Dha İstanbul Bülteni - 5
1- USTA OYUNCU HAKAN BALAMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAKOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Hakan Balamir için Ataşehir Mimar Sinan...
1- USTA OYUNCU HAKAN BALAMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Hakan Balamir için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Balamir'in oğlu Tufan Balamir cami bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Hakan Balamir burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Camiden detay
-Tufan Balamir'in taziyeleri kabulü
-Hakan Balamir'in sanatçı dostları
-Röpler
-Genel ve detaylar
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2- (ek görüntü ile geniş haber)- KARİKATÜRİST GALİP TEKİN ARNAVUTKÖY'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Haber-Kamera : Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL DHA
Ünlü karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan ilk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Sağlık ekipleri, Tekin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'de yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu. Öğle saatlerinde Tekin'in dairesinden gürültülerin gelmesi üzerine komşular durumu abla Nedret Tekin'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen abla, anahtarı ile kapıyı açınca yerde Galip Tekin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı. Ağır şeker hastası olan Galip Tekin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Galip Tekin'in cansız bedeni İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin daireye girmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Abla Nedret Tekin'in görüntüsü
-Tekin'in arkadaşlarının gelmesi
-Olay yerindeki Cumhuriyet Savcısı
-Cesedin cenaze aracına taşınması
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar
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3- İSTANBUL POLİSİNDEN HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONLAR
Çağatay KENARLI, İstanbulDHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler helikopter desteğinin de alındığı operasyonlarda bazı şüphelileri gözaltına aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin sol bir terör örgütüne yönelik operasyonlarının geceyarısı başladığı bildirildi. Polis kamerasının görüntü kaydettiği operasyonla ilgili olarak yapılan açıklamada
"İlimiz ve ülkemiz genelinde yetkili mercilerce yasaklanan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldıkları ve bahsekonu yürüyüşlerde halkı provoke edip infial ve kaos ortamı oluşturmaya çalışan sol bir terör örgütü mensuplarına karşı Maltepe Gülsuyu başta olmaz üzere 13 adrese 01.00 sıralarında helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir."denildi.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis helikopterinin görüntüsü
-Adreslere giren ekipler
-Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması
-Ekiplerin kütüphanede ve güvercin kümesinde arama yapması
-TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
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4- POLİS BOŞ ARAZİLERDE UYUŞTURUCU ARADI
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA
Bahçelievler'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede boş arazilerde, boş alanlarda uyuşturucu madde aradı. Ekipler, aynı zamanda şüpheli görülen kişileri durdurarak GBT(Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Arama çalışmalarında narkotik köpek de kullanıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin boş arazide uyuşturucu aramasından görüntü
-Şüpheli bir kişinin durdurulması
-Şüphelinin aranmasından detaylar
-Polis köpeğinin uyuşturucu madde aramasından görüntü
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5- AZİZ YILDIRIM'A RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA HAKARETTEN İDDİANAME DÜZENLENDİ
Yüksel KOÇ / İSTANBUL,
YAPTIĞI basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasında müvekkiline hakaret ettiğini öne sürmüştü. Bu şikayet üzerine Aziz Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda Aziz Yıldırım hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Yıldırım'ın, 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasında şikayetçi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözlerinin hakaret içerikli olduğu belirtildi.
UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER
Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığını söylediği belirtilen iddianamede, suçun uzlaşma kapsamında kalması nedeni ile dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, tarafların uzlaşmaya yanaşmadığı belirtildi. İddianamede, Yıldırım'ın "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
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6- TÜRKİYE'NİN İLK 'DİKEY ORMAN' PROJESİNDE İLK AĞAÇ DİKİLDİ
Türkiye'nin ilk 'Dikey Orman' projesinde, boyu 4 metreyi bulan 330 kilogram ağırlığındaki servi ağacı, 17 katlı binanın 12. katının dış cephesinde yer alan saksıya dikildi.
Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA
Kağıthane'de yükselmeye başlayan, Greenox adlı Türkiye'nin ilk 'dikey orman' mimarisine sahip konut projesinde, 17 katlı binanın dış cephesinde yer alacak 900 ağaçtan ilki düzenlenen törenle 40 metre yükseklikte saksıya dikildi.
Şehirleşmede sürdürülebilir bir çevre ve yeşil dönüşüm için dünyada ilk kez Milano'da yapılan ve 'Dikey Orman' olarak adlandırılan konut sektöründeki yeni mimari konseptin Türkiye'deki ilk örneği Kağıthane'deki 'Greenox' adlı proje oldu.
Aycan-Feres İş Ortaklığı tarafından hayata geçirilen Greenox adlı yeşil bina projesinde 17 katlı binaya ilk ağaç bugün düzenlenen törenle dikildi. Törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Aycan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı, Feres Gayrimenkul Eşbaşkanı Murat Yağan ile Greenox'un mimarı ve Feres'in ortağı Salih Çıkman katıldı.
"ENERJİ VE SU TASARRUFLU SİSTEMLERLE DONATILACAK"
Törende konuşan projenin mimarı Salih Çıkman, Greenox'un şu anda dünyanın ikinci Türkiye'de ise ilk dikey orman projesi olduğunu söyledi. Çıkman, "Yeşil bir bina yaratmak üzere Greenox'un dış cephesine yerleştirilecek ağaç ve bitkiler, şehrin nefes almasına yardımcı olacak. Oksijen üretecek bitki örtüsü, karbondioksit ve toz partiküllerini emecek. Isı ve nem yalıtımı sağlayarak, daha az enerjiyle, binanın yazın daha serin ve kışın daha sıcak olmasını sağlayacak. Dış cephede oluşturulacak zengin bitki örtüsü, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken, kanatlı canlılar için de yaşam alanı oluşturacak. Greenox'un yalnız dış cephesi "yeşil" olmayacak, kendi kendine yeten, enerji ve su tasarruflu sistemlerle donatılacak" dedi.
KILIÇ: ÇELİKTEPE MAHALLESİ'NDEKİ BİNALARIN TAMAMINI ORTADAN KALDIRSAK BU KADAR AĞAÇ VE BİTKİ DİKEBİLİRDİK
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise 'dikey orman' adı verilen konseptin, yeşilini kaybeden şehirlere çözüm olarak sunulan bir sürdürülebilir mimari örnek olduğunu belirtti. Kılıç, "Dikey Orman projesinde enerji ve su tasarrufları var. 2 bin dönümlük alanan dikilebilecek miktarda yeşil alan üretilmesi yani 25 bin 500 bitki çeşidinin, 900 ağacın ekilmesi aşağı yukarı Çeliktepe Mahallesi'ndeki binalarımızın tamamını ortadan kaldırsak bu kadar ağaç ve bitki dikebilirdik" ifadelerini kullandı.
"GÜNDE 15 METREKÜP OKSİJEN ÜRETECEK"
Konuşmaların ardından 17 katlı binanın dış cephesine dikilecek olan 900 ağaçtan ilki binanın 40 metre yükseklikteki 12. katınının dış cephesinde yer alan saksıya dikildi. Boyu 4 metre olan, 330 kilogram ağırlığındaki servi ağacının dikimi vinç yardımıyla gerçekleşti. Ayrıca, binanın cephesinde yer alacak 900 ağacın yanı sıra 25 bin 500 bitki yer alacak. Dikilse, 2 dönümlük yeşil alana eşdeğer olacak olan projedeki bitkiler, günde yaklaşık 15 metreküp oksijen üretecek. Greenox projesi kasım ayında tamamlanarak, hizmete girecek.
DİKEY ORMAN HAKKINDA
Bina cephesinin ağaç ve bitkilerle kaplandığı 'dikey orman' konsepti, insanoğlunun doğadan aldıklarını doğaya geri vermeyi hedefleyen sürdürülebilir bir mimari örneği. Dünya mimarisindeki en son trendi temsil eden dikey orman projelerinin ilki, 2014 yılında İtalya'nın Milano kentinde inşa edildi. O yıllarda Milano, hava kirliliğinin en yüksek olduğu Avrupa şehirlerinden biriydi. Son dönemde aralarında Çin'in de bulunduğu hava kiriliğinin yüksek oranlarda olduğu bazı ülkelerde dikey orman konseptli projelerin hızla yapımına başlandı.
Görüntü Dökümü
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-Törendeki konuşmalar
-Salih Çıkman'ın açıklamaları
-Başkan Fazlı Kılıç'ın konuşması
-Ağacın vinç ile12. kata çıkarılması
Binadan görüntüler
-Binanın dış cephesinde yer alan saksılık
-Ağacın dikilmesi
-Can suyu verilmesi
-Tamamlandığında ortaya çıkacak olan binanın son halini gösteren fotoğraf
-Genel ve detaylar