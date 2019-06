DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28), Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde yaşayan Şefika-Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi dün askeri uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Şehit Tunç için bugün Tutak 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Vali Vekili Hidayet Sarı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazında sonrasında helallik istendi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Namaz sonrası omuzlara alınan şehit Tunç'un naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşıdı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak'a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde mezarı başında anıldı

Bodrum'da 12 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesinde mezarı başında anıldı.

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Kültür parkta bulunan Barış Akarsu heykeline siyah kurdela bağlandı. Annesi Hatice Akarsu ve yaklaşık 30 kişi, Barış Akarsu'nun fotoğraflarını taşıyıp şarkılarını söyleyerek Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Barış Akarsu'nun yakınları ve hayranları şarkıcının mezarı başına çiçekler bırakarak dua etti.

Oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşı döken Hatice Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 12 yıl geçti ve bugün 40'ıncı yaş günümüz, çok acı bir durum. Ne diyebilirim ki zaten sözün bittiği yerdeyiz. Yüreğim yanıyor, ama bir taraftan da mutlulum, çünkü benim oğlum dünyanın yüreğini kazanmış. Dünya'nın ve Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler ve sevenleri var. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Ben ona olan sevgiyle büyüyorum. Bütün yüreklere giren yavruma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizleri Barış'ın hayranları ayakta tutuyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(ÖZEL)- Önce ameliyatla sonra kan vererek hastasının hayatını kurtardı

Kahramanmaraş'ta fenalaşıp hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Sultan Sert'in kalp damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı. Ameliyattan sonra oluşan kanama nedeniyle kan transferi yapılması gereken Sert'e aranan kan bulunamayınca bu kez ameliyatını yapan doktoru Mehmet Kirişçi devreye girdi. Kirişçi hastasına kan vererek ikinci kez hayatını kurtardı. 5 çocuk, 9 torunu olan Sultan Sert, "Böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsunö dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ve kalp hastası olan Sultan Sert'e daha önce stent takıldı. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Sert, yakınları tarafından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastayı muayene eden Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci, kalp damarının tıkalı olduğunu ve acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Sert'in yakınları ameliyatı kabul etti ve başarılı geçen operasyonun ardından, yoğun bakım servisine alındı.

DOKTOR KAN BANKASINA İNEREK KAN VERDİ

Sık sık kontrol ettiği hastasında kanama olduğunu fark eden Dr. Mehmet Kirişci, yakınlarından acil taze kan bulmalarını istedi ancak tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Bu sırada Kirişçi, hasta Sultan Sert ile kan gruplarının aynı olduğunu fark etti. Kan bankasına inen Kirişçi'nin verdiği kan daha sonra hastaya nakledildi. Kan verilmesiyle birlikte Sultan Sert'in kanaması durdu ve kısa süre sonra da yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

5 çocuk, 9 torun sahibi Sultan Sert, ameliyat ve kan takviyesi sırasında baygın olduğunu, yaşananları uyandığı zaman oğlu ve hemşirelerden duyduğunu söyledi. Kirişci'ye teşekkür eden Sert, "Mehmet Bey beni ameliyat etti. Gece kanama olmuş, Mehmet Bey kanını vermiş bana. Çok teşekkür ederim Mehmet Kirişci'ye, böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsun" dedi.

Mehmet Sert ise ameliyattan sonra kanama olunca kendisinden acil taze kan istendiğini ancak bulamadığını belirterek, "Annem ameliyata girdikten sonra acil kan lazım oldu. Sağolsun Mehmet Bey hiç tereddüt etmeden kendisi kan verdi. Annemin sağlığına kavuşmasında Mehmet Bey ve diğer hastane personellerinin çok büyük emekleri var. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"VİCDANİ OLARAK OLAYI BİR AN ÖNCE ÇÖZMEMİZ GEREKİYORDU"

Ameliyat yapıp kan vererek hastasının hayatını iki kere kurtaran Dr. Mehmet Kirişci, Sultan Sert'in kalp damarının tıkalı olması nedeniyle yaptıkları by-pass ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Yoğun bakım servisine alınan hastada kanama başladığını fark ettiklerini belirten Kirişci, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Kanamasının, yaptığımız tetkikler sonucunda bazı kan değerlerinin düşmesine bağlı olduğunu fark ettik. Bu, acil taze kana ihtiyacı olan bir durumdu. Normal şartlarda hastanemizde kan var ama taze kan, hızlıca verilip hastaya bunun tekrardan verilmesi gereken bir durum. Taze kan ihtiyacı olduğunu hastamız yakınlarına ifade ettik. Hastamızın şehir merkezinden olmadığını, ilçeden geldiğini, dolayısıyla yakınlarının burada olmadığını ve aramalarının sonucunda hastanede taze kan verecek kimsenin olmadığını ve bulamadıklarını söylediler. Biz de hastanemiz de araştırdığımız taze kan verecek kimsenin olmadığını ve hastamızın da bu süreç içerisinde kanamasının devam ettiğini gördük. Acil kan vermemiz gerekiyordu. Hastamız ile kendi kan grubumun aynı olduğunu gördüm. Hızlıca kan bankasına gidip taze kan verdim. O kanı hastamıza verdikten sonra kanaması durdu ve hastamızın vital bulguları dediğimiz tansiyonu ve ritminin düzeldiğini gördük. Kanaması durunca da hastamızı uyandırdık. Vicdani olarak bir an önce olayı çözmemiz gerekiyordu hem hekim olarak hem vicdani olarak. Netice olarak bu durumda hastamızın sağlığına kavuşmuş olması hem yaptığımız ameliyat açısından hem de kan vererek sağlatmış olmak şahsen beni mutlu etti."

"HASTAMIZ DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ"

Hastanedeki kan bankasında kan olduğunu ancak kanamanın durdurulması için taze kanın gerektiğini ifade eden Kirişci, "Taze kan içerisinde çok fazla hücreler var. Kanamayı durdurucu, taze pıhtılaştırmayı sağlatıcı hücreler var. Bu kanı her zaman vermiyoruz, normal şartlarda ihtiyacımız olan bir durum değil. Ama bu hastamızda o değerlerde düşme olduğu için taze kana ve beyaz kana ihtiyacımız vardı. Bu hastamıza hem taze kan verdik hem de beyaz kan verdik bununla birlikte gayet netice iyi oldu. Hastamız da mutlu, biz de mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

==================

İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü Ahmet Hakkı S. hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, öğlen saatlerinde Üzülmez Mahallesi'ndeki inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre inşaat sahasına hafriyat dökümü yapan Ahmet Hakkı S., (66) idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, damperin yükle birlikte yan yatması sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Ahmet Hakkı S., yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat çalışanları ve 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Ahmet Hakkı S., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde süratli esen Poyraz ve denizde oluşan dalgaya rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç plajda bulunan Akçakoca Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı.

Olay öğleden sonra Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. M.Y isimli genç etrafta ki vatandaşların uyarısına rağmen süratli esen Poyraz ve denizde dalganın olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyarı yapmasına rağmen akıntıya kapılan genç, hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdiler. Azgın dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaranın ardından jetski ile birlikte M.Y denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan M.Y olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde ayin düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan St. Pierre Kilise'sinde düzenlenen ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Tören sonrasın basın mensuplarına konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bayramın dünyaya huzur getirmesini diledi. Hurigil, "Bilindiği gibi her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya Kilisesi'nin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus bayramını idrak etmekteyiz. Bu bayramın başta ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Ayvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıkları lastik botun motoru arızalanınca denizde mahsur kalan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahili açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun motoru arıza yaptı. Botun sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 12'si Kuveyt, 12'si Somali, 2'si Erite ve 1'i Filistin uyruklu 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 10'u çocuk, 11'i kadın ve 6'si erkek olan kaçak göçmenlerin işlemleri Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), -

====================

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak 26 Haziran günü yaptıkları operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü yabancı uyruklu olan şüphelilerden 2'sinin Suriye, 2'sinin Iraklı olduğu belirlenirken, zanlıların Türkiye'ye gelmeden önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından 5 DEAŞ'lı sevk edildikleri Sakarya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)-

Kaynak: DHA