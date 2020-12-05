Devlet imkan sağlıyor, sporla tanışan Karayazılı gençler başarıya koşuyor

Devletin sağladığı imkanlarla lisanslı sporcu sayısının 30'dan 600'e çıktığı Erzurum'un Karayazı ilçesi, atletizmdeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ'ın geçen yıl, İçişleri Bakanlığınca Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından ilçede başlayan çehre değişimi spora da yansıdı.

İlçenin belediyecilik hizmetleri anlamında birçok yatırım almasını sağlayan Mağ, ilçe merkezi ve kırsaldaki yetenekli çocukların belirlenmesi için de sporcu taraması yaptırdı.

Kırsalda keşfedilen genç yeteneklere her türlü olanak sağlanan ilçede, hem 30 olan lisanslı sporcu sayısı, 600'e çıktı hem de büyük kulüplere sporcu transfer edildi.

Kısa sürede büyük başarı yakaladılar

Yurt içinde düzenlenen müsabakalardaki başarılarıyla da dikkati çeken ilçedeki sporcular, son olarak Türkiye Atletizm Federasyonunun 30 Kasım 2019'da Sakarya'da düzenlediği Kulüpler Arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda Karayazı Belediye Spor Kulübü adına yarışıp erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu, kızlarda ise takım halinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı sağladı.

Yüksek rakımı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor şartlarda antrenmanlarını sürdüren genç sporcular, branşlarında şampiyonluklara ulaşmayı hedefliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulgani Mağ, AA muhabirine, ilçede Karayazı Belediye Spor Kulübü olarak atletizme yöneldiklerini söyledi.

Kulüpte yaklaşık 25 gencin atletizm sporuyla uğraştığını ifade eden Mağ, bunun da sonuçlarını ciddi anlamda almaya başladıklarını belirtti.

Büyük kulüplere sporcu transferi yapıldı

Türkiye'nin en yüksek ikinci ilçesinde yetişen gençlerin büyük kulüplere transfer olduğunu anlatan Mağ, "Özellikle geçen sene 3 gencimizi milli takımımıza gönderdik. Bunun yanında 4 sporcu gencimizi de Fenerbahçe Spor Kulübüne, bir sporcu arkadaşımızı da Anka Spor Kulübüne transfer ettik." dedi.

Yüksek rakım nedeniyle ilçede atletizm sporuna ciddi manada bir yöneliş olduğunu dile getiren Mağ, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin özellikle spor yapıp milli takımlara giderek hem Karayazı'nın terörle anılmasının önüne geçmesini hem de milli sporcu olarak ülkeye hizmet etmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın da sonuçlarını aldık. Geçen yıl göreve geldiğimiz günden sonra da özellikle Gençlik ve Spor'daki arkadaşlarımızın özverili çalışması sonrası 30 olan lisanslı sporcu sayımızı, çeşitli dallarla 600'e kadar çıkardık. Bu da bizim için sevindirici bir haber."

Mağ, fiziki ve coğrafi olarak özellikle yoğun kış şartları nedeniyle çok ciddi ihtiyacı olan spor salonu yatırımını da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Spor Toto'yla da yaptıkları protokol ile ilçeye yeni ve daha kullanışlı bir spor salonu yatırımı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Salonun inşaatının gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 60'a vardığını ifade eden Mağ, kış tamamıyla bastırmadan bu yatırımı tamamlayıp gençlerin hizmetine sunmak istediklerini belirtti.

"Bizden 'Türkiye'nin Kenya'sı' olarak bahsediyorlar"

Atletizm antrenörü Cahit Demir ise iklimin getirdiği imkansızlıklar içinde başarı elde etmeye çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl kulüplerde Türkiye şampiyonu olduklarını dile getiren Demir, "Bizden 'Türkiye'nin Kenya'sı' olarak bahsediyorlar. Rakımdan dolayı sürekli imkansızlıklar içinde antrenman yapıyoruz. Karın içinde antrenman yapıyoruz. Ona rağmen baya başarı elde ediyoruz. Öğrencimiz Balkan şampiyonu oldu. Kaymakamımızın desteğiyle hem başarımız hem de heyecanımız arttı. Biz de elimizden geleni yapıp çocukları bir yerlere götürmeye çalışıyoruz. Kaymakam bey başarımızı görünce yeni bir spor salonu inşasına başladılar. Hedefimiz olimpiyatlara katılmak ve derece yapmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Rojin Canpolat da ailesinin de desteğiyle spora başladığını, çok sayıda il ve bölge derecelerinin bulunduğunu belirterek, "Hayalim ileride Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

İki yıl önce atletizme sporuyla tanıştığını anlatan Berat Akın da "Ülkemizi temsil edebilmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Olimpiyat şampiyonu olup bu mutluluğu ilçemize armağan etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir