Dha Yurt Bülteni-19

İzmir'de dolu ve sağanak yağışı etkili oldu

İZMİR'de kent genelinde etkili olan sağanak yağmur ve bazı bölgelerde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülerinin ardından yağan yağmur nedeniyle Konak Meydanı'ndaki alt geçitte su birikti. Trafiğin kısa bir süre durmasına neden olan su birikmesinin ardından itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağış nedeniyle kentin değişik bölgelerinde bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, dükkanların ve evlerin saçak altlarına sığındı.

Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler suyla doldu. Trafik ekipleri, araç trafiğinin aksadığı bölgelerde önlem aldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nun verdiği bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22.4 kilogram yağış düştü.

Yağmurdan kaçan insanlar

Yağmurun yağması

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

Samsun'daki Irak seçimlerinde kavga çıktı: 1 Yaralı

IRAK'ta yarın yapılacak olan genel seçimler öncesi Samsun'da ülkeleri için oy kullanan Iraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Irak'ta yarın yapılacak olan milletvekilli seçimleri öncesi Samsun'da yaşayan Iraklı vatandaşlar dün ve bugün oy kullandı. Samsun'da bulunan 20 bin Iraklının 5 bini sandık başına gitti. Atakum ilçesi Lozan Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın giriş katında oy kullanan Iraklı vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavganın büyümesi sonucu bir Iraklı vatandaşlar yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri kavga eden grupları ayırdı. Çevik Kuvvet ekipleri daha sonra olay yerinde bekleyerek seçimlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladılar.

-Vatandaşlardan görüntü (Amatör kamera çekimi)

-Ambulansın gelişi (Amatör kamera çekimi)

-Yaralının sedyeye bindirilmesi (Amatör kamera çekimi)

-Iraklı vatandaşların beklemeleri

-Çevik Kuvvet ekiplerinin beklemeleri

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

Engelli gençler, bahriyeli olmanın mutluluğunu yaşadı (2)

TERHİS BELGESİNİ ANNESİNE HEDİYE ETTİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle engelli gençler vatani görevlerini yerine getirdi. Saçları kesilen engelli gençler, jandarmanın yeni mavi renkli üniformalarını giydi. Engelli gençlere eğitim verilirken, eğlenceli anlar da yaşandı. Engelli gençler müzik eşliğinde jandarmalarla birlikte karşılıklı oyun oynadı. Düzenlenen törende bayrak ve silah üstüne ellerini koyan gençler, yemin etti. Daha sonra askerlere terhis belgeleri verildi. Ali Topal törenin ardından terhis belgesini annesi Elmas Topal'a hediye etti. Jandarmalar, engelli gençlerin annelerine çiçekler vererek Anneler Gününü kutladı.

Yemin töreninden görüntü

Geçiş töreni

Engelli gençlerin askerlerle birlikte oynaması ve detaylar

Terhis belgelerini almaları

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ

Datça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından, Datça Belediyesi'nin desteğinde11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali' bugün düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, HDP Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, şair, yazar ve tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar katıldı. Datçalı işadamları, esnaf ve yerel halkın dayanışmasıyla imece usulü, "Gelin Can'a can katalım" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde; şiir dinletileri, müzik konserleri, imza günleri, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, sokak müziği, sergiler, söyleşiler düzenlenecek. Festival, 13 Mayıs Pazar günü Hızırşah'ta yapılacak olan piknik ile sona erecek.

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Şebnem Sönmez'in yaptığı açılış törenindeki konuşmasına, 24 Haziran'daki seçimlere gönderme yaparak "Tamam arkadaşlar" diyerek başladı. Datça'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Uçar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Uçar, "Ben değil biz diyerek yola çıktık. Datça'da hep beraber daha nice güzel etkinliklere birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Can Yücel, 19 yıl önce aramızdan ayrıldı. Datça'ya onun katkıları gerçekten çok büyüktür. Ömrünün son yıllarını burada yaşaması, Datça'yı daha da güzel kıldı. İyi ki Can Baba, Datça'da yaşamış, iyi ki gönüllerimizde taht kurmuş" dedi.

Datça Kültür Sanat Dayanışma grubu sözcüsü, ressam İbrahim Çiftçioğlu ise "Datçalıyım, ne mutluyum, gelecekten umutluyum" diyerek başladığı konuşmasını, "Yaşasın sanat, yaşasın hayat" diye sloganıyla sürdürdü. Can Yücel'in politik duruşuna, sosyal problemler karşısındaki anlık refleksine ve göstermiş olduğu tepkinin haklılığına defalarca şahit olduğunu belirten Çiftçioğlu, "Bu festival, bir alın terinin, emekten yana olanların, yürekleri halk sevgisi ile dolu olan insanların ürünüdür. Onların katkıları ile ortaya çıkmıştır. DKSD bu festivali düzenlerken, büyük sermaye gruplarına yaslanmamıştır. Onların kapılarını çalıp sponsorluk talebinde bulunmamıştır!" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Betçe Sanat Merkezi'nden, 9 amatör kadın tiyatro oyuncusunun rol aldığı, "Söylenceden Geleceğe Anadolu' müzikal oyun sahnelendi. Yine Betçe Sanat Merkezi Türk Halk Müziği korosu mini bir konser verdi.

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın açılış konuşması

-DKSD Başkanı İbrahim Çiftçioğlu'nun konuşması…

-Betçe Sanat Merkezi'nin, "Söylenceden Geleceğe Anadolu' müzikal oyunundan görüntü

-Betçe Sanat Merkezi Türk Halk Müziği korosu konserinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

