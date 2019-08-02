DHA YURT BÜLTENİ-19

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin fotoğrafı

Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, -

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Denizli'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesinde meydana geldi. Kadir Solak, kullandığı 20 EG 182 plakalı otomobil ile yolun soluna dönmek isterken, Muhammet Ali Karatopçu yönetimindeki 20 GG 444 plakalı lüks otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkıp ağaçları devirdi. Kazada her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lüks otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Karatopçu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ali Karatopçu, Müşteva Karatopçu, Enes Karatopçu'nun yanı sıra, diğer sürücü Kadir Solak ve yolcu Ahmet Solak'ın hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polisin incelemesi sonrası hasarlı araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Kazalı araçlardan görüntü

Polisin çalışmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor (2)

CESEDİNE ULAŞILDI

Adıyaman'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen ve Antalya'da bir pansiyonda yakalanan M.Ç. ise sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Jandarma ekiplerinin önlem alması

Savcılık incelemesi

Cesedin araca konulması

Toplanan köylüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni belirlenemyen bir şekilde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 2 arazöz arcıyla yangına müdahale bulundu.

Ekiplerin yangın sündürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Orman yangınından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/Nursel ŞENGEZER -Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

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Fındık Özel Harekat Timi'ne (FÖH) sosyal medyada ilgi

ORDU'da, çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmek için 'Fındık Özel Harekat Timi (FÖH) adıyla video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde oturan Hasan Yiğit ile Sami İsen, paylaştıkları videolarla sosyal medya fenomeni oldu. Takipçileri için özel videolar çekerek sosyal medyada paylaşan Yiğit ile İsen, bu yıl da fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmeye çalıştı. Yiğit ile İsen, Fındık Özel Harekat (FÖH) baskılı tişörtler giyerek, askeri eğitimler eşliğinde fındığın hasadını çektikleri video ile anlatmaya çalıştı.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde arazi yapısının dik ve yamaç olması nedeniyle fındık hasadının güçlükle yapıldığını, bunu da askeri eğitimlerle mizahla anlatmaya çalıştıklarını belirten Hasan Yiğit, "Asıl amacımız bizim dikkat çekmek için değil gerçekten fındığın zor şartlarda toplandığını ve basit bir iş olarak görülmemesi için yaptığımız bir videodur. Bu fındıktan para kazanıp okul harçlığını biriktiren gençler var. Videoda buna da değindik. Bize göre fındık toplamak hafife alınacak bir şey değil ve gerçekten işi bilen, fındığı bilen ve daldan nasıl toplanacağını bilen ekip tarafından toplanması gerektiği kanaatinde olduğumuz için ve bunu göstermek için çektik bu videoyu" dedi.

Hasan Yiğit ile Sami İsen'in 8 kişiyle birlikte çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından video, kullanıcılar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

-Görüntü Dökümü

-Sosyal medyada paylaşına video görüntüsü

Süre: 2: 34 DK Boyut: 44.6 MB

Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), -

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Kaynak: DHA