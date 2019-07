DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İMALATÇILARDAN TOPLADIĞI 30 KİLO ALTINLA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLEN KUYUMCU YAKALANDI



KONYA'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçısı 15 iş yerinden topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Musa G. (38), sevgilisi Ö.Y. (39) ile birlikte İstanbul Beşiktaş'ta polis tarafından yakalandı. Konya'ya getirilen Musa G., gazetecilere, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilo, 30 kilo altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi. Musa G.'nin saklandığı sevgilisinin evinde bulunan bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye el konulduğu belirtildi. Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa G., iddiaya göre, iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya'da ve İstanbul'daki bazı altın toptancılarından ve imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın alan Musa G., 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. Musa G.'ye altın veren kuyumculardan bazıları 24 Temmuz günü sabah iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. Kuyumcular, Musa G.'ye telefonla da ulaşılamayınca, dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcular, Musa G.'nin 23 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte iş yerinden çıktığını saptadı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Musa G.'nin İstanbul'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine kurulan özel ekip İstanbul'a gitti. Araştırmasını derinleştiren polis Musa G.'nin sevgilisi Ö.Y.'nin evinde olduğunu tespit etti. Ardından eve operasyon düzenledi. Musa G. ve Ö.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye el konuldu.

"BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

Gözaltına alınan Musa G. ve Ö.Y., sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Musa G.'nin ilk ifadesinde, kimseden altın toplamadığını, piyasa olan borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp, İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Musa G., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "Öyle abarttığımınız gibi 50 kilo, 30 kilo altın yok. Boşalttığım dükkan, kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi.

"Altınları alıp gittiğiniz iddia ediliyor?" sorusu üzerine Musa G., "Hayır, öyle bir şey yok" diye cevap verdi.

2)İZMİR'DE CİNNET GETİREN KAYINPEDER DAMADINI BIÇAKLADI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kayınpeder ile damadı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Olayda kayınpeder damadını kasığından bıçaklaması sonucu, damadı ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4150 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kayınpeder M.E. ile damat H.H.Y arasında henüz belirlenemeyen sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu damat H.H.Y., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak kayınpederine doğrulttu, bu sırada ikili arasında arbede yaşandı. Kayınpeder M.E., damadının kendisine silah doğrultaması sonucu cinnet getirerek damadını kasığından bıçakladı. Damat H.H.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, kayınpeder M.E. hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan H.H.Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan H.H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri damadını bıçaklayan kayınpederi yakamalak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kayınpeder M.E.'yi, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta kıskıvrak yakaladı. Kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada kullanıldığı iddia edilen bıçak ve tabancaya el konulurken, kayınpeder sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre, kayınpeder M.E. ile damadı H.H.Y. bir süredir tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)BURSA'DA İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BURSA'da Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'da Orhangazi-İznik karayolunda Orhangazi'ye bağlı Üreğil mahallesi kavşağında gece yarısı saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sabri Balta (56) idaresindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken, otomobil ve hafif ticari araç yoldan savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanında yolcu olarak bulunan kuzeni Turgay Demirtaş (36) yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta ise araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazayı haber alan Sabri Balta'nın oğlu ve diğer yakınları ise kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içindeki yaralıları araçlardan çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Sabri Balta'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

4)BURSA'DA KAFE VE BARLARA DENETİM: 8 GÖZALTI

BURSA Emniyet Müdürlüğü'nden kafe ve barlara 300 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen denetimde 892 kişi sorgulanırken 8 kişi gözaltına alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 polisten oluşan 75 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen denetimde 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda iş yerine de cezai işlem uygulandı. Kent merkezinde bulunan kafe ve barların denetlemede 892 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamanın ardından çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alınırken başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilerek bir kişiye de adli işlem uygulandı.

ÇOK SAYIDA İŞ YERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

30 iş yerinde yapılan denetimde 12 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 8 farklı iş yerinde toplam 21 çalışanın SGK ve Kimlik Bildiriminin yapılmadığı, 4 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin TAPDK belgesi olmadığı, 3 iş yerinin tabela adı ile ruhsat kaydının farklı olduğu ve 1 iş yerinde de 1 kadının konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilerek bu mu mekanlara idari işlem yapıldı.

5)YILKI ATLARININ SU YOLCULUĞU

KARAMAN'daki Karadağ'da yaşamlarını sürdüren yılkı atları, günün belirli saatlerinde tek sıra halinde yolculuk yaparak, vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerden su içiyor. Daha sonra tekrar dağın tepesine çıkarak yaşamlarını sürdürüyor.

Karaman kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş bir volkanik dağ olan Karadağ, yılkı atları ve Anadolu yaban koyunlarına ev sahipliği yapıyor. 1930'lı yıllarda tarımın teknolojiyle tanışmasının ardından Karadağ eteklerinde yaşayan köylüler, atlarını artık işe yaramadığı gerekçesiyle dağa bıraktı. Sahipleri tarafından dağın eteklerine terk edildikleri arazide başıboş dolaştıkları için 'Yılkı atı' olarak adlandırılan atların sayası zamanla çoğaldı.

Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü de doğal hayatın simgesi haline gelen atların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önlemler aldı. 2 adet su deposu yapılıp, su teknelerinde atların su içmesi sağlandı. Yaz aylarında su teknelerine tankerlerle su taşınırker, kış aylarında ise bölgenin farklı noktalarıyla balyalar halinde yemler atılıyor.

2005 yıllarında yaklaşık 150 olan yılkı atı sayısı 2018 yılına yaklaşıldığında 800 ila 1000 civarına ulaştı. Dağın eteklerindeki köylülerin ekili arazilerine zarar verilmesi üzerine, ihaleyle birkaç firmaya atların büyük bir bölümü toplatıldı. Ardından yurdun farklı notlarında sahiplenmek isteyenlere dağıtıldı. Şu an sayıları 200'ü bulan atlar, günün belirli saatlerinde tek sıra halinde yolculuk yaparak, vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerden su içiyor. Daha sonra tekrar dağın tepesine çıkarak yaşamlarını sürdürüyor.

KARADAĞ'DA ANADOLU YABAN KOYUNLARI DA YAŞAM SÜRÜYOR

Karadağ da Anadolu yaban koyunları da bulunuyor. 2005 yılında Konya'da Bozdağ Yaban Hayvanı Geliştirme Sahası'nda koruma altında olan Anodalu yaban koyunlarından 61 adedi, Karadağ'a getirilip 7 hektarlık tel çevrili alana bırakıldı. Şimdilerde sayıları 90'a ulaşan koyunlar, atlardan uzak bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Koyunlar içinde yine su depoları yapılıp, kış aylarında aç kalmaları içinde yem bırakılıyor.

YILKI ATLARI KÖYE TURİST KAZANDIRDI

Dağın eteğinde bulunan Kılbasan köyü ise yılkı atı ve yaban koyunları nedeniyle turistlerin uğrak yeri oldu. Kılbasan köyü muhtarı Adalet Orhan, köyün içinden geçilerek at ve koyunların bulunduğu bölgeye ulaşılmasından dolayı, köylerine de ilginin yoğun olduğunu belirtti. Orhan şunları söyledi: "Karadağ, konumu itibariyle yanardağdır. Şu an Karadağ'da yılkı atları bulunuyor ve bunlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Dağ da yabani koyunlarımız var. Yılkı atlarının sayısı 200 civarındadır. Önceden daha fazlaydı. Daha sonra çevre köylerdeki arazilere zarar verdikleri düşüncesiyle devlet tarafından rehabilite edildi, çiftliklere dağıltı ve sayı düştü. At ve koyunları görmek için amatör fotoğrafçılar sık sık geliyor. Yürüyüş yapmak isteyen doğa severlerde gelip hem yürüyüşünü yapıyor hemde atları görme imkanı buluyor."

