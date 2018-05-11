Dha Yurt Bülteni-21

Mardin'de selden etkilenen turistleri itfaiye kurtardı

MARDİN'de bir haftadan beri devam eden sağanak yağışlar bir çok ev işyerini su altında bırakırken, Savur ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini çağırdıkları itfaiye ekipleri evden çıkırttı. Kızıltepe ilçesinde ise sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi, burada da bir çok ev ve işyerini yağmur suları bastı.

Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden bir grup yerli turist, aniden bastıran yağmurdan dolayı sığındıkları evden mahsur kaldı. Turistlerin itfaiye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. İtfayi ekipleri turustleri evden kurtarırken bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış çarşı merkezinde adeta sele dönüştü. Yağmur suları bir çok ev ve işyerini basarken, bazı araçlar suların içinde mahsur kaldı. Bazı yaşlılar vatandaşlar tarafından sırtlanarak yolun karşı tarafına geçirilirken, esnaf, yetkililere çağrıda bulunarak, altyapı yetersizliğine bir an önce bir çözüm bulunmasını istedi. İtfaiye ekipleri ise, suların tahliyesi için çalıştıkları görülürken, selde şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Derik ilçesine bağlı Kovanlı Köyünde ise, yaşanan selden dolayı da 20'ye yakın küçük baş hayvan telef olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Turistlerin itfaiye aracı ile kurtarılması

-Köyde yaşanan sel görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,-

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Engelli gençler temsili askerlik yaptı

MERSİN'de 49 engelli genç, 1 günlük temsili askerlik yaparak teskere aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik hizmetini yapan gençler, eğitim alıp askerlerle karavana yedi. Yürüyüş eğitimi başta olmak üzere temel askerlik eğitimi alan gençler, vatani görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Günün sonunda eğitimleri tamamlayan engelli gençler, düzenlenen törenle teskerelerini aldı. Teskere törenine Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve engelli gençlerin aileleri katıldı. Silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşların günlük askerlik yaptığını ifade eden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz, "Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyadaki ilk ve tek uygulama olan temsili askerlik ile huzurlarınızda bulunan gençlerimiz, bir gün süreyle dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlanmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir. Silah arkadaşlarımızla anlamlı bir gün geçirmekten onur duyuyoruz" dedi. Engel gençler adına konuşan Adil Çakıcı, "Bir günlüğüne de olsa disiplin ve kahramanlığı ile dünyaya nam salmış Türk ordusunun saflarına katıldık. Ailelerin çocuklarını askere gönderirken yaşadığı sevinç ve gururu bu kez biz de yaşadık, ailelerimize yaşattık. Bu şerefli üniformayı giyip yemin ederek içimizdeki burukluğu gurur ve kıvanca dönüştürdük. Eğitim aldık, karavanadan yemek yedik, aynı duyguları hissettik" diye konuştu. Konuşmaların ardından teskereler askerlere takdim edildi. Engelli kardeşleri Lokman ve Muhammed ile birlikte askerlik yapan Üzeyir Gül, "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. 3 engelli kardeş askerlik yaptık. Acemiler ne eğitim aldıysa biz de aldık. Yürüyüş, selam, esas duruş eğitimleri gördük. Silah tutmasını öğrendik. Mutluluktan uçuyorum. Engelli olarak bu duyguyu yaşamak haz veriyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Tören alanından görüntüler

Engelli gençlerden görüntüler

-Protokol üyelerinden görüntüler

-Engelli gençler yemin ederken

-Gençlerden görüntüler

-Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün konuşması

-Askerler adına Adil Çakıcı'nın konuşması

-Engelli asker Üzeyir Gül'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05: 12 BOYUT: 394 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,

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Buca'da 24 can anısına Anneler Anıtı

İZMİR'in Buca ilçesinde, geçen yıl Anneler Günü etkinliğine giderken Muğla- Marmaris karayolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 24 kişi arasında yer alan Bucalı anneler anısına yaptırılan 'Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı' törenle açıldı.

Buca Belediyesi, geçen yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 24 Bucalıyı unutmadı, anılarına Anneler Parkı ve Anıtı yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu Yaylacık Mahallesi sakinlerinden olması nedeniyle Yaylacık Mahallesi'nde yapılan anıt düzenlenen hüzünlü törenle açıldı.

Yaylacık Camisi'nde okunan mevlit ve kılınan cuma namazının ardından yapılan açılış törenine kazada yaşamını yitiren Bucalıların acılı yakınları, CHP'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Müftüsü Muharrem Gül ve yürek burkan acıyı unutmayan yüzlerce Bucalı katıldı.

PİRİŞTİNA, "UNUTMAYACAĞIZ"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, törende yaptığı konuşmada kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala çok taze olduğunu belirterek, "Yitirdiğimiz canlarla sadece Buca'nın değil, tüm Türkiye'nin içi kan ağladı. Birlikle beraberlikle bu yaraları sarıyoruz, saracağız. Yitirdiğimiz canlarımızı, annelerimizi anılarına yaptığımız parkımızla, anıtımızla ölümsüzleştirmek istedik. Sadece yıl dönümlerinde değil, her zaman rahmetle anacağız, unutmayacağız. Kaybettiğimiz annelerimizin tüm yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız" dedi.

Açılış töreninde kazada annesini kaybeden Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Namlı Arkan, Başkan Piriştina'ya çiçek vererek teşekkür etti.

Güneşli bir havada başlayan tören karanfil motifli Anneler Anıtı'nın açılışı esnasında aniden bastıran sağanak yağış altında yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Parkın tabelasından görüntü

Açılış törenine katılanlar

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın konuşması

Anıtın açılışı

Anıtın çevresinde ağlayanlar

Haber-Kamera: İZMİR,

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Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

HASTANEDEN BEBEK KAÇIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Filiz Ç., Fazlı Ç. ve nikahsız eki Emine Ö.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliye sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ/ Afyon

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Solunum cihazına bağlı engelli genç, bir günlüğüne asker oldu

YALOVA'da 'Engelliler Haftası' kapsamında, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 27 engelli genç temsili askerlik yaptı. 27 engelli genç, terhis belgelerini Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik'in elinden aldı. Engelliler arasında solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de askerlik görevini gerçekleştirdi.

Engelliler Haftası kapsamında Yalova'da ikamet eden engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik uygulaması yapıldı. Engelli askerler için Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisindeki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema Konferans Salonu'nda yemin töreni yapıldı. Burada ant içen engelli askerler, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerektiğinde canlarını seve seve feda edeceklerini söylediler.

Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve birlik komutanları ile engelli ailelerinin de hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu.

Törende engeliler adına deniz er Demirhan Sezgin kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Şafak Aksungur da bir konuşma yaptı. Aksungur, "Bugün temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir gün dahi olsa askeri ortamı yaşamalarının ve bu hakkı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen düşünceler bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdır" dedi.

Konuşmanın ardından törende Aydoğan Turna tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile birlik komutanları tarafından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. 27 engelli asker arasında bulunan ve solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Dikkatleri üzerine çeken er Fatih Geçit'e terhis belgesini Komutan Tuğamiral Ayhan Gedik takdim etti. Törende yemin eden engelli askerler, aileleriyle ve komutanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törenden detaylar

Konuşmalar

Solunum cihazına bağlı engelli genç

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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