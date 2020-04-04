DHA YURT BÜLTENİ - 24 Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi.

Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otobüslerin gelişi-Yurtlara giriş yapılması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,======================================

Gaziantep'te giriş-çıkışlar kapatıldı İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Gaziantep'te tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili güvenlik güçleri tarafından Gaziantep'e diğer şehirlerden girişini sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Saatler 00.00'ı gösterdiği zaman yollar barikatlarla kapatıldı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER GERİ DÖNDERİLDİOluşturulan kontrol noktalarından Gaziantep'in doğu kentlerine ulaşımının sağlandığı yol trafik polisleri tarafından barikatla kapatarak saatler 00.00'dan sonra şehre giren vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatılarak geri gönderildi.Geri dönen yolcular, yasağı bilmediklerini ve öğrendikten sonra geri döneceklerini ifade ederek uygulamaları desteklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polislerin araçları durdurmasıPolislerin bilgilendirme yapmasıPolisin araçları geri döndermesiYolcularla röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,=========================

Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu MALATYA'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş-çıkış yasağı başladı.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Malatya'da jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında araç trafiğine izin vermedi. İkameti Malatya olan vatandaşların ateş ölçümünü yaparak kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Muhabir Taha Ayhan'ın anonsuYol kontrol noktasıPolis ve jandarma ekipleriDurdurulan araçlarAteş ölçümüEkiplerden detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

Eskişehir'e giriş- çıkışlar yasaklandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Eskişehir'e gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi. Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Eskişehir'e giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Bilecik-Eskişehir, Eskişehir-Ankara kara yollarında oluşturulan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri saat 00.00'dan sonra ikametgah adresleri Eskişehir olan sürücülerin girişine izin verirken, diğer araçları ise geri döndürdü.

00.00 ÖNCESİ GELENLERE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDIYasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Uygulama noktasında yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uygulama noktasında yasak başlamadan yapılan kontroller-Sürücü ve yolcuların ateşinin ölçülmesi-Yasak başladıktan sonra araçların durdurulması-Bazı araçların geri çevrilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA=====================================

Büyükşehirlere giriş yasağını duyan çiftçi evine geri döndü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasını açıklamasının ardından Kayseri-Sivas karayolunda polis ekipleri gece yarısı kontrollere başladı. Yasak kararını köyde bulunduğu sırada duyduğunu belirten çiftçi Erdal Şeker, "Ben köye gübre atmaya gitmiştim. Yasağı duyunca bir daha geri dönemem diye hemen geri geldim" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak iline diğer illerden araç giriş ve çıkışının geçici süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Kayseri Polisi, gece yarısı kontrol noktaları oluşturdu. Kayseri-Sivas karayolunda denetim yapan polis, yolculuk yapan sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Yolcu otobüsü ile seyahat eden yolcularında ateş ölçer ile ateşleri ölçüldü. Yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.Yasak kararının yeni çıkması nedeniyle sürücü ve yolcuların mağdur olmaması amacıyla araçların geçişine kontrollü şekilde bir süre izin verildi. Polis ekipleri vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirdi. Kayseri'nin Bünyan ilçesinden evine giden sürücü Erdal Şeker, "Uygulama gayet güzel ancak geç kalındı. Ben köye gübre atmaya gitmiştim. Yasağı duyunca bir daha geri dönemem diye hemen geri geldim" diye konuştu.Sivas ilinden gelen sürücü Orhan Şeker ise, "Bizim Sivas'ta işimiz vardı yasağı duyunca hemen geri döndük. Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Burada yapılan uygulamada gayet güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polislerin denetiminden görüntü-Sürücüler ile röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ-DHA=====================================

Adana'ya giriş-çıkışlar yasaklandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Adana il sınırına gelen araçlar, teker teker polisler tarfından kontrol edildi, ikameti Adana'da olmayan kente alınmadı.Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Yasak ilan edildiği sırada yolda olduğunu belirten Doğan Sil, ikametinin Niğde'de olduğunu, Adana'ya da kızını görmek için geldiğini ancak kente girişine izin verilmediğini söyledi. Eşinin de kızının yanında olduğunu anlatan Sil, kente alınmayınca mecburen Niğde'ye gideceğini dile getirdi.Konya'dan memleketi Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığını aktaran Mehmet Sarı ise "Eşim ve çocuklarım orada. Onları almak için gitmem gerekiyordu. Ama şu anda olağanüstü halden dolayı gidemiyorum" dedi. İkametinin Konya'da olduğunu ifade eden Sarı, mecburen Konya'ya dönüş yapacağını kaydetti. Güvenlik güçleri, kent giriş-çıkışlarında İçişleri Bakanlığı'nın tebliğ ettiği araçlar ve ikameti Adana'da olanların kente girişine izin veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Polislerin kent girişinde önlem almaya başlamasıAraçlaran görüntüPolislerin tek tek araç sürücülerinin ikamet ve seyahat izin belgelerini incelemesiGeri dönderilen ve yol kenarında bekleyen araçlarDoğan Sil ile röp.Mehmet Sarı ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=======================================

Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.Önlemler kapsamında otoban gişeleri önünde kente giriş yapmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kente giriş yapmak isteyen araç sürücülerinin ateşini ölçtü. Saat 00.00 itibari ile izin kağıdı bulanan sivil araçlar ile yük taşıyan TIR'lar haricinde araç giriş çıkışlarına izin verilmeyerek geri çevrildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Araç sürücülerinin ateşi ölçülürken-Muhabir anonsu-Gişelerde oluşan araç kuyrukları

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN =====================================

Ankara'da, şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, henhangi bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişlerine izin verilmedi.

ŞEHİR MERKEZİ GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜSaat 00.00'dan önce Eskişehir, Aksaray, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya il sınırlarından geçerek Ankara'ya giren araçlar ise şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İl sınırında araçların geri çevrilmesiŞehir merkezi girişind ateş ölçümüAraç kuyruğundan havadan görüntüGenel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

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Kaynak: DHA