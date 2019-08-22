DHA YURT BÜLTENİ - 11

22.08.2019 13:23

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)

SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ

Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan saldırıda tabancayla vurulan Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenlerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma götürüldüğü öğrenildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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DSP lideri Aksakal: Çok cüzi bir artış ile konuyu kapatacaklar

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir il ve ilçe başkanlarıyla Bornova Öğretmenevi'nde biraraya geldi. Hükümet ile memur sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerine değinen Aksakal, zam oranlarında uzlaşma olmadığı için konunun Hakem Heyeti'ne gittiğini belirterek, "Çok cüzi bir artışla konuyu kapatacaklar" dedi.

DSP lideri Önder Aksakal, İzmir'de partisinin il ve ilçe başkanları ile biraraya geldi. Ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. aksakal, Karabağlar'da 3'üncü günde kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla ilgili şunları söyledi:

"İzmir'de gerçekten acı bir gündemin peşinden, arkadaşlarımızla birlikteyiz. Türkiye ağustos ayında birçok felaketi birarada yaşadı. Talihsiz bir durum. Önceki hafta birkaç deprem hadisesi ile karşılaştık. Ardından orman yangınları meydana geldi. Bu büyük yangında başta İzmir olmak üzere, zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka devlet yaraları saracaktır ancak bu tip olayların önüne geçilebilmesi için devletin daha etkin tedbirleri alma sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Yapılan açıklamaları üzülerek dinledik, üzülerek takip ettik. Türk Hava Kurumu'nun 3 tane uçağının motoru olmadan bekletilmesi ve bir süs eşyası gibi orayı işgal etmesi, traji komik bir manzara. Bu insanlara ayrıca acı veriyor."

Yangının olduğu bölgede yaşamını sürdüren hayvanların olduğunu da anımsatan Aksakal, "O hayvanlar yaşamlarını yitirdiler. Büyük bir afet. 'Bunu yapanlar bulunabilir mi?' derseniz, benim çok fazla umudum yok. Bulunurlarsa Türk Ceza Kanunu'nun(TCK) en ağır cezaları ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'CÜZİ BİR ARTIŞLA KONUYU KAPATACAKLAR'

Hükümet ilesürdürülen toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Aksakal, "Biliyorsunuz kamu işçileri için sözleşme görüşmeleri yapıldı. Türk-İş, hükümetin teklifine karşı eyleme hazırlanırken, hükümet yaptığı teklifi bir puan artırdı ve eskisine nazaran anlamlı hiçbir artış içermeyen bu öneri, ne yazık ki yine Türk-İş Başkanı tarafından kabul edildi" diye konuştu.

Aksakal, "Benzer bir durum kamu çalışanlarına yapılması planlanan zam pazarlıklarında sürüyor. Bu pazarlığın perde arkasındaki görüntü, kamu işçilerindeki gibi sonuçlanacak. Geçmiş yıllarda hep aynı tiyatro oynandı, sadece aktörleri değişti. Şimdi sözleşme Hakem Kurulu'nda. Bu kurul marifeti ile de çok cüzi bir düzeltme sağlanacak. Milyonlarca devlet memuru ve emeklimizi temsil eden sendika yöneticileri, sonucun gerekçesini yasal sürece bağlayarak emekçiler yerine hükümete yaranmayı tercih edecekler. Böylece yaşanan yüksek enflasyonun yükünü, çalışanların ve emeklilerin omuzlarına yükleyecekler" diye konuştu.

DSP olarak tüm çalışanların, emeklerinin karşılığını eksiksiz almasını temenni ettiklerini kaydeden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, şöyle konuştu:

"Üretime dayalı olmayan ekonomik politikaların ve emeğin sömürüsü üzerine kurgulanmış çalışma hayatının kaçınılmaz sonucu olan bu manzaranın, emekçilerin kaderi olarak gösterilmesini şiddetle reddediyoruz. Umarız, hükümet enflasyon oranının neredeyse yarısı kadar bir zam artışı uygun gördüğü çalışanlara, emekçilere karşı elini vicdanına koyarak yeni ve ciddi bir düzeltme yapar. Ancak sözleşme Hakem Heyetine yönlendirildi. Çok cüzi bir artış ile konuyu kapatacaklar."

DSP'liler, İzmir'de yanan ormanlık alanlara fidan dikme kampanyası başlatacaklarını da açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın partililerle bir araya gelmesi

-Toplantı salonundan görüntü

-Önder Aksakal'ın açıklaması

-genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Hayırsever marketin veresiye defterini satın aldı

Antalya'da, hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın aldı. Borcunu ödemeye gelenlerden bazıları büyük sevinç yaşarken, bazıları ise "Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık" dedi.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı. 6 bin 500 TL'lik borcu ödeyen hayırseverin, market sahibinden tek isteği borçların ödendiğine dair markete bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelenlerden bazıları defterinin satın alındığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları da büyük sevinç yaşadı.

DAHA FAZLA BORÇ YAPMADIKLARINA ÜZÜLDÜLER

Market sahibi Osman Cengiz, bir tanıdıklarının aracılığıyla hayırseverin kendilerine ulaştığını söyledi. Bazı kişilerden uzun süreden beri alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren Cengiz, "Defterin fotoğrafını çekip gönderdik. Anında parayı hesabımıza gönderdi. Kim olduğunu bilmiyoruz, sağ olsun. Defteri çizip rafa kaldırdık. Bizden tek isteği marketin camına borcun ödendiğine yönelik afiş oldu. Biz de afişin fotoğrafını aracı aracılığıyla çekip kendisine gönderdik. Borcunu ödemeye gelenler oldu, hem şaşırdılar hem de çok sevindiler. Hatta 'Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık' diyenler oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Afişin görüntüsü

-Marketin dış plan görüntüsü

-Market sahibi ile röp

-Market içinden detay görüntüler

-Veresiye defterinin detay görüntüsü

-Muhabir Aslı duranın Anonsu

302 MB// 2.43 SN ( HD )

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL ANTALYA

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Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu

Düzce'ye başka illerden gelerek dilenen ve el çabukluğu ile tırnakçılık yaptığı öğrenilen bir grup kadın polisi görünce kaçmaya başladı. Polise yakalanan kadınlardan birisi ise beraberinde ki çocuğa vurarak "Sen kaçıyorsun? Karakoldan, hükümetten insan korkar mı'ö dedi.

Düzce'ye çevre illerden gelen, esnaflardan para bozdurmak ve alışveriş yapmak bahanesi ile tırnakçılık ayrıca dilencilik yapan bir grup kadın General Kazım Sokak üzerinde polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark ettiler. Polisleri görünce kaçmaya başlayan kadınlardan birisi sokak ortasında çocuğunu bırakarak kaçmaya devam etti. Polisin kovalamacası sonrası bir otoparka giren kadınlar kaçacak yer kalmayınca durmak zorunda kaldılar. Polise yakalanan kadınlardan birisi yanında ki başka bir çocuğa vurarak "Sen ne kaçıyorsun? Hükümetten, karakoldan insan korka mı'ö diye seslendi. Yakalanan kadınlar daha sonra zabıta ekipleri yardımı ile Düzce dışına götürüldüler.

Görüntü Dökümü

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Kadınlar kaçarken görüntü (Vatandaş kamerası)

Polisin kovalama görüntüsü(Vatandaş kamerası)

Yol ortasında bırakılan çocuğun görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Yakalanan kadının çocuğa vurması ve söylenmesi detaylar (Vatandaş kamerası)

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Tekirdağ'da polisin 8 kaçak göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç. çıktı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Yunanistan'a yasadışı yollardan gitmek isteyen kaçak göçmenlerin Yunanistan sınırına götürüleceği bilgisini aldı. Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında önlem alan polis, kaçak göçmenleri taşıdığını belirlenen 34 BL 4792 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Pakistan ve Bangladeş uyruklu 8 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şişme bot ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü C.Ç.'nin İstanbul'da SGK'da hizmetli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, C.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçak göçmenler

-Göçmenlerden detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı

Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor.

Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu.

Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR,-

Kaynak: DHA