Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim'in çocuğu var mı?

Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim'in çocuğu var mı?
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Yeşilçam'ın "kara boncuğu" olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Devlet Devrim, vefatının ardından özel hayatıyla da yeniden gündeme geldi. Sanatçının eşinin kim olduğu, hâlâ yaşayıp yaşamadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı izleyiciler ve hayranları tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Devlet Devrim'in bilinmeyen yönlerine dair detaylar...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Devlet Devrim, vefatının ardından hayatına dair bilinmeyen yönlerle yeniden gündeme geldi. Sanatçının evlilik hayatı, eşinin kim olduğu ve hayatta olup olmadığı ile ilgili detaylar merak konusu olurken, çocuk sahibi olup olmadığı da araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim'in çocuğu var mı? İşte, usta oyuncunun özel yaşamına dair merak edilenler...

DEVLET DEVRİM EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncularından Devlet Devrim, yalnızca oyunculuğuyla değil, zarafeti ve ekrandaki duruşuyla da sinema tarihine iz bıraktı. Usta sanatçının vefatının ardından özel yaşamı da bir kez daha merak konusu oldu.

Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim'in çocuğu var mı?Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu

Devlet Devrim, 1970 yılında tanıştığı Agâh Selçuk ile 1971 yılında evlenmişti. O dönem sanat camiasında çok konuşulan bu evlilik, Devrim'in sahne hayatını bırakmasına da neden oldu. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, sanatçının sinemaya ara verme kararı, eşinin isteği doğrultusunda alınmıştı.

Evlilik sonrası kamuoyundan uzak, daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Devrim, özel hayatını da daima gizli tutmayı seçti. Eşi Agâh Selçuk'un 2015 yılında vefat ettiği bilinirken, Devlet Devrim bu tarihten sonra da medyaya çıkmadı ve basına herhangi bir açıklama yapmadı. Usta oyuncunun sade yaşamı ve geri planda geçirdiği yıllar, sanatseverler ve hayranları tarafından saygıyla anılmaya devam ediyor.

Devlet Devrim'in eşi kimdir, yaşıyor mu? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim'in çocuğu var mı?Devlet Devrim'in çocuğu var mı

DEVLET DEVRİM'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Devlet Devrim'in çocuk sahibi olup olmadığına dair net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Sanatçının özel yaşamını basından uzak tutmayı tercih ettiği bilinmekte; bu nedenle aile hayatına dair detaylar kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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