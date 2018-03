Dha Yurt Bülteni-11

Hekimler kapıyı açtırıp üye olmak için başvurdular

TÜRK Tabipler Birliği'ne bağlı Samsun Tabip Odası, Nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi üye kaydına gelen hekimler odanın 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine odaya gelen hekimler, mevcut başkanla telefonla görüşerek kapıyı açtırıp, üye kayıt formunu doldurdu.

Samsun Tabipler Odası, 22 Nisan tarihinde yapacakları Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi üye olmaya gelen hekimler odanın son 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia ederek, odaya gittiler. Mevcut Başkan Dr. Murat Erkan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından odayı açtıran hekimler üye kayıtlarını yaptırdı. Mevcut yönetimde olan bazı yönetim kurulu üyeleri de üye seçmenlerinin YSK'ya verildiğini fakat kendilerinin bile listeyi göremediğini iddia etti.

Samsun Tabip Odası'nın gerçek sahibinin hekimler olduğunu ifade eden eski oda başkanı Doç.Dr. Fatih Özkan, "Odada bir takım üyelikle ilgili sıkıntı yaşandığı haberi gelmişti. Kapıların açılamadığı, kayıtların yaptırılamadığı noktasında. Bugün geldik, burası bizim malımız. Burası hekimlerin odası. Şuanda kapılar açıldı. Kapalı olmasını da şansızlığa bağlıyorum" dedi.

Odanın kapalı olmasına tepki gösteren Prof.Dr. Tevfik Sünter, "Önümüzde tabip odası seçimleri var. Odamıza üye olmaya gelen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda odanın kapalı olduğu ve kayıt yapma şanslarının olmadığını öğrendik. Bu çerçevede tabip odamızı ziyarete geldik. Başkanımız ile görüştük ve şuanda tabip odamız açılmış ve kayıtlar yapılmaktadır. Burada tabip odamızın her zaman açık olması gerekmektedir. Çünkü hekimlerimizin yoğun çalışma ortamında her an ya da sık sık tabip odasına gelme şansları söz konusu değil. Bu anlamda biraz daha titizlik gösterilmesi gerekiyor. Şimdilik kayıtlar devam ediyor" diye konuştu.

4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan, Kokan ve Darkir köylerini de teröristlerden temizledi. Bu köylerle birlikte gün içerisinde ele geçirilen köy sayısı 9, tepe sayısı ise 3 oldu.

Haber: Mücahit YOLCU/ KİLİS

======================================

Davutoğlu: Van, komşu ülkelerin gözbebeği haline geldi

AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin ve güvenlik güçlerinin 2015'ten bu yana yürüttüğü terörle mücadele sayesinde Van'ın komşu ülkelerin gözbebeği haline geldiğini söyledi. Davutoğlu, "Van'ın, bölgenin ve ülkenin huzur iklimine kavuşması, şehitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleleri'ne borçluyuz" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın Düşünce ve Medya Topluluğu'nun davetlisi olarak Van'a geldi. İlk olarak Van Valiliği'ni ziyaret eden Davutoğlu'nu, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve ilçe kaymakamları karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Davutoğlu, daha sonra Vali Zorluoğlu'nun makamına geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Van'ın köklü medeniyetlerin merkezi olduğunu belirterek, "Van'ı anlamadan Anadoolu'yu ve buradaki medeniyetleri anlamak mümkün değil. Çünkü, Van giriş kapımızdır. Van, köklü medeniyetlerin merkezi olmuş çok büyük bir şehrimizdir. Ben bir devlet adamı olarak Van'ı gönlümde her zaman ayrı bir konumda tuttum. Van'ı tanıdıkça kendimi her zaman bir Vanlı gibi hissettim"dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEYLE VAN HUZURA KAVUŞTU'

Davutoğlu, 23 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan terörle mücadele ile birlikte hem Van'ın hem bölgenin ve hem de ülkenin kaderinin büyük ölçüde değiştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Teröre karşı başarılı bir mücadele yürütülüyor. Hükümetimizin, güvenlik birimlerimizin omuz omuza verdikleri başarılı mücadeyle bugün Van, tekrar o şenlikli konumunu kazanmış. Valimizden aldığımız bilgiye göre geçen yıl sadece 500 bin İranlı turist Van'ı ziyaret etmiş. Bu da Van'ın etkisinin, güzelliğinin sınırlarımızın ötesinde de değer bulduğunu göstergesidir. Bugün Van'ın her bir ilçesinde, her bir santimetrekaresinde güven ve huzur ortamı var. Bunları en çok da şehitlerimize borçluyuz. Bu mücadelede Van'a ve ülkemize huzur getirilmesi noktasında toprağa verdiğimiz bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başbakanlığım döneminde Van en çok ziyaret ettiğim şehirlerin başından gelir. Hiç unutamadığım ziyaretlerimden birisi de şehitlerimizi uğurladığımız ziyaretti. Bugün verilen mücadeleyle şehit düşen, toprağa düşen kardeşlerimizin fedakarlıkları sayesinde, bugün bölgemizde ve ülkemizde huzur var. Bu ülkenin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda 80 milyon omuz omuza verecektir. Çevre ülkelerde yaşanan huzursuzluklar, ülkemize hiçbir şekilde bulaşamayacaktır."

Van'ın depremle birlikte büyük bir yıkım gördüğünü de belirten Davutoğlu, "Van yeniden inşa edildi. Güvenlik sorunu nedeniyle ekonomide bir daralma yaşandı ama bugün bu daralma aşılıyor ve Van'ın imkanları her zamanınkinden inşallah daha gelişmiş olacak. Ben Sayın Valimize ve aynı zamanda belediye başkanlığı görevi nedeniyle halkla gördüğü o takdir nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Sayın Valimizin şahsında bütün kaymakam ve belediye başkanlarımıza, vali yardımcılarımıza ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasını ziyaretinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andinç Konferans Salonu'nda 'Bilinç, Bilgi ve Ahlak' konulu bir konuşma yapacak.

Samsun'da taş ocağında göçük: 1 ölü

SAMSUN'da taş ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait taş ocağında iddiaya göre iş makinelerinin kamyona hafriyat yüklediği sırada göçük meydana geldi. Taş yığınları, iş makinesini ve kamyonu önüne katarak sürükledi. Olayda, iş makinesi operatörü yara almazken, kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu hayatını kaybetti.

Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. AFAD ekipleri göçük altında kalan kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KAMYON ŞÖFÖRÜ PANİK YAPTI VE ATLADI'

Samsun'da taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cesedi ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Göçükte son anda kurtulan iş makinesi operatörü Oğuzhan Şahin, "Arkadaşla konuşuyordum. O ara döndüm bir baktım taş yığınları üstümüze doğru geliyor. Bağırdım, kamyon şoförünü görmedim. Toprak kaydı ve üstümüze doğru dalga şeklinde geldi. Kamyon şoförü panik yaptı ve aşağı atladı. Ben makinede bekledim" dedi.

Hüseyin Zoroğlu'nun cesedi, 4 saatlik çalışmayla toprağın altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erdoğan: Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok afrin'de yola devam (2)

"İNŞALLAH MÜNBİÇ'TEKİ KARDEŞLERİMİZİ DAHA FAZLA BEKLETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yönetimde sürekli değişiklik olduğu için yeni kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Amerika, terör örgütü mensupları ile birlikte Münbiç bölgesini tamamen boşaltırsa bu işi çok daha kolay, hızlı bir şekilde gerçekleştiririz. İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Oradaki teröristleri çıkartacağız bu konuda her türlü işbirliği teklifine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yönetimde sürekli değişiklik olduğu için yeni kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Amerika neden Münbiç'te vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda orada DEAŞ yok. YPG çıktı mı '3 ayda çıkarırız' dediler. Çıkmadılar. Bunları Fırat'ın doğusuna sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Oranın sahibi Araplar. Bırakalım onlar gelsin, girsin. Bunu söyledik. Biz oralara işgal için değil Suriyeli kardeşlerimizin kendilerine güvenli bir gelecek kurmalarına yardım için gittik. Amerika, terör örgütü mensupları ile birlikte Münbiç bölgesini tamamen boşaltırsa bu işi çok daha kolay, hızlı bir şekilde gerçekleştiririz. Yükümüzü paylaşmayacaklar. Gölge etmesinler yeter. Oradaki teröristleri çıkartacağız bu konuda her türlü işbirliği teklifine hazırız. İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530'a ulaştı. Kontrolümüze geçen net alan; bin 320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor" diye konuştu.

Almanya'da cenazeleri karışan ve Amasya'ya götürülen yaşlı adamın cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

ALMANYA'nın Berlin kentinde vefat eden ve Halis Cesur'un yakınları tarafından yanlışlıkla Amasya'ya götürülen Raif Yüksel (83), Eskişehir'in Çiftler ilçesinde toprağa verildi.

Alınan bilgilere göre geçen 10 Mart'ta Almanya'da hayatını kaybeden Raif Yüksel'in cenazesi yanlışlıkla, Halis Cesur'un yakınları tarafından alınarak uçakla Samsun'a, oradan da Amasya'ya götürüldü. Yüksel toprağa verildikten sonra cenazenin Halis Cesur değil, Eskişehirli olan Raif Yüksel olduğu anlaşıldı. Halis Cesur'un Almanya'da kalan cenazesi Amasya'ya gönderilirken, Raif Yüksel'in cenazesi de mezardan çıkartılarak önce Samsun'dan, uçakla İstanbul'a oradan da karayoluyla Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi.

5 çocuk babası Raif Yüksel için bugün öğlen Abbas Halim Paşa Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Abbas Halim Paşa Camii'ndeki cenaze törenine ölen Raif Yüksel'in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

OĞLU: KARIŞIKLIK OLMUŞ

Almanya'da yaşayan Nuri Yüksel, basının yanlışlıkla Amasya'ya götürüldüğünü söyledi. Yüksel olayı şöyle anlattı:

"47 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşamaktayız. Babamız 10 Mart'ta vefat etti. Oradaki Şehitlik Camii'nde bir karışıklık oldu. Karışıklıkların olma nedeni şundan kaynaklandı. Salı günü biz cenazemizi yıkamak için gitmiştik. Orada görevli olan kişiler ile beraber cenazelere baktığımızda babamızı göremedik. Görevliler bir telaş içine girdi. Araştırmaya başladılar. Araştırdıktan sonra babamızın cenazesinin pazartesi günü uçakla Samsun'a oradan da Amasya'ya gönderildiği tespit edildi. Biz o gün gıyabi cenaze namazı kıldık. Babamın cenazesi Amasya'dan Eskişehir'e gönderildi. Amasya'da babamın cenazesi defnedildikten 2 saat sonra yanlışlık ortaya çıkıyor."

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Raif Yüksel, Abbas Halim Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

