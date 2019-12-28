Devrim arabası ne zaman yapıldı? Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi!

28.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:34

Zaman zaman gündem olan ve hikayesi ile dikkat çeken Devrim arabası, yerli araba gündemi ile beraber tekrar akıllara geldi. İşte Devrim arabası ne zaman yapıldı, Devrim arabası kaç yılında yapıldı sorularının cevapları ve Devrim arabası hikayesi.

DEVRİM ARABASI NEDİR?

Devrim, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil. 1961 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikasında, 129 günde üretildi.

Devrim arabası

DEVRİM ARABASI HİKAYESİ

16 Haziran 1961. Devlet Başkanı Cemal Gürsel tümüyle yerli üretim bir otomobil yapılmasını emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiği bildirilir. O gün orada bulunan 23 mühendis bu emri "Türk insanının makûs talihine karşı bir meydan okuma" olarak algılarlar. En küçük bir tereddüt ya da endişe sergilenmeksizin derhal işe başlanır. Çalışma mekanı olarak Devlet Demiryolları'nın Eskişehir'deki Cer Atölyesi seçilir.

Zaman müthiş dardır. Ekibin Cumhuriyet Bayramı' na kadar yalnızca 130 günü vardır. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olacak eserin adı da konmuştur: "Devrim".

"Devrim Arabaları" azmin ve birbirine inanan insanların neleri başarabileceğini gösteren, bu topraklarda yaşanmış bir başarı öyküsüdür… Hikâye, bu aracı üretme görevini üstlenmiş 23 mühendisin kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak girdikleri bu üretim macerasında zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle mücadelelerini anlatır. Aslında anlatılan bir inanç ve azim öyküsüdür. Filmde bir mühendislik başarısının, siyasi olaylarla baştan sona nasıl yokedilmeye çalışıldığı gözler önüne seriliyor. Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını azaltacak bir proje olarak görünen bu olaya karşı ABD'den gelen yardım komiserlerinden, projeyi halkın gözünde küçük düşürmeye çalışan 'medya'ya kadar birçok olgu başarıyla incelenmiş.

"Devrim Arabaları" Türk mühendisinin ve işçisinin, 20 sene öncesine kadar toplu iğne dahi üretemeyen bir ülkede kalkıştıkları bu meydan okumayı, bugün her şeye kolayca sahip olan nesillere, idealist zihniyeti ve zaferi de aktararak yaşattıkları bir birlik ve başarı öyküsüdür.

DEVRİM ARABASI EKİBİ

DEVRİM ARABASI YÖNETİM GRUBU

• Y. Müh. Emin Bozoğlu - TCDD Genel Müdür Yardımcısı

• Y. Müh. Orhan Alp - TCDD Fabrikalar Dairesi Başkanı

• Y. Müh. Hakkı Tomsu - TCDD Cer Dairesi Başkanı

• Y. Müh. Nurettin Erguvanlı - TCDD Cer Dairesi Başkan Yardımcısı

• Y. Müh. Mustafa Ersoy - Eskişehir Demiryolu Fabrikası Müdürü

• Y. Müh. Celal Taner - Adapazarı Demiryolu Fabrikası Müdürü

• Y. Müh. Mehmet Nöker - Ankara Demiryolu Fabrikası

• Y. Müh. Hüsnü Kayaoğlu - TCDD Genel Müdürlük Müşaviri

• Y. Müh. Necati Peköz - TCDD Genel Müdürlük Müşaviri

Devrim arabası

DEVRİM ARABASI TASARIM GRUBU

• Y. Müh. Nurettin Erguvan

• Y. Müh. Ercan Türer

• Y. Mimar Kemal Elagöz

DEVRİM ARABASI MOTOR ŞANZIMAN GRUBU

• Y. Müh. Mehmet Nöker

• Y. Müh. Gültekin Sabuncuoğlu

• Y. Müh. Salih Kaya Sağın

• Y. Müh. Rıfat Serdaroglu

• Y. Müh. Şecaattin Sevgen

• Y. Müh. Kemalettin Vardar

• Y. Müh. Şahin Karadağ

DEVRİM ARABASI KAROSERİ GRUBU

• Mak.Mühendisi. Celal Taner

• Y. Müh. Faruk Akyol

• Y. Müh. Samim Özgür

• Y. Müh. Salih Kaya Sağın

• Y. Müh. Hamdi Tahıllıoğlu

• Y. Müh. Ferdi Mertcan Keskin

DEVRİM ARABASI SÜSPANSİYON VE FREN GRUBU

• Mak.Müh. Hamit İşeri

• Y.Müh. İsmet Özkan

• Y.Müh. Mustafa Seyrek

DEVRİM ARABASI ELEKTRİK DONANIMI

• Y.Müh. Hasan Dinçer

• Latif Dinçer

DEVRİM ARABASI DÖKÜM İŞLERİ

• Metalurjist İsmail Sıdal

DEVRİM ARABASI SATIN ALMA İŞLERİ VE MALİYET HESAPLARI

Y. Müh. Yavuz Yücel