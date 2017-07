Dha İstanbul Bülteni - 4

1- ADALET YÜRÜŞÜNDE 23. GÜN TUZLA'DA SONA ERDİ



CHPLİ ÖZEL, İBRAHİM KALIN'I YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününde 19 kilometre yol kat etti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,



"Az önce polis helikopterinin 90 bin kişi olarak söylediği bir karşılama..."



"Ben çağrı yapıyorum sayın Cumhurbaşkanına yarın İbrahim Kalın'ı misafir edebilirim, CHP grup başkanvekili olarak. Herhangi bir Genel Sekreter yardımcısı olur, her hangi bir danışman olur. Gelsin bizimle birlikte yürüsün.



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti.



İstanbul'a girdikten sonra Tuzla Şifa mahallesinde öğle molası veren Kılıçdaroğlu, 3,5 km daha yürüyüp Tuzla Stadyumu'ndaki kamp alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün bugünkü bölümü böylece sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, karavanında dinlenmeye çekildi.



"YARIN İBRAHİM KALIN'I MİSAFİR EDEBİLİRİM"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya yolunda sarf ettiği kamu düzenini bozuyorlar sözüne tepki gösterdi. Özel, Adalet Yürüyüşü'nün bugünkü etabının bitiminde konuştu. Özel,"Ben çağrı yapıyorum sayın Cumhurbaşkanına. Yarın İbrahim Kalın'ı misafir edebilirim, CHP grup başkanvekili olarak. Herhangi bir genel sekreter yardımcısı olur, her hangi bir danışman olur. Gelsin bizimle birlikte yürüsün. ya da anons aracımızla önde yürüsün. Her 10 araçtan 9'unun desteğini görsün. İstanbul Kemal beyi öyle bağrına bastı ki, ne kamu düzeninin bozulduğu var ne trafiğin aksadığı var. İstanbul'da müthiş bir coşku var"dedi.



ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR



Gandi'nin yürüyüş rekorunu kilometre olarak kırdıklarını hatırlatan Özel,"Yarın da gün olarak rekorunu kıracağız. Gandi ile yarışıyor değiliz. Gandi bizim ilham kaynağımız. Gandi'nin bu hem çok aktif, hem çok pasif bu eylemi, CHP genel başkanına ilham kaynağı oldu. Önemli olan şu ki; hergün yeni yollarla tanıştıkları ayaklarımız. Yeni ağızlar eklenmeye başladı ağızlarımıza. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerimiz. ve yeni kabuklar çatlıyor. Yol boyunca koşup gelip 'referandumda 'evetçi'ydim ama şimdi sizinle beraberim' diyenlerin sayısı azımsanmayacak miktarda" diye konuştu.



90 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ



İstanbul'da kendilerine muhteşem bir karşılama yapıldığını söyleyen Özel,"Yola sığmayan 4-5 km uzunluğunda, 42 bin kişiyle başlayan, az önce polis helikopterinin 90 bin kişi olarak söylediği bir karşılama" dedi.



SİVAS MİLLETVEKİLİ AKYILDIZ: DURUMUM İYİ



Bu arada sosyal medyada hakkında kalp krizi geçirdiği şeklinde haberler yayılan CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız,"Sıkıntı yok. Sizlerin aracılığıyla dostlara duyuruyorum, gayet iyiyim. Kriz falan geçirmedik. Sapasağlam mücadeleye devam" diye konuştu.



YARIN SAHİL YOLUNA İNECEK



Yarın Tuzla Stadyumundan başlayacak yürüyüşte Kılıçdaroğlu, Kaynarca'dan sahil yoluna inecek. Yürüyüş, Kartal Dragos'ta sona erecek.



2- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22'Sİ YABANCI 29 KİŞİ GÖZALTINDA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede operasyon düzenledi.



TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



3- FETÖ'NÜN İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI (2)



Sanıkların tahliye talebi reddedildi.



Haber: Hayati KILIÇ- İstanbul



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davanın 7. duruşmasında sanıkların tahliye talebi reddedilerek duruşma ertelendi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık ile avukatları katıldı.



Davanın bir önceki ara kararında talep edilen evrakların okunduğu duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerin incelendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığınca, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyetlerine yönelik emir ve talimatlarını içeren talimatların mahkemeye geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar ve avukatları haklarındaki suçlamaları redderek tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme, Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebine gelecek celse karar verileceğini belirterek, tüm sanıkların tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



4- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI..



ESKİ TUĞGENERAL CELEPOĞLU: HAİN CİNAYET DAVASINA SANIK OLARAK EKLENMEKTEN ZUL DUYUYORUM...



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, tutuklu olarak yargılanan eski Tuğgenerel Hamza Celepoğlu, "31 yıl ülkesine ve milletine hizmet etme derdinde olan biriyim. Eski bir Türk generali olarak yurt içi ve yurt dışında hain addedilen cinayet davasına sanık olarak eklenmekten zül duyduğumu belirtmek isterim" diyerek tahliye talebinde bulundu.



İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile aralarında eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da yer aldığı tutuksuz sanıklar katıldı.



TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU



Tahliye taleplerinin alındığı duruşmada, aynı zamanda MİT TIR'ları davasında da tutuklu bulunan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tahliye talebinde bulundu. Celepoğlu, "31 yıl ülkesine ve milletine hizmet etme derdinde olan biriyim. Eski bir Türk generali olarak yurt içi ve yurt dışında hain addedilen cinayet davasına sanık olarak eklenmekten zül duyduğumu belirtmek isterim. 10 yıldır adaleti arayan Dink ailesi önünde, şahsım üzerinden bu davanın nasıl sulandırılmaya çalışıldığını bilgi ve belgeleriyle anlatmaya çalışacağım" dedi. Darbe teşebbüsünün gerçekleştiği tarihte Mamak Cezaevi'nde bulunduğunu belirten Hamza Celepoğlu, "MİT TIR'ları davasında yargılanıyor olmam sanki bu hain cinayeti işleyebileceğim önyargısına sebep olmuştur. Oysaki MİT TIR'ları davasında yükletilen suçlama ile Dink davasında yüklenen suçlama arasında fark yoktur" dedi.



"HUKUKSUZ BİR İDDİANAME DÜZENLENDİ"



19 ocak'ta MİT TIR'larının durdurulmasından sonra gazeteci Mehmet Baransu'nun şikayeti üzerinden hakkında soruşturma açıldığını ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) da yargılama izni verdiğini belirten Celepoğlu, "FETÖ'cü FETÖ'cüyü şikayet eder mi? Dönemin HSYK'si soruşturma izni verir mi? benim o tarihlerde orada olmadığım ispatlandı ama tutuklandım. Bu dava da algı operasyonuydu ve 20 aydır tutukluyum" diye konuştu. Celepoğlu, "Hain cinayetin işlendiği tarihte benim İstanbul İl Jandarma Komutanı olduğum söyleniyor, ben oraya Temmuz 2008'de atandım. Oysa cinayet döneminde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Değerlendirme ve Analiz Merkez Amiri olarak İtalya'da kurstaydım. Yurtdışına giriş çıkışlarımla ilgili belgeleri de ibraz ettim. Hakkımda hukuksuz bir iddianame düzenlenmiştir. 8 aydır tutukluluk halim devam etmektedir"diye konuştu. Duruşmaya öğle arası verildi.



5- ATATÜRK HAVALİMANI'NA VÜCUT TARAYICI CİHAZ KURULDU



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN /İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali pasaport kontrolü sonrası arama noktalarında vücut tarayıcı 2 cihaz hazır hale getirildi. Montajları tamamlanan tarayıcıların kısa bir sürede hizmete girmesi bekleniyor. ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılması sürecinde Atatürk Havalimanı'na getirilen cihazlar yolcunun üzerini tarayarak yoğunluk tespiti yapacak. Elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlardan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı'na konulmak üzere 10 tane aldı. Diğer cihazlar gelecek günlerde başta iç hatlarda olmak üzere diğer havalimanlarına da konacak.



6- GÜNEY KORE UÇAĞI TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ







Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,



Güney Kore'ye ait Asiana Airlines'e ait Roma- Seul seferini yapan bir yolcu uçağı Türkiye hava sahasında teknik bir arıza yapınca Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.



Asiana Havayolları'na ait Boeing777-200 tipi uçak Roma - Seul seferini yaparken Türkiye hava sahasında teknik bir arıza yaptı. İçinde 260 yolcusu bulunan uçak en yakın havalimanı olan Atatürk Havalimanı'na 10.48'de zorunlu olarak indi. Asiana Airlines uçağının yolcuları yedek parça beklenmesi nedeniyle İstanbul'da otellere alındı.



7- MÜZİKLE PARA KAZANARAK DÜNYAYI GEZİYOR







Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA



Fransız Alex Ambient Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı müzikle bir anda yolcuların ilgi odağı oldu.



Hindistan'dan gelerek ülkesi Fransa'nın Lyon şehrine seyahat eden Alex Ambient, İran çalgısı santurla yolcuları uçuş öncesi rahatlatmaya çalıştı. Alex Ambient 'in çabasına karşılık yolcularda para verdi. 2 yıldır dünyayı dolaşanAlex Ambient geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısı sonrası Türkiye'ye geldiğini ve 10 aydır Hindistan'ta bulunduğunu söyledi. Ambient, Ortadoğu'da bir çok ülkede, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını belirtti. Alex Ambient, havalilanında santurunu çalarken müzik dinletisini yolcular görüntülemeye çalıştı. Ambient,"Kundalini (bir tür yoga) öğretmeniyim. İnsanlara müziğimi hediye ediyorum. İnsanlar alışveriş yaparken santuru dinledi ve sevdiler"dedi. Gezmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Alex Ambient,"Tabi ki paraya ihtiyacım var. Benim para kazanma yolum bu"diye konuştu.



