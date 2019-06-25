DHA YURT BÜLTENİ - 13

Madra Dağı'nda orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Havran ilçesi Akçapınar mevkiinde çam ormanlarının bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına Balıkesir Oran Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bir helikopter ile 5 arazöz ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 13 işçi katılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgede kuvvetli esen poyraz, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), -

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Cezaevi aracı kaza yaptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tutukluları taşıyan cezaevi nakil aracı midibüs, refüje çıktı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrası tutuklular, çağrılan başka bir araçla adliyeye götürüldü.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Pınarkent Mahallesi girişinde meydana geldi. Tutukluları mahkeme için adliyeye götüren M.E., yönetimindeki 06 AN 5036 plakalı cezaevi aracının kontrolünü yitirdi. Refüje çıkarak durabilen midibüste, ölen ve yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri, araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine çağrılan başka bir cezaevi aracı, tutukluları jandarma eskortu eşliğinde adliyeye götürdü. Araç ise kaza yerinden çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaza yapan araçtan detaylar

Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kötü koku gelen evinin kapısının kırılmaması için itfaiyecilere yalvardı

Konya'da bir daireden kötü kokuların geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, içeri girdiklerinde eve böcek ilacının bırakıldığını tespit etti. Suriyeli ailenin kiracı olduğu evin sahibi Ali Saçıkara, itfaiye kapıyı açmaya çalıştığı sırada, "Kapımı kırmayın abi. Kurban olurum kapımı kırmayın. Dışardan gireriz. Kapıyı kırarsanız bana zarar " dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ali Saçıkara, yaklaşık bir yıl önce evini Suriyeli bir aileye kiraya verdi. Apartmanda oturan diğer daire sakinleri içeriden 3-4 gündür kötü kokular geldiğini ve evde oturanlara ulaşamadıklarını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, daireden gaz kokusuna benzer bir kokunun geldiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada ev sahibi Saçıkara daireye geldi. İtfaiyenin kapıya zarar vermesini istemeyen Saçıkara, "Kapımı kırmayın abi. Kurban olurum kapımı kırmayın. Dışardan gireriz. Kapıyı kırarsanız bana zarar "dedi. Saçıkara, polisin içeride birisi olabilir demesi üzerine ise, "İçeride ya bir şey yoksa. İçerde kimse yok ki" demesi ise dikkat çekti. Sorumluluğu da kabul etmediğini belirten Saçıkara, kendi evine giderek anahtarları getirdi. Ali Saçıkara'nın getirdiği anahtarlarla da kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapı açılarak içeri girildi. İçerde kimsenin olmadığı görülürken, dairede kalan ailenin eve böcek ilacı bıraktığı tespit edildi.

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İtfaiye ve polisin binaya girişi

Ali Saçıkara'nın konuşması

İtfaiyenin kapıyı açmaya çalışması

Daire sakinlerinden detaylar

Ali Saçıkara'nın kapıyı açmaya çalışması

Çilingirin kapıyı açması

Evin içerisine girilmesi

Haber-kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 yabancı uyruklu gözaltında

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda; Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirecekleri saptanan şüphelilerin yer aldığı otomobil, kentte giriş yapmadan önce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 6 paket halinde 34,13 gram metafetamin maddesi, 6 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Irak uyruklu K.D.K., S.S.A.A.R., A.Z.A.A. ve Suriye uyruklu A.J. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Emniyetten ve Narkotik'den detay

Adliyeden detay

(SURE: 52 SN) (BOYUT: 98 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu'da polisin düzenlediği operasyonda, 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonunda, 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Yapılan çalışmalar kapsamında; kiraladıkları otomobile çalındı süsü vererek seri numarasını değiştirmek yoluyla başkasını sattığı tespit edilen çetenin, 17 üyesinin de eşgal ve kimlik bilgileri belirlendi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, şüpheliler O.K, H.K, V.D, Ö.E.B, A.K, M.T, E.Y, F.E, A.B, A.B, İ.A, M.Y, A.F, V.A, E.Ç, F.D. ve V.G., 'oto hırsızlığı', 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahtecilik', 'suç eşyasının satın alınması', 'güveni kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda, 4 kamyon ve otomobilin change yapıldığını belirleyen ekipler, aynı soruşturma kapsamında 16 hacizli ve yakalamalı aracı da yakalayark yediemin otoparkına teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin emniyete getirilişi

Emniyetten detaylar

Adliyeden detaylar

(SURE: 02.20 DK) (BOYUT: 262 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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İzmir'de hava sıcaklıkları artıyor

İzmir'de yüzünü göstermeye başlayan kavurucu sıcaklar nedeniyle hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları sığınacakları serin ve gölge yerler aradı. Meteorolojinin yaptığı uyarılara göre yarın hava sıcaklığı 38 dereceye kadar ulaşacak.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece artarken, İzmir'de de yüksek sıcaklık değerleri kendini göstermeye başladı. Özellikle öğle saatlerinde 37 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nemle birlikte daha fazla hissedildi. Her zaman insan yoğunluğuyla dikkat çeken Konak Meydanı en sakin günlerinden birini yaşadı. Zorunlu olarak dışarda olması gerekenler ile seyyar satıcılar, güneşten şemsiye ile korundu. Çocukların, tehlikeli olmasına rağman serinlemek için girdiği süs havuzları, güvercinlerin de akınına uğradı. Ağaç gölgeleri de biraz serinlemek isteyenler ile sokak hayvanlarının meskeni oldu.

Almanya'dan tatil için 1 haftalığına İzmir'e gelen Yasin Çamlık ve İpek Çamlık çifti, hava sıcaklıklarının bu kadar yüksek olmasına şaşırdıklarını belirterek, "İzmir'de hava gerçekten çok sıcak. Biz Almanya'da en fazla 25 derece hava sıcaklığına alışmışız. Bugün dışarı çıkarken cildimize krem sürmek zorunda kaldık" dedi. Kemalpaşa'da yaşayan Ahmet Müjde de ziyaret için geldiği İzmir'de ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti. Müjde, "Kemalpaşa da sıcak. Yaylalarda serinlik var ama merkezde 35 dereceyi buluyor sıcaklık. Bu sıcak havada yürümektense ağaç altında oturmayı istedim" diye konuştu.

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre ise yarın (çarşamba) İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselecek. Perşembe 38, cuma günü ise 37 derece olacak hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren birkaç derece daha azalması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Konak Meydanı'ndan görüntü,

-Gölgede yatan köpeklerden görüntü,

-Su içen güvercinlerden görüntü,

-Süs havuzundaki çocuklardan görüntü,

-Vatandaşlarla röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi

Kahramanmaraş'ta, Esra Köker (28) ile hayatını birleştiren futbol hakemi Adem Şahan (32), düğünde iyi oynamadığı için arkadaşı Ömer Lütfi Güldoğan'dan kırmızı kart gördü.

Kahramanmaraş B Klasman Yardımcı Hakemi Adem Şahan, dün akşam düzenlenen düğün töreninde hayatını Esra Köker ile birleştirdi. Yakınlarının ve arkadaşlarının katıldığı düğünde hakem arkadaşı Ömer Lütfi Güldoğan, hakem Adem Şahan'a kırmızı kart gösterdi. Sahalarda futbolculara gösterdiği kırmızı katı kendi düğününde eşinin yanında gören Şahan şoke oldu. Arkadaşları, düğünde iyi oynamadığı için Şahan'a kırmızı kart gösterdiklerini söyledi. Adem Şahan ise "Hakemler iyi oynamaz, iyi yönetir" diye cevap verdi.

UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK

Eşiyle birlikte düğün öncesi dış fotoğraf çekimini 12 Şubat Stadyumu'nda yapan Adem Şahan ise kırmızı kartı görünce çok şaşırdığını söyledi. Sahalarda futbolculara gösterdiği kırmızı kartın bir gün kendisine gösterileceğini hiç beklemediğini belirten Şahan, "Sahada göstermiş olduğumuz kırmızı kartı düğünümde görmem gerçekten beni çok şaşırttı. Böyle bir şey beklemiyordum. 14 yıldır hakemlik yapıyorum ve ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bu kırmızı kart, bizim için unutulmaz bir anı olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER DHA SPOR'DAN GEÇİLDİ

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

Kaynak: DHA