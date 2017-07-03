Dha Yurt Bülteni-15
Kılıçdaroğlu: Bir ideal için yürüyoruz (6)HDP'DEN YÜRÜYÜŞE DESTEKHDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli,...
Kılıçdaroğlu: Bir ideal için yürüyoruz (6)
HDP'DEN YÜRÜYÜŞE DESTEK
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli, MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmelerine izin verilmemesinin ardından Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. HDP'li heyet ellerinde 'Herkes için adalet' yazılı döviz ve çiçeklerle Kartepe Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bekledi. HDP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na çiçek verirken, birlikte kısa süre yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu sıcak hava nedeniyle ter içerisinde kaldı. Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki beyaz gömleği sırılsıklam oldu. Kılıçdaroğlu su içerek ferahlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan bazı kişilerin Bozkurt işareti yapması üzerine aynı şekilde karşılık verdi. Polis helikopterinin yürüyüşün yapıldığı güzergahta uçtuğu görülürken, polisin önlemleri dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Türkiye Petrolleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Alagöz yönetimindeki 02 LA 915 plakalı otomobil ile Abdulkadir Bakır idaresindeki 02 FR 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan Münevver Akbaş ve İsmail Güngör yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Kazaya karışan araçlar
İtfaiye erlerinin çalışması
Yaralılar ambulansa taşınması
Polislerin yol güvenliği önlemi alması
Ambulansların yaralıları taşıması
Araçlardan yola savrulan parçaları
Araçlar yoldan kaldırılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB
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Çıkmaya çalıştığı ağaçta bacağı sıkıştı
DENİZLİ'de 9 yaşındaki Mert Çakar'ın bacağı, tırmandığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Küçük Mert, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mert Çakar, 6640 sokakta bulunan evlerinin bahçesindeki ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada Çakar'ı bacağı, ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Çocuklarının bacağının sıkıştığını gören anne ve baba, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine Asmalıevler Mahallesi'ndeki eve giden itfaiye ekipleri, çalışma başlatarak sol bacağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Çakar sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra, itfaiye ekipleriyle sohbet ederek teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İtfaiyenin kurtarma çalışmasından görüntü
Mert Çakar'ın kurtulduktan sonraki fotoğrafı
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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AFAD'IN ARAMA KÖPEĞİ 'HERKÜL'Ü EMEKLİ OLDU
ERZURUM Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü bünyesinde 10 yıllık görev süresini başarıyla tamamlayan arama- kurtarma köpeği 'Herkül' için emeklilik töreni düzenlendi. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Bugüne kadar Van depremi başta olmak üzere birçok deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerde görev alan Labrador retriever cinsi herkül, birçok kişinin hayatını kurtardı. Henüz bir yaşında iken getirildiği AFAD'ta herkülden ayrılmak başta eğiticisi Tuncay Turhan olmak üzere herkesi çok üzdü. Müdürlük önünde tek sıra olup önlerinden geçen Herkülü alkışlayarak uğurlayan AFAD personeli, "Onu çok özleyeceğiz" dedi.
'SIK SIK ZİYARET EDECEĞİM'
Köpek eğiticisi Tuncay Turhan'ın Herkülden ayrılması ise zor oldu. Gözyaşlarını tutamayan Turhan şunları anlattı:
"Henüz buraya geldiğinde 1 yaşındaydı. 10 yıl her eğitime ve göreve birlikte gittik. Çocuklarımdan çok onunla zaman geçiriyordum. O da afet ve acil durumlarda, ekipdekiler gibi 7 gün 24 saat çalışıyordu. Afetlerde bizim gözümüz, kulağımız olan ve birçok kişinin hayatını kurtaran herkül görev süresini tamamladığı için bundan sonraki hayatını kendisini sahiplenecek kişinin yanında geçirecek. O üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Kendisini sık sık ziyaret edeceğim."
Görüntü Dökümü (ÖZEL)
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-Herkül enkazda arama yaparken
-Herkül için düzenlenen tören
-Personel Herkülü alkışlayarak uğurlaması
-Hürkül ve eğiticisinin vedalaşması
-Köpek eğiticisi Tuncay Turhan ile röp
(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,
(Süre: 2.26 / 147 MB)
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MESLEK LİSESİ MEZUNLARI 37 YIL SONRA BULUŞTU
Erzurum'un Narman ilçesindeki Ziraat Meslek Lisesi'nde yatılı eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan 37 yıl sonra okullarında buluştu. Gittikleri okullarına milletvekili, müşteşar, danışman, öğretmen, doktor, akademisyen, yatırımcı işadamı ve bürokrat olarak dönen öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Birlikte yemek yiye geceyi de yatakhanelerindeki ranzalarında geçiren mezunlar, öğrencilik yıllarında çekktirdikleri fotoğraf karelerinin aynısıyla 37 yıl sonra objektiflere poz vererek yeniledi.
Görüntü Dökümü
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-Bahçede oturmaları
-Okula gitmeleri
-Tabela önünde fotoğraf çektirmeleri
-Sınıfa geçmeleri
-Sınıftan detaylar
-Öğretmenin girmesi ve temsili 37 yıl öncenin yaşatılması
-Milletvekili Orhan Deligöz'ün konuşması
-Mezunların konuşmaları
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / NARMAN / (ERZURUM)
558 MB - 8 DK 58 SN