PTT Şubesinden paraları alarak çıkmaları;PTT Şubesinden görüntü;Yardımın vatandaşlara dağıtılması;Gerenkova Mahalle Muhtarı Ayhan Bilici röp;Yardım alan Hatice Köseoğlu röp;

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Belediye başkanı hoparlörden anonsla 'evde kal' çağrısı yaptı

ÇORUM'da belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlara 'evde kal' çağrıları' yaptı.Çorum'da belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' mesajları verdi. Belediye hoparlörlerinden anons yapan Aşgın, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinizde kalmanız hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için son derecede önemli. Virüsün yayılımını engellemek için gece gündüz gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Lütfen sizler de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyleö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBaşkan anonsu

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HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

Kaynak: DHA