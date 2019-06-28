DHA YURT BÜLTENİ -15

ŞEYMA ÖĞRETMEN İLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI: HOŞLANIYORDUM (EK)

1)TUTUKLANDI

Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Canpolat, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin Asayiş Şube binasından çıkartılması

Sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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BOŞANDIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ (EK)

2)GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Mersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi. Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Filiz Kaplan'ın fotoğrafı

Mezarlıktan genel görüntü

MEzarın detay görüntüsü

Dua eden aile bireylerinin genel ve detay görüntüleri

Emniyet ve adliye görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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(YENİDEN)

3)ERKEN TERHİS OLAN KOMANDOLARIN SEVİNÇ ÇIĞLIĞI

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki General Orhan Akınalp Kışlası'ndan, yeni askerlik sistemi sayesinde erken terhis olan çok sayıda genç, Gelibolu feribotu ile ana karaya ulaştı. Feribot kapağını indirdiği anda, gençler, aynı anda sevinç çığlığı atıp koşarak ana karaya ayak bastı. Gençlerin sevincini anlatan bu anlar, bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Gökçeada General Orhan Akınalp Kışlası'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran çok sayıda asker, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken terhis sevinci yaşadı. Ancak gençlerin ailelerine kavuşması için önlerinde bir engel daha vardı. Vatani görevlerini Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'da yaptıkları için ana karaya ulaşmaları hiç de kolay olmadı. Aynı anda terhis olan yüzlerce asker, geçen Çarşamba akşamı Gökçeada'dan hareket eden Gelibolu gemisine bindi. Yaklaşık 1.5 saat süren deniz yolculuğu ardından gemi saat 22.30 sıralarında Kabatepe Limanı'na yanaştı. Ana karaya ayak basmak için sabırsızlanan gençler, feribot kapağını indirdiği anda sevinç çığlıkları atarak hep birlikte koşmaya başladı. Terhis olan askerlerin sayısı çok olduğu için Kabatepe Limanı'nda hazır bekleyen minibüs sürücülerinden Reşat Gülen (30), cep telefonu ile bu anları ölümsüzleştirdi.

İlginç görüntüleri çeken Minibüs sürücüsü Reşat Gülen, "Biz Gökçeada'daki Gestaş gişesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Oradan yolcu sayısı bize bildiriliyor. Biz de ona göre Eceabat ilçesinden Kabatepe Limanı'na araç gönderiyoruz. Dün akşam da bize gemide 400 yolcu var denildi. Bizim Kabatepe Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 9 minibüsü vardı. Takviyeler ile sayıyı 11'e çıkardık. Kabatepe Limanında, Gökçeada'dan gelen feribotu karşıladık. Erken terhis nedeniyle bu kadar çok yolcu vardı. Gemi Kabatepe'ye yanaştığında bir bağırış çağırış oldu. Ben de bu manzarayı kaydettim. Gemi kapağını indirdiğinde bu görüntü ortaya çıktı. Gençler hem erken terhis olmanın sevincini, hem de minibüslerde kendilerine yer bulabilmek için aynı anda koşmaya başlayınca ortaya bu görüntüler çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Reşat Gülen isimli vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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4)FETÖ'NÜN HATAY İMAMI KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hatay imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Kamalak (26), eşi Esra Kamalak (28) ve ağabeyi A.K. (29) Kahramanmaraş'ta yakalandı. Kamalak çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ'nün Hatay imamı olduğu öne sürülen ve Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın Kahramanmaraş'a görüldüğü bilgisine ulaştı. Şüphelinin yerini tespit etmeye çalışan ekipler, Kahramanmaraş 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın eşi Esra Kamalak ile ağabeyi A.K.'nın da Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti. Jandarma, Ali Kamalak'ın eşiyle birlikte Gaffarlı Mahallesi'nde dedesinin bağ evinde, ağabeyi A.K.'nın Çokyaşar Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ali Kamalak'ı, eşi ve ağabeyini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kamalak ile eşi Esra Kamalak tutuklanarak cezaevine konuldu. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Esra Kamalak askerler arasında

Ali Kamalak (Turkuaz tişörtlü) askerler arasında

Karı-Kocanın hastaneye alınması

A.K.'nın hastaneye alınması

Esra Kamalak'ın doktor odasından çıkarılması

Ali Kamalak'ın doktor odasında götürülmesi

Şüphecilerin hastaneden çıkarılması

Jandarma minibüsüne bindirilmesi

Minibüsün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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5)İŞ İNSANI ESAT SİVRİ İÇİN YAŞAMINI ADADIĞI LAODİKYA'DA TÖREN



Denizli'de 89 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için 2001 yılında kazılarının başlamasına öncülük ettiği ve maddi destek sağladığı Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önünden geçirilip, hellalik alınmasının ardından cenaze namazı için Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.

Denizli'de 1972 yılında 100 ortakla kurulan ve iflas eden Basma ve Boya Sanayi Fabrikası'nın (DEBA) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Esat Sivri, dün Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası ambulansla Denizli'ye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. 2 çocuk, 4 torunu olan Sivri için, 2001 yılında kazı çalışmalarına başlanmasına öncülük ettiği Laodikya Antik Kenti'nde bugün tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesinin Antik Kent'e getirildiği cenaze törenine, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdinç Duru, Sivri'nin kızları Berrin Sivri ile Bilgin Başöz ve torunları ile Laodikya Antik Kenti Kazı heyeti katıldı. Sivri'nin cenazesi araçtan indirilerek masanın üzerine konuldu.

'LAODİKYA ÖKSÜZ KALDI'

Antik kentin önünde düzenlenen törende Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri'nin Laodikya Antik Kenti'ne verdiği destekleri anlattı. Prof. Dr. Şimşek, Laodikya'nın Esat Sivri için çok şeyler ifade ettiğini belirterek, "Pamukkale Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümü kurulduktan sonra burada kazı yapılması için önayak oldu. Esat Sivri ve rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu, sabahları erkenden buraya gelirdi. İlk kazının başlatılması için ve ayrıca maddi destekte bulundu. 'Ben Laodikya'nın dilencisiyim' derdi. Denizli'nin önemli iş insanlarından biriydi. Kültür ve sanata önem verirdi. Laodikya'nın ayağa kalkmasında Sivri'in büyük emeği vardı. Kazı ekibi olarak çok üzgünüz. Laodikya öksüz kaldı diyebilirim" dedi.

Cenazeye, ayağının kırık olması nedeniyle tekerlekli sandalyede katılan kızı Berrin Sivri, babasının Denizli sanayisi için önemli bir şahsiyet olduğunu belirtip, "O Laodikya için çok önemli işler yaptı. Buradaki kazının başlaması için büyük girişimleri oldu. İş adamlarından adeta para dilenerek buranın kazılmasını sağladı" dedi. Diğer kızı Bilge Başöz ise, babasının kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Okunan duaların ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, burada helallik alındı. Sivri'nin cenazesi, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.

LAODİKYA ANTİK KENTİ'NİN ANAHTARI VERİLMİŞTİ

İş insanı Esat Sivri, kazı çalışmalarının başlaması için 2001 yılında 'Laodikya bizi çağırıyor' sloganıyla çağrı yapmış, böylelikle kazılara İtalyanlar yerine Pamukkale Üniversitesi'nin dahil olması sağlamış ve kazıların devam edebilmesi için iş insanlarından maddi destek istemişti. Dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu da Sivri'ye destekte bulunmuştu. Laodikya'ya olan katkıları nedeniyle Sivri'ye 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından Antik Kent'in anahtarı verilmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Esat Sivri için bugün öğlende Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Sivri'nin kızları Berrin Sivri, Bilgin Başöz çok sayıda iş insanı, Sivri'nin iflas eden tekstil fabrikrasındaki eski çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Sivri'nin kızları Berrin Sivri ile Bilgin Başöz, diğer yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

'HAKLARINI HELAL ETMEDİLER'

Cenaze namazı öncesinde imam, cemaatten Sivri için helallik istedi. Bu sırada cenaze törenine katılan ve Sivri'nin iflas eden Denizli Basma ve Sanayi Fabrikası'nda (DEBA) çalıştıkları, tazminatlarının ödenmediğini ileri süren bir grup, "Helal etmiyoruz" diye bağırdı. Cemaatteki bazı kişiler, helallik vermeyenlere tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından kılınan namaz sonrasında Sivri'nin üzerine Denizlispor bayrağı serilen tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Sivri'nin cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. İş insanı Sivri'ye hakkını helal etmeyen, iflas eden DEBA'nın eski çalışanlarından bazıları cenaze namazı sonrasında da cami önünde tepkisini sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Sivri Ailesi'nin taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-İmamın Sivri için helallik istemesi

-Sivri'nin iflas eden Denizli Basma ve Sanayi Fabrikası'nda (DEBA) çalıştıkları, tazminatlarının ödenmediğini ileri süren bir grubun, haklarını helal etmemesinden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenaze namazı sonrasında Sivri için haklarını helal etmeyn grubun cami önünde de tepkilerini sürdürmelerinden görüntü

Haber. Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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6)KAPKAÇÇILARI KOVALADI, ÇANTASINI KURTARDI

Antalya'da bir bankta oturan Gülcihan Otuş'un kucağındaki çantası, iki kişi tarafından çalındı. Otuş ile çevredekilerin kovaladığı iki kapkaççı, yakalanacakları korkusuyla içinden bir şey almaya fırsat bulamadıkları çantayı atıp kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Bir restoranda garsonluk yapan ve oturduğu bankta erkek arkadaşının gelmesini bekleyen Gülcihan Otuş'un yanındaki bankta oturan iki kişi, bir anda kadının kucağındaki çantayı kapıp kaçtı. Bir an afallayan Gülcihan Otuş ile çevredekiler, kapkaççıları kovalamaya başladı. Bir süre kovalamayı sürdüren Otuş, ayağı takılınca düştü. Sol ayağı burkulan ve güçlükle ayağa kalkan Gülcan Otuş'a, olay yerine gelen erkek arkadaşı ve vatandaşlar yardım etti.

Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gelen polis, yaptığı araştırmada çantayı 50 metre ilerde bir alana atılmış halde buldu. İki şüphelinin yakalanma korkusu yüzünden çantadan bir şey almadan attıkları ortaya çıktı. Otuş'un bilgisine başvuran polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Halen yaşadığı şokun etkisinde olduğunu anlatan Gülcihan Otuş, "Yanımdaki bankta oturuyorlardı. Hızla kalkıp çantamı alıp kaçmaya başladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Onları kovalarken ayağım takıldı ve düştüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin bilgi almaya çalışması

-Erkek arkadaşının ayağına ilk yardım yapmaya çalışması

-Kapkaça maruz kalan kadının olayını anlatması

-Polislerin olayla mağdur kadının konuşması

-Çalınan çantanın görüntüsü

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kaynak: DHA