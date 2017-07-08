Dha Yurt Bülteni - 12

Bakan Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu nikah şahitliği yaptı



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu Bursa'da yerel gazetede köşe yazan Ahmet Emin Yılmaz'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptılar.



Bursa'da Olay Gazetesi Köşe yazarı Ahmet Emin Yılmaz ile Nimet Yılmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz, Melis Kuzencik ile Reşat Oyal Kültürpark Medya Restoran'da bugün yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim BakanıTurhan Tayan siyasi partilerin milletvekilleri ile STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nın kıydığı nikah töreninde



Buğra Yılmaz'ın şahitliğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğl u, Melis Kuzencik'in şahitliğini ise eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ile Prof.Dr. Melih Sezgin yaptı. İmzaların atılmasından sonra Bakan Çelik evlilik cüzdanını çifte teslim edip ömür boyu mutluluklar diledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Faruk Çelik'in selamlaşması



-Nikahın kıyılması



-İmzaların atılması



-Evlilik cüzdanını teslim edilmesi



Haber Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-



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Otomobil şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 18 yaşındaki Barış Kütük yaşamını yitirirken, babası ise yaralandı.



Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kütük idaresindeki 34 ZK 6873 plakalı otomobil kaldırıma çıktıktan sonra şarampole yuvarlandı. Barış Kütük takla atan otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekibi başını taşa çarpması sonucu ağır yaralanan Barış Kütük ile hafif yaralanan babası Ali Kütük'e ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Kütük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kütük ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



HABER-KAMERA: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli), -



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El frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında öldü



DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, kuyuya yerleştirdiği su pompasını çalıştırırken el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün kuyunun içine düşmesiyle altında kalan çiftçi 32 yaşındaki Ferhat Atilla, öldü.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşandı. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlası sulamaya giden çiftçi Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi. Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, geri gelerek kuyunun içine düştü. Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörün geri gelişi sırasında araçtan düşen Atilla'nın eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Tarladan genel detay



Olay yerinden detay



Traktörden, kuyudan detay



Ferhat Atilla'nın opak resmi



Haber- Kamera: Tünay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli),



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Sahte kimliklerle yakalanan yolcu minibüsü şoför gözaltında



ADIYAMAN'da, sahte kimlik ve sürücü belgesiyle şehir içerisinde yolcu taşımacılığı minibüsün şoförü İbrahim Ateş gözaltına alındı.



Hocaömer Mahallesi'nde Esentepe Kooperatifi'ne bağlı 02 M 0091 plakalı yolcu minibüsünü durduran polis, sürücü İbrahim Ateş'in ehliyet ve ruhsatını kontrol etti. Yapılan incelemede Ateş'in sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. 'İbrahim Erman Kaan' ismiyle sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet kullandığı tespit edilen Ateş gözaltına alındı. Yolcuları indirilen minibüs ise emniyet otoparkına çekildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Polis minibüsü durdurması



Sürücünün kimlik ve ehliyet sorgulaması



Yolcuların minibüsten indirilmesi



Sürücünün gözaltına alınması



Minibüsün emniyete götürülmesi



Toplanan vatandaşlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Dere kıyısında mahsur kalan yaralı kurtarıldı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 5 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaralanan 52 yaşındaki Atilla Kavaklı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Yeşil Vadi'de meydana geldi. Vadiden akan derenin kıyısında yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Sol kol ve sırtında ezilme meydana gelen Kavaklı, derenin karşı kayısındaki yola ulaşamayacağını anlayınca cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, derenin üzerine iple geçiş istasyonu kurdu. Kavaklı, oturduğu sedye ipe bağlanarak 8 metre genişliğindeki derenin karşı yakasına taşındı. 30 dakika süren çalışma sonunda derenin karşısındaki ambulansa ulaştırılan Kavaklı Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kavaklı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kavaklı'nın dereden geçirilmesinden görüntü



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),