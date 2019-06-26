DHA YURT BÜLTENİ-16

1)MARMARA ADASI AÇIĞINDA GEMİ, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında bir ay önce çıkan fırtına ile karaya oturan, olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen batan yük mıcır yüklü gemi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında 'Yusuf Celal' isimli mıcır yüklü gemi, geçen ay akşam saatlerinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi, daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GEMİ EKİPLER TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayın ardından denizde yan yatan mucur yüklü gemi, gel-git sebebiyle de açığa sürüklenerek denize tamamen battı. Gemi ekipler tarafından bulunduğu yerden bir haftalık çalışma sonucunda çıkarıldı.

HABER: Ümit BABACAN/MARMARA (Balıkesir),

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2)NEHİRDE KAYBOLAN SALİH'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Salih Karakoyun'un (20) cansız bedeni bulundu. Cizre ilçesinde Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri'ne serinlemek için giren Salih Karakoyun, akıntıya kapıldı. Kayıp genç için bölgeye Cizre Belediyesi ekipleri, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında bugün öğle saatlerinde Salih Karakoyun'un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi akıntıya kapıldığı yerin 500 metre ilerisinde bulundu. Salih Karakoyun'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay yerindeki yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,

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3)DMD'Lİ SONER'E SON VEDA

İzmir'de genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan Duchene Muscular Distrofi (DMD) hastası olan 27 yaşındaki Soner Durmaz, yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de toprağa verilen Soner'in cenazesine gelen DMD hastası çocukların anneleri, tedavinin Türkiye'de uygulanması için bir kez daha çağrı yaptı.

İzmir'de yaşayan Süleyman Durmaz ve Arife Durmaz çifti, 2006 yılında kaybettikleri ilk oğulları Mustafa Durmaz'ın ardından Soner Durmaz'ı da DMD hastalığı nedeniyle yitirdi. 7 yıldır yatağa bağlı olan ve solunum cihazıyla hayatını sürdüren Soner, hastalığı nedeniyle her yıl güç kaybetti ve annesi Arife Durmaz'ın çabalarıyla 27 yaşına geldi. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı ve ünlü şarkıcı Yaşar'ın hayranı olan Soner, dün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kokluca Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Soner'in cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine katılan yakınları ve DMD hastası çocukların aileleri, baba Süleyman Durmaz'a başsağlığı diledi.

Eşi Derya Durmaz ile birlikte cenaze törenine katılan ağabey İsa Durmaz (30), kardeşinin durumunun son günlerde giderek ağırlaştığını belirterek, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını kaybettiğini anlattı. Soner'in son günlerinde nefes darlığı çektiğini söyleyen Durmaz, "Enfeksiyon nedeniyle akciğerinde diren takılıydı. Enfeksiyon bitince diren çıkarılmıştı. Diren çıkarıldıktan sonra iyice ağırlaştı. Dün akşam üzeri vefat etti" dedi. DMD hastalarının sorunları nedeniyle çok mücadele verdiklerini ifade eden İsa Durmaz, "DMD hastalığı ile mücadele eden diğer ailelere Allah sabır versin. DMD hastaları ölmesin. Çözüm bulunsun en kısa zamanda. Soner gibi çocuklar ölmesin" diye konuştu.

'KAYBETTİĞİMİZ SON ÇOCUK OLSUN'

Cenaze törenine gelen DMD hastası 5,5 yaşındaki Deniz Önder Uyar'ın annesi Ferda Uyar, her annenin hissettiği gibi büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Bir evladımızı kaybettik. Umarım bu hastalıktan kaybettiğimiz son çocuk olur. Hepsine şifa diliyorum. Soner'i DMD hastalarının dahil olduğu gruptan tanıyordum. Birebir tanışmışlığımız yoktu ama aynı acıyı paylaşıyoruz. Onlara destek olmak için geldik bugün. Soner de çok erken bir kayıp. Bir an önce tedavinin ülkemize gelmesini istiyorum" dedi.

'OĞLUM SONER İLE ARKADAŞTI'

DMD'li 19 yaşındaki Hasan Irmak'ın annesi Ayşe Irmak da, Soner'in öldüğünü oğlundan sakladığını anlatarak şunları söyledi:

"Bugün bizim için kötü bir gün. Soner de benim oğlum gibiydi. Artık yeter, devletimiz bizi duysun. Yapmadığımız kalmadı bu hastalık için. Çok evrak gönderdik. Sağlık Bakanlığı'nın kapısına gittik. Daha kaç çocuk ölecek? Bıktık artık. Evlatlarımıza sahip çıkın. Her gün bir çocuğu gömüyoruz. Her gün bir acı. Hepsi bizim evlatlarımız. Oğlum 19 yaşında. Ben ona duyurmadım. Çünkü Soner'i çok iyi tanıyor, arkadaştılar. Sağlık Ocağı'na ilaç yazdırmaya gidiyorum, dedim. 'Anne Soner'i gömmeye gidiyorsun, biliyorum' dedi. 'Ne olur anne söyle, bize tedavi bulsunlar. Merkezler açsınlar, hastanelere rahat gidip gelelim' dedi. Bizi sadece bu hastalığı çeken anneler anlıyor. Devletimiz bizi anlamıyor."

DMD hastalarının yakınları, Türkiye'de bu hastalığın tedavisine yönelik çalışmalar yapılması ve sağlık kurumları açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü,

-İsa Durmaz ile röp,

-Ferda Uyar ve Ayşe Irmak ile röp,

-19 Şubat 2019 tarihinde evde çekilen haberin görüntüleri.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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4)BURSALI BERBERLER, HAKSIZ REKABET ORTAMINI PROTESTO ETTİ

Bursa Berberler Odası üyeleri, yabancı uyruklu berberlerin yapmış olduğu indirimlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu öne sürerek durumu protesto etti. Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 oda üyesi, tarak, fön makinesi, makas, tıraş makinesi gibi berber aletlerini yere atarak duruma tepki gösterdi.

Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir davet salonunda bir araya gelen Bursa Berberler Odası üyeleri, yabancı uyruklu ve kayıt dışı berberlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu ve haksız kazanç elde ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Karşılaşmış oldukları olayları ellerindeki pankartlarla protesto eden oda üyeleri, tarak, fön makinesi, makas, tıraş makinesi gibi berber aletlerini yere atarak durumu protesto etti. Yaklaşık 300 üyenin bir araya geldiği toplantıda açıklama yapan Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, 5362 sayılı yasaya göre usulüne uygun olarak çalışan berber esnafının zor günlerden geçtiğini dile getirdi.

'BERBER ESNAFI HATIRLA DEĞİL YASALARLA YÖNETİLMELİ'

Çelişkili yasaların berber esnafını zor durumda bıraktığını belirten Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, "Meslektaşlarımız hatırla değil, yasayla yönetilmek istiyor. Biz bir iş yeri açabilmek için 5 yıl okula gidiyoruz, yetki belgesi alıyoruz. Türkiye'ye gelen sığınmacılar için normalde yönetmelikte '5 yıl Türkiye'de ikamet ettikten sonra iş yeri açabilir' ifadesi yer alıyor. Maalesef daha 2 yıllık sığınmacı, benden daha büyük salonlar açıyor. Biz çelişkili olan yasaların bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi.

'USULSÜZ KAMPANYALAR YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR'

Yılda 2 kez yapılması gereken kampanyaların kayıt dışı işletmeler tarafından sene boyunca yapıldığını dile getiren Ocak, "5362 yasasına göre tarifeli meslek dallarından biriyiz. Kayıt dışı çalışan işletmeler camlara tarifenin dışında ucuz rakamlar yazarak, kampanya kurallarına göre değil de camlarına sene boyunca asarak kampanya yapıyorlar. Kampanya yasasında 15 günlük dilimler halinde yılda 2 kere yapabilirler ve bunun vergisini de vermek zorundadırlar. Bizler de bu şekilde çalışan iş yerlerine haksız rekabet davası açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonundan detaylar

-Üyelerin sloganlarından detaylar

-Berber malzemelerin yere atmalarından detaylar

-Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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5)YANKESİCİLİKTEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: BİR ANLIK ŞEYTANA UYDUM

SAMSUN'da, dolmuşda yanına oturduğu kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 330 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdal T., adliyeye sevk edildi. Mahkemede, 'Bir anlık şeytana uydum, hatamı telafi etmek istiyorum' diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.Hırsızlık anı da, dolmuşun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, 14 Haziran'da İlkadım ilçesinde dolmuş minibüsünde meydana geldi. Dolmuşun ön koltuklarının birinde yolculuk eden Erdal T., yanına binen M.D.'nin cebinde bulunan 330 TL'yi çaldı. Dolmuştan inen ve cebinde parasının olmadığını fark eden M.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 3'ünü Hat Dolmuş Durağı'nda hizmet veren 55 D 1123 plakalı minibüste yer alan araç içi güvenlik kamerlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, hırsızlık suçu işlediği tespit edilen şüpheli Erdal T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten şüpheli, "Biranlık şeytana uydum. Hatamı telafi etmek istiyorum" dedi. Öte yandan, dolmuştaki hırsızlık anı da, aracın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin fark edilmek için elini montuyla kapattığı, yanında oturan kişinin cebinden parayı kısa sürede aldığı yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Mağdur şahsın dolmuşa binişi

Şüpheli şahsın yanına oturuluşu

Yankesicilik yoluyla parayı cebinden çıkarışı

Mağdurun dolmuştan inişi

Şüphelinin parayı alışı

Şüphelinin dolmuştan kaçışı

(SURE: 02.26 DK) (BOYUT: 976 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA, SAMSUN,DHA

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6)KUŞLARA YEM İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI

Tokat'ta emekli Mal Müdürü Halis Sağlam, oğlunun eczacı dükkanının önünde esnaflarla birlikte besledikleri kuşlara yem desteği sağlamak için bağış kampanyası başlattı.

Kent merkezinde Niksar yolu kavşağı üzerinde bulunan oğlu Hüseyin Sağlam'a ait eczanede vakit geçiren emekli Mal Müdürü Halis Sağlam, diğer esnaflarla birlikte dükkan önüne konan kumruları beslemeye başladı. Zamanla sayıları artan kumrulara, serçe ve güvercinler de eşlik etti. Çevre esnafı, kuşların sayısının artmasıyla yem ihtiyaçlarını karşılamada zorlandı. Sağlam ve arkadaşları hem farkındalık oluşturmak hem de kuşların yem ihtiyaçlarını karşılamak için bir ağaca 'Sevabına kuşlara yem atalım' yazılı afiş ve bağış kutusu astı. Bölgeden geçenler, kutuya bozuk para atarak destek vermeye başladı.

'FARKINDALIK OLUŞTURALIM İSTEDİK'

Son günlerde kuşlarının sayısının arttığını belirten Halis Sağlam, "Bu bölgede kumru kuşları çoğaldı. Biz bunları beslemeye başladık. Evden bulgur, buğday getirmeye başladık. Burada kuşları beslerken de bunların masrafları çoğaldı. Bizim kumru kuşlarının yanı sıra serçeler de, güvercinler de gelmeye başladı. Tabii ki bizim de buna bütçemiz elverişli olmadı. Fazla miktarda buğday yemeye başladılar ve masraflı olmaya başladılar. Biz de Tokat'ta bir farkınadılık yaratalım dedik. Kuşların da bir canlı olduğunu halkımıza göstermek istedik. Sevabına diye kuşlara yem parası toplamaya başladık. Para toplamak için bir kutu koyduk. Vatandaşlar 5 kuruş, 10 kuruş para atmaya başladı. Biz de toplanan para ile yem alarak kuşlara atıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

Kuşlar için bağış kabına para atan Mesut Tokel, "Burada güzel bir uygulama yapmışlar. Biz doğada yaşayan tüm hayvanları seviyoruz. Kuşların aç kalmaması için yapılan uygulama güzel bir şey" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkan önünden görüntüler

-Ağaçtaki yazı ve bağış kutusu

-Yemlenen kuşların görüntüsü

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Kaynak: DHA