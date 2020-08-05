DEVREK'TE BASTON MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR
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DEVREK'TE BASTON MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

ZONGULDAK'ın bastonlarıyla ünlü Devrek ilçesinde, Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi' ziyaretçilerini bekliyor.

05.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:37

ZONGULDAK'ın bastonlarıyla ünlü Devrek ilçesinde, Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi' ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı tasarım ve figürlerle yapılan bastonların sergilendiği müze, Türkiye'nin baston tarihini ziyaretçilerine sunuyor.

Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı' proje kapsamında ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Çay Sokak Hışıroğlu mevkiinde 60 dönüm arazi üzerine içinde baston müzesi, baston üretim atölyeleri ve yöresel ürünlerin satıldığı Devrek Bastoncular Çarşısı yapıldı. Kızılcık ağacı dallarından birbirinden farklı figürlerle tamamen el işçiliğiyle yapılan Devrek bastonunun 250 yıllık geçmişi, çarşı içindeki Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Farklı boyda ve tasarımlarda bastonların sergilendiği müzede ayrıca, geçmişten bugüne ünlü baston ustalarının fotoğrafları ve biyografileri yer alıyor. Geçen yıl Eylül ayında açılan baston müzesi yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müzede, dünyanın birçok ülkesinde üretilen bastonlar da sergileniyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, aynı alanda bulunan atölyelerde baston üretimini izleyip satın alabiliyor.

MÜZE BASTON TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Bastoncular Çarşısı Müdürü Hüseyin Okay, Türkiye'nin ilk baston müzesini dünyaca ünlü bastonlarıyla bilinen Devrek'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müzenin, gün geçtikçe ziyaretçi sayısını arttırdığını ifade eden Okay, şöyle dedi:

"Valilik ve kaymakamlığın destekleriyle Türkiye'nin ilk baston müzesini ilçemize kazandırdık. Müzemiz, dünyaca ünlü bastonlarımızın tanıtımında önemli rol oynuyor. Bastoncular çarşımız, bastonculuğun ilk aşaması olan kızılcık ağaçlarından son aşamaya kadar ustalarımızın elinde ustalık eserine nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Kızılcık ağaçları sanat eseri olarak işlenerek yılan ve baklava deseninde motifleri var. Her bir bastonun ayrı bir emeği ayrı bir hikayesi vardır. Baston müzemizde Türkiye çapında, dünya çapında baston örneklerinin toplandığı merkez oldu. Bastonu işlerken onu işleyen kişinin duygularını içine işlemiştir o anki ruh haline göre güzel bastonlar işlenmiştir. Güzel Devrek halkımızı ve Türkiye genelindeki baston sevdalılarını buraya bekliyoruz. Bu güzel eserde emeği olan herkese de teşekkür ediyoruz."

ZİYARETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Ailesiyle müzeyi gezen öğretmen Faruk Bulut ise ilk defa geldiği baston müzesine hayran kaldığını belirterek, "Özellikle yapım aşamasından başka yerlerde yapılan bastonları göstermesine kadar yelpazesi geniş bir müze olmuş. O nedenle çok beğendim. Devrek içinde ilçenin en önemli tanıtım aracı baston. O nedenle de çok beğendik. Burada doğup büyümüş biri olarak çok hoşuma gitti. Devrek bastonunda kullanılan figürler desenler çok ön planda." Dedi.

DEVREK'TE BASTON MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Kaynak: DHA

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